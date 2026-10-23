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Matera, l’opposizione protesta per il bando rifiuti: «Nessun confronto. Si è discussa una proposta già definita a poche settimane dalla sua scadenza».

MATERA- «Il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana impegnerà Matera per i prossimi sette anni, con un valore complessivo di oltre 87 milioni di euro. Una scelta di questa importanza avrebbe richiesto un confronto preventivo con la città, che l’Amministrazione Nicoletti non ha ritenuto di promuovere». Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione ( Antezza, Bennardi, Cerrone, Cifarelli, Colucci, Cotugno, Lapolla, Perniola, Rizzi, Rubino, Santochirico, Schiavo, Suriano, Tarasco, Toto e Violetto) dopo aver esaminato gli indirizzi per il nuovo affidamento del servizio di raccolta che è stato approvato.

LE CRITICITÀ SULL’AFFIDAMENTO E LE LACUNE DEL SISTEMA PORTA A PORTA

«Nicoletti e Buccico hanno avuto oltre un anno per verificare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto all’attuale sistema di raccolta e raccogliere indicazioni sulle possibili alternative. Si è arrivati, invece, a discutere una proposta già definita a poche settimane dalla scadenza dell’attuale proroga, con il rischio che l’urgenza finisca per comprimere il confronto in Commissione e in Consiglio comunale. Anche nel merito, gli indirizzi ci appaiono insufficienti. Si conferma sostanzialmente il porta a porta esistente, con alcuni correttivi, senza un’adeguata valutazione di modelli alternativi e delle diverse esigenze dei quartieri. Restano inoltre da approfondire il piano degli investimenti, i costi del servizio, l’effettiva introduzione della tariffazione puntuale e le garanzie occupazionali. Per questo non servono aggiustamenti marginali, ma un confronto che possa incidere sulle scelte fondamentali.

BANDO RIFIUTI, L’INIZIATIVA DELL’OPPOSIZIONE CONSIGLIARE DI MATERA: QUESTIONARIO AI CITTADINI E CONSULTAZIONE ONLINE

Nel frattempo abbiamo deciso di fare ciò che l’Amministrazione avrebbe dovuto fare per tempo: ascoltare direttamente i cittadini. Domani alle 9 – proseguono – terremo una conferenza stampa per illustrare la nostra posizione e presentare un questionario sul servizio di raccolta dei rifiuti, che somministreremo nelle piazze e nei quartieri già nelle giornate di sabato e domenica, proseguendo per tutta la settimana successiva. La consultazione sarà disponibile anche online. I risultati saranno resi pubblici e messi a disposizione della Commissione consiliare e dell’Amministrazione, affinché possano contribuire alla definizione dei nuovi indirizzi. Intendiamo contribuire a migliorare una proposta che riteniamo inadeguata rispetto alle esigenze della città. Chiediamo che la discussione possa servire a cambiare gli indirizzi, perché Matera chiede un servizio migliore, più flessibile e sostenibile, costruito sulle esigenze dei cittadini».