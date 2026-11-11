3 minuti per la lettura

Matera, per l’amministrazione Nicoletti, così non si va avanti. Bigherati e Lisurici lasciano il Consiglio: «C’è un problema politico da risolvere».

Ancora un grosso problema per l’Amministrazione Nicoletti. Marco Bigherati e Francesco Lisurici segnalano un “problema politico” e abbandonano l’aula del Consiglio comunale dopo aver partecipato alla votazione dei primi sei punti. Segnalando il senso di responsabilità verso la città da un lato ma la necessità di sciogliere la questione politica dall’altro. A quel punto il Consiglio si è interrotto con la minoranza che ha abbandonato l’aula e fatto venir meno il numero legale. Rinviando tutto alla seconda convocazione.

LAPROSSIMA SEDUTA DELL’AMMINISTRAZIONE NICOLETTI SARÀ SUI RIFIUTI E LO NODO DEL BILANCIO DI MATERA

Venerdì c’è un altro Consiglio importante e delicato che riguarda gli indirizzi per il nuovo bando dell’Igiene urbana. In quel caso Bigherati e Lisurici dovrebbero garantire la propria presenza, superare temporaneamente il caso politico e andare avanti anche con il contributo del documento dell’opposizione sull’approvazione degli indirizzi. Il problema si riproporrà però a stretto giro e verrà fuori in maniera quasi inevitabile per il voto del prossimo bilancio. Lì Bigherati e Lisurici non faranno, stando a quanto si comprende, concessioni o passi indietro e quello sarà il test politico naturale per capire se davvero c’è ancora una maggioranza a sostegno del primo cittadino.

Il problema è totalmente politico. I due consiglieri comunali infatti hanno aderito a Futuro Nazionale e chiedono oggi una rappresentanza politica anche in giunta proporzionata a quella degli altri e dunque di fatto una propria rappresentanza nell’esecutivo Nicoletti. Il problema è che il centrodestra oggi non fa accordi con Futuro Nazionale a nessuna latitudine da Nord a Sud e Matera difficilmente può fare eccezione.

L’ADESIONE A FUTURO NAZIONALE E IL VETO DEL CENTRODESTRA

A quanto pare si è valutata anche un’ipotesi di un rientro di Bigherati con l’aggiunta di Lisurici nella lista Nicoletti sindaco in modo da poter addebitare a quella lista la rappresentanza politica. Ma anche quest’ipotesi appare caduta anche perchè in quella lista ci sono altri tre consiglieri che potrebbero avere voce in capitolo. Non poggia su basi concrete, a quanto pare, neanche l’ipotesi che i due consiglieri possano fare un passo indietro rispetto all’adesione a Futuro Nazionale e agli incarichi di partito ricoperti come nel caso di Bigherati.

Un’ipotesi che permetterebbe a Nicoletti di uscire dall’impasse politica del centrodestra nazionale e regionale e potersi rivolgere direttamente ai due consiglieri senza casacca di partito. Ma difficilmente Bigherati e Lisurici faranno un passo indietro di questo tipo. Ad oggi le condizioni non esistono per nessuna di queste ipotesi. E difficilmente il primo cittadino riuscirà a prendere altro tempo perchè sono almeno tre mesi che Bigherati e Lisurici attendono una risposta e il segnale di ieri in Consiglio è chiaro, la pazienza rispetto alla situazione politica potrebbe esaurirsi.

SCENARI DI CRISI A POTENZA E RISCHI PER L’AMMINISTRAZIONE DI NICOLETTI

Come il sindaco possa uscire da questa impasse non si sa. Potrebbe riaprire allora ad un allargamento della maggioranza o addirittura ad un’ipotesi di ribaltone che cambi completamente la geografia politica attuale ma dovrebbe fare una sorta di vera e propria inversione ad U cambiando la sua strategia e rischiando nuovamente di perdere pezzi all’interno della sua stessa maggioranza prima ancora che incassare sostegni all’esterno. In questo senso le aperture alle proposte e al documento della minoranza sul bando rifiuti sembrano sintomatiche e evidenziano una debolezza politica dell’attuale amministrazione.

Infine Nicoletti deve fronteggiare anche la congiuntura delle elezioni politiche sempre più vicine che di fatto non consentirà, almeno per ora, al quadro politico di chiarirsi ma che anzi potrebbe inasprire e acuire alcune distanze ed alcune differenze. Bigherati e Lisurici aspettano un chiarimento dal sindaco. Ma i margini di manovra del primo cittadino sembrano davvero vicini allo zero. In tutto questo l’Amministrazione rischia di frenare inevitabilmente malgrado ci siano tante questioni aperte sul tavolo e da affrontare con urgenza.