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A Matera tra Nicoletti e i futuristi volano stracci.Il sindaco: «Non accetto nessun tipo di ricatto». Lisurici: «Non abbiamo mai ricattato nessuno».

MATERA- Un Consiglio comunale destinato a chiudersi senza colpo ferire per la mancanza del numero legale e che invece ha riaperto la diatriba politica tra i due consiglieri di Futuro Nazionale Bigherati e Lisurici e il primo cittadino Antonio Nicoletti che è stato molto duro nel suo intervento dicendo sostanzialmente di aver subito tutte le scelte dei due consiglieri, usando parole forti come “io ricatti non ne accetto” . E poco dopo la puntuale risposta di Lisurici “noi non abbiamo mai ricattato nessuno”. E un rimpallo di scelte tra il sindaco che diceva “scegliete voi dovete collocarvi se in maggioranza o all’opposizione” e i due consiglieri che ribadendo la necessità di un azzeramento della giunta, l’opportunità di avere responsabilità di giunta chiedevano al sindaco di riconoscere Futuro Nazionale.

“Dalle sue parole abbiamo inteso che quel riconoscimento non fosse possibile”. Posizioni distanti e parole dure e ferme che rendono molto improbabile a questo punto anche solo immaginare che la frattura attuale possa in qualche modo sanarsi. Ma andiamo con ordine ripercorrendo gli stralci principali degli interventi in Consiglio. In apertura di seduta Bigherati aveva sottolineato: «i cittadini oggi fanno fatica a capire cosa sia cambiato. Abbiamo aderito apertamente a Futuro Nazionale e abbiamo dato disponibilità a lavorare in questa maggioranza.

LA RICHIESTA DEI FUTURISTI DI AZZERAMENTO DELLA GIUNTA DI MATERA E L’AFFONDO DEL SINDACO NICOLETTI

Da allora chiediamo se questa disponibilità è compatibile in un percorso comune. Abbiamo chiesto di continuare il percorso con l’identità politica che abbiamo scelto, dalle sue parole abbiamo inteso che quel riconoscimento non fosse possibile. Chiediamo anche di assumere responsabilità nel governo della città compresa la giunta. Una verifica vera dovrebbe passare da azzeramento della giunta e rivalutazione assetto della maggioranza» ha spiegato Bigherati.

Netto nella propria presa di posizione il sindaco Nicoletti: «Ci sono stati gruppi consiliari che nascono all’improvviso e reclamano una dignità politica ovvero una posizione in giunta con tempi dettati non dal sindaco e non dalle esigenze della città ma con le esigenze di questo cosiddetto gruppo politico consiliare. Dico cosiddetto perchè non è un gruppo ma sono due consiglieri. Voi avete deciso di chiamarvi nuovo gruppo ma in realtà siete nel gruppo misto con Toto, con Cifarelli. I gruppi sono quelli usciti dalla campagna elettorale. Bigherati è stato il capogruppo della lista “Nicoletti sindaco” che all’improvviso decide senza dire nulla al sindaco, a proposito di amore e rispetto, di fare scelte diverse» ha detto Nicoletti.

«IO RICATTI NON NE ACCETTO»: IL DURO INTERVENTO DEL PRIMO CITTADINO

«Liberissimo di aderire a Futuro Nazionale, io non aderirò mai. Ma almeno condividere di lasciare il ruolo di capogruppo per andare nel gruppo misto, forse in quanto a dignità politica la dignità ce l’ha anche un sindaco. Io ricordo tutto anche il lavoro che si è fatto insieme. Ma le decisioni le state prendendo tutte in autonomia, avete deciso di andare nel gruppo misto, di richiedere una dignità politica e voi avete deciso i tempi e si è interrotto il percorso quando avete deciso che il tempo era scaduto.

Voi avete deciso di aprire un tavolo di discussione e di abbandonare il tavolo facendo un comunicato stampa e comunicando anche a me la situazione. Io le mie responsabilità me le prendo. Voi starete dove volete collocarvi, se volete stare in maggioranza siete i benvenuti ma io ricatti non ne accetto, i tempi maturano lavorando, scadenze non ne accetto. Mi prendo le mie responsabilità ma non quelle degli altri» ha concluso durissimo Nicoletti. Quindi Lisurici ha ripreso la parola per dire: «Voglio ricordare che i consiglieri Lisurici e Bigherati hanno deciso di fare qual comunicato stampa non perchè hanno ricattato il sindaco, non esiste proprio. L’abbiamo detto da subito perchè altrimenti invece di costituire il gruppo il 3 agosto lo potevamo fare il 15 giugno.

FUTURISTI, LA REPLICA DI LISURICI E IL MONITO SUL «GAME OVER» PER NICOLETTI E LA MAGGIORANZA DI MATERA

Noi abbiamo approvato la salvaguardia il 28 luglio. E il comunicato è uscito dopo l’ultimo incontro avuto. Prima il sindaco ha respinto le dimissioni degli assessori e poi all’incontro ci ha detto “per il momento non c’è spazio per “Futuro Nazionale”. Non siamo noi a decidere dove stare ma è lei che deve decidere dove collocarci. Siamo stati messi all’angolo da tutti. Penso sia arrivato il momento di azzerare e rivedere la nuova giunta. Noi non ricattiamo nessuno» la chiosa di Lisurici. Infine ancora Nicoletti a concludere il rimpallo di interventi: «Io vorrei fare una giunta con 32 persone e non è possibile e devo motivare le scelte che prendo con un obiettivo che è l’ operatività dell’esecutivo che stimo e che sta lavorando bene.

Sto consultando capigruppo dell’opposizione per vedere se ci sono possibilità di andare avanti. Se no sarà game over. Dovete decidere voi dove vi collocate e poi capiremo che rapporti avere». La distanza è parsa incolmabile. Le parole sono state dure e immaginare una convivenza in una maggioranza futura diventa quasi fantascientifico. Il Consiglio si è chiuso così con il venir meno del numero legale e con la crisi che continua a farla da padrone.