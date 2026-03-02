2 minuti per la lettura

Riunitesi sabato a Matera il direttivo regionale: La Lega Basilicata punta al 15%. Il vicesegretario federale: «significativa capacità di crescita».

MATERA- Si è riunito sabato a Matera il direttivo regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, aperto a soci, dirigenti e amministratori del movimento. All’incontro, svoltosi alla presenza del vicesegretario federale, Claudio Durigon, hanno preso parte il segretario federale, Matteo Salvini, e l’onorevole Simonetta Matone, già magistrato, che si sono collegati da remoto. Sono intervenuti anche il segretario cittadino della Lega di Matera, Marco Bigherati, i consiglieri regionali Francesco Fanelli e Domenico Tataranno, il segretario provinciale di Matera, Vincenzo Zito, il commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, Gianmarco Blasi, il segretario regionale Lega Giovani, Giovanni Russo, il dirigente regionale della Lega, Luigi Modrone, e alcuni amministratori locali come il sindaco di Cancellara, Franco Genzano. Ha portato il suo saluto il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.

BASILICATA, IL DIRETTIVO REGIONALE DELLA LEGA A MATERA E IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati i principali argomenti dell’attualità politica e organizzativa del partito. Ovviamente, una centralità spiccata l’ha avuta il referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Il vicesegretario federale ha inoltre rilevato «come la Basilicata possa assumere un ruolo propulsivo nel contesto economico nazionale, esprimendo, pur nella dimensione territoriale contenuta, una significativa capacità di sviluppo e di crescita». Il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, ha rimarcato la valenza politica e istituzionale della riforma della giustizia, evidenziando come «essa rappresenti un passaggio significativo nel rafforzamento della qualità democratica del sistema. L’intervento mira a restituire piena autonomia alla magistratura, sottraendola a dinamiche correntizie e possibili interferenze di natura politica, e al tempo stesso, ad assicurare ai cittadini un ordinamento più trasparente ed imparziale».

GLI OBIETTIVI ELETTORALI E L’INTERVENTO DI MATTEO SALVINI

In collegamento da remoto, Salvini ha evidenziato «l’esigenza di rafforzare i meccanismi di responsabilità all’interno del sistema giudiziario, nell’ottica di una maggiore tutela dei cittadini e di una piena efficienza dello Stato di diritto». Il segretario federale ha inoltre confermato «l’obiettivo di consolidare la presenza della Lega in vista delle prossime elezioni politiche, puntando al raggiungimento del 15% sia in Basilicata sia a livello nazionale». A chiusura del suo intervento, quindi, il vicepremier ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro che la classe dirigente della Lega Basilicata sta portando avanti da tempo, dicendosi «orgoglioso di tutta la squadra».