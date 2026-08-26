Matera: Lisurici e Bigherati chiedono un assessore targato Futuro Nazionale

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Lisurici e Bigherati chiedono un assessore a Matera targato Futuro Nazionale. Nicoletti prende tempo ma ora la maggioranza è a rischio. Chiesto ufficialmente a Nicoletti l’azzeramento della giunta e un posto nell’esecutivo.

MATERA- Marco Bigherati e Francesco Lisurici hanno incontrato lunedì il sindaco di Matera Antonio Nicoletti per chiedere di avviare una verifica politica con tanto di azzeramento della giunta. I due consiglieri avrebbero anche rivendicato la necessità di ristabilire gli equilibri politici tra i componenti del Consiglio comunale e la giunta rivendicando un posto nell’esecutivo anche per Futuro Nazionale.

E proprio quest’ultimo punto sarebbe quello più “delicato” perché malgrado il partito non abbia partecipato alle ultime Comunali Materane, non ci sia un gruppo consiliare di Futuro Nazionale né una presenza politica espressa in Consiglio sarebbe stato chiesto anche di riconoscere Futuro Nazionale come parte della maggioranza che sostiene il primo cittadino.

LE IMPLICAZIONI POLITICHE E IL RISCHIO PER LA MAGGIORANZA

Richieste che evidentemente potrebbero avere l’effetto di aprire immediatamente una verifica politica all’interno dell’Amministrazione cittadina e una rivisitazione anche della giunta ma con contraccolpi e conseguenze anche politiche che oggi per Nicoletti sono assolutamente imprevedibili. L’idea potrebbe essere quella di un allargamento della maggioranza guardando ad un pezzo ampio dell’opposizione che però difficilmente vorrà condividere un posto in giunta con Futuro Nazionale. Spingendosi così a destra.

Nicoletti evidentemente non ha dato alcuna risposta, ha preso tempo per riflettere rispetto alle tre proposte avanzate. Certo però l’azzeramento rischia di aprire la strada ad una ridiscussione complessiva della maggioranza e dunque potrebbe essere una mossa complessa e pericolosa. Soprattutto se fatto al buio e senza una soluzione sottomano. Il riconoscimento in una maggioranza di centrodestra di Futuro Nazionale potrebbe avere implicazioni che vanno oltre la stessa città di Matera.

ASSESSORE DI FUTURO NAZIONALE A MATERA? GLI SCENARI PER LA GIUNTA E IL FUTURO DEI CONSIGLIERI

Rimane l’ipotesi di una rappresentanza in giunta dei due consiglieri Lisurici e Bigherati che potrebbero indicare un assessore che rappresenti loro (magari uno dei due?) mentre il sindaco ne sostituirebbe un altro rischiando comunque di aprire un problema ancora più grande all’interno della maggioranza. Per Nicoletti insomma una bruttissima gatta da pelare. Ma anche per i due consiglieri di Futuro Nazionale una situazione non invidiabile.

Perché di fronte all’eventuale diniego del primo cittadino dovrebbero decidere di mettere in crisi per una questione politica e di equilibri e postazioni una giunta che finora hanno sempre sostenuto senza dubbi ed esitazioni. Una strada davvero strettissima da dover seguire. E forse non comprensibile a tutti gli elettori. Di certo però il passaggio al gruppo misto prefigurava questo scenario che puntualmente lunedì alla ripresa delle attività consiliare si è presentato. Ora la parola toccherà a Nicoletti e una discussione complessiva sul da farsi in maggioranza sembra pressoché inevitabile. Con tempi e soluzioni però che non possono essere prevedibili.