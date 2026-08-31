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Matera, crisi nella maggioranza: atteso il vertice di chiarimento con Nicoletti. Casino: «Matera 2030 resta con Nicoletti». Il segretario di Fdi Melodia ammette su Facebook le difficoltà e poi cancella il post.

MATERA- «Quando l’amministrazione di una città è in crisi, chi soffre di più non è la politica ma la città. Tutta. Chi gioisce per le difficoltà di un’Amministrazione in fondo gioisce per il male della sua città. Buona domenica». E’ ancora via social che la maggioranza consiliare materana esprime il proprio stato d’animo alla ricerca di una serenità che in questo momento indubbiamente non c’è. Il post virgolettato è apparso ieri per alcune ore prima di essere rimosso sulla pagina Facebook di Stefano Melodia segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Matera.

Le parole di Melodia non entrano evidentemente nello specifico di una situazione ma abbinano parole come crisi o difficoltà ad una situazione oggettiva che oggi la città di Matera sta vivendo e di cui evidentemente anche Fratelli d’Italia è molto ben consapevole. E’ pensabile in questo contesto che nelle prossime ore, si dice già tra stasera e domani il sindaco convochi la maggioranza per un primo fondamentale chiarimento.

MATERA, CRISI NELLA MAGGIORANZA: LE SPACCATURE INTERNE E LE RICHIESTE DI FUTURO NAZIONALE

Del resto la tensione nella maggioranza è salita dopo la levata di scudi dei due consiglieri di Futuro Nazionale che hanno abbandonato i gruppi di origine, certificato l’approdo nel gruppo misto, messo in minoranza in molte commissioni e pare anche in conferenza di capigruppo la maggioranza e chiesto l’ingresso formale di Futuro Nazionale in maggioranza e in giunta con tanto di azzeramento. Richieste che evidentemente non hanno avuto seguito ma scelte che hanno complicato il già esile filo di equilibrio su cui viveva la maggioranza Nicoletti. Come se non bastasse poi è arrivata anche la levata di scudi prima in commissione cultura e poi anche pubblicamente con due post su Facebook del consigliere Martoccia che ha detto che “l’assessora Orsi ha fallito e chi ha competenza ne tragga le conseguenze” con quello che appare una sorta di richiesta di “sfratto” per la stessa assessora.

LE REAZIONI POLITICHE E IL SOSTEGNO DI MATERA 2030 AL SINDACO NICOLETTI

In questo contesto ieri le parole di Melodia ammettono l’esistenza di una crisi o comunque di una difficoltà e richiamano la politica a non far ricadere le conseguenze di questa crisi sulla città e i cittadini. Ma di certo confermano che la tensione dentro la maggioranza è alta e che anche un eventuale chiarimento è necessario.

In serata sempre via social Nicola Casino consigliere comunale e capogruppo di Matera 2030 conferma il sostegno del suo gruppo (oggi composto da lui e Martoccia) al sindaco: «La Lista Matera 2030 rinnova e ribadisce il proprio pieno sostegno al Sindaco Nicoletti e alla sua Amministrazione. In un momento in cui Matera ha bisogno di visione, responsabilità e capacità di affrontare con determinazione le sfide del presente e del futuro, confermiamo il nostro impegno a lavorare con spirito costruttivo e unità d’intenti. Continueremo a sostenere il percorso amministrativo avviato, contribuendo alla realizzazione di una città sempre più dinamica, inclusiva e proiettata verso il futuro. Matera 2030 è e sarà al fianco del Sindaco Nicoletti» conclude Casino provando a spazzar via le nubi alzate dalle parole di Martoccia.