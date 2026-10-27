Scanzano, rispunta incubo infiltrazioni mafiose in comune

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A Scanzano si insedia la commissione d’accesso per verificare eventuali infiltrazioni o condizionamenti. Il sindaco Cariello: «Massima disponibilità. Non ci siano giudizi anticipati»

Ancora uno scossone a Scanzano. Verifiche in corso con l’insediamento ieri, lunedì 26 ottobre 2026, della commissione di accesso nominata dal Prefetto di Matera su delega del Ministro dell’Interno, al fine di svolgere «accertamenti volti a verificare la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero di forme di condizionamento degli stessi tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’ente locale, anche con riferimento al personale da esso dipendente».

SCANZANO, PRESUNTE INFILTRAZIONI MAFIOSE, SI INSEDIA COMMISSIONE D’ACCESSO

La Commissione, composta dal dott. Francesco Papagni, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Matera, dal Ten. Col. Biagio Marro, Comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Matera e dal Cap. Giovanni Debernadis, Comandante Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia economica-finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera, opererà con i poteri previsti dalla normativa vigente per tre mesi, prorogabili per altri tre mesi.

Il sindaco di Scanzano Pasquale Cariello ha commentato l’arrivo della commissione sottolineando che «Accogliamo l’avvio dell’attività della Commissione con assoluto rispetto istituzionale e con la massima disponibilità. Un’amministrazione che ha a cuore la legalità non teme le verifiche, le considera una garanzia per i cittadini».

IL SINDACO CARIELLO: «UNA GARANZIA PER I CITTADINI»

Il Sindaco ricorda che l’accesso è uno strumento di verifica previsto dalla legge. Non costituisce in alcun modo un giudizio anticipato sull’operato dell’Amministrazione né sulla struttura comunale. «Fin dal primo giorno abbiamo assunto come priorità il ripristino della piena legalità amministrativa, la trasparenza degli atti e una netta discontinuità con il passato. Siamo certi che l’esame della documentazione lo confermerà» continua Cariello.

«SCANZANO MERITA RISPETTO E VERITÀ»

«Chiedo a tutti – conclude il Primo Cittadino – di attendere con serenità e senso di responsabilità l’esito degli accertamenti, evitando possibili strumentalizzazioni. Scanzano Jonico merita rispetto e verità».

Dall’opposizione parole preoccupate sono quelle dei consiglieri di Scanzano al centro Salerno e Scarnato: «L’insediamento della Commissione di accesso presso il nostro Comune è un fatto istituzionale di grande rilevanza, che non può essere sottovalutato né liquidato come un passaggio ordinario. Saranno gli organi competenti a svolgere il proprio lavoro e a far emergere gli elementi necessari a comprendere pienamente quanto sta accadendo.

LE PAROLE DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

Scanzano Jonico ha già attraversato stagioni difficili e conosce il peso delle vicende che segnano la vita di una comunità.

Proprio per questo, oggi servono verità, trasparenza e responsabilità.

Non servono polemiche né strumentalizzazioni politiche. Serve che gli accertamenti facciano il loro corso e che la loro rilevanza venga affrontata con la serietà che questo momento richiede» concludono.

IL PERCORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI

Scanzano ha vissuto con molta sofferenza gli ultimi anni della propria vita politico-amministrativa. Con una storia che per molti versi si è andata ripetendo. Raffaello Ripoli eletto sindaco nel 2016 ha amministrato la città fino al 2019 quando il Comune è stato sciolto dal Consiglio dei ministri per condizionamenti della criminalità. Nel 2021 le nuove elezioni hanno portato alla vittoria di Mario Altieri che però non è mai diventato ufficialmente sindaco perché giudicato incandidabile. Cosa che ha portato ad un nuovo commissariamento fino al 2023 quando è stato eletto sindaco Pasquale Cariello.

SCANZANO, IL CASO DELLE PRESUNTE INFILTRAZIONI IN COMUNE

La sua amministrazione però dopo alcuni mesi è subito entrata in una crisi politica interna che ha reso necessarie dimissioni sostanzialmente immediate a gennaio 2024 e nuove elezioni nel giugno successivo nelle quali lo stesso Cariello è stato nuovamente eletto sindaco. Ora a distanza di circa due anni nuove verifiche della commissione prefettizia nominata e la possibilità di nuovi sommovimenti.

Scanzano si trova ancora, senza pace al centro dell’attenzione e guarda a ciò che accadrà tenendo ben presente il recente passato e la difficoltà di trovare un proprio equilibrio politico-amministrativo con moltissimi alti e bassi negli ultimi dieci anni.