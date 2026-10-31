Matera, Nicoletti verso l’azzeramento

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Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, chiede e ottiene le dimissioni dei 9 assessori. Deciderà se e come utilizzarle. Malumori forti tra molti consiglieri e partiti per una richiesta a sorpresa

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha chiesto e ottenuto le dimissioni dei nove assessori che compongono la sua giunta. Un gesto che non ha al momento effetti concreti.

Le dimissioni infatti non sono state protocollate e non dovrebbero essere protocollate nell’immediato ma sono in mano al sindaco. Rivestono di fatto una valenza politica di non poco conto che apre alla possibilità di un allargamento della maggioranza con azzeramento della giunta. In questo caso l’azzeramento è, ad oggi, nelle mani del sindaco che può formalizzarlo in qualsiasi momento.

MATERA, NICOLETTI HA LE DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

Un gesto che potrebbe rendere alcune trattative per l’allargamento di fatto più semplici ma che allo stesso tempo complica e non poco la situazione all’interno della stessa maggioranza dove la richiesta, a sorpresa, del sindaco non sarebbe stata affatto gradita ai più.

Stando a quanto si sa in un incontro con gli assessori di giovedì sera che non ha mancato di avere anche qualche momento di tensione il sindaco ha chiesto agli assessori di sottoscrivere le dimissioni da dargli per poterle utilizzare se e quando lo dovesse ritenere necessario. Della richiesta di Nicoletti non sarebbero stati al corrente nè la maggior parte de i consiglieri comunali di maggioranza nè dei partiti o le componenti che la compongono tanto che ieri mattina non è mancata di trapelare anche una certa e marcata irritazione da parte della stessa maggioranza per quanto è avvenuto.

QUALI SONO LE INTENZIONI DEL PRIMO CITTADINO

Comprendere esattamente quali siano le intenzioni e gli obiettivi del primo cittadino di fronte a questa situazione non è semplice. L’ipotesi principale è che Nicoletti stia creando, di fronte alle richieste ricevute da pezzi importanti dell’opposizione di un azzeramento della giunta le condizioni per provare ad allargare. Di fatto le dimissioni nelle sue mani dei nove assessori costituiscono un gesto politico che va in questa direzione e che potrebbe aprire ad un dialogo con l’opposizione per recuperare alcuni voti in prospettiva di un periodo complicato che dovrà portare a decisioni importanti da qui a fine anno e che culminerà con il voto sul bilancio preventivo 2027. Se questo sia realmente l’obiettivo di Nicoletti è l’eventualità più probabile.

IL PROBLEMA NELLA MAGGIORANZA

Il problema però il sindaco con questa mossa potrebbe averlo all’interno della sua stessa maggioranza dove non pochi malumori sarebbero emersi circa una richiesta e una strategia che non è stata condivisa con nessuno e di cui non si era a conoscenza.

Proprio dalle reazioni della sua stessa maggioranza soprattutto se dovesse rendere effettive quelle dimissioni Nicoletti potrebbe doversi guardare in qualche modo.

I malesseri infatti sembrano sul punto di scoppiare in maniera sempre più evidente.

Del resto nelle ultime settimane continuano ad emergere voci che si rincorrono di scontri duri all’interno della maggioranza.

E su questioni nodali come ad esempio gli indirizzi del bando rifiuti da appaltare non ci sarebbe una linea comune ben chiara da portare avanti.

IL POSSIBILE ALLARGAMENTO DELLA MAGGIORANZA

E questo potrebbe essere un altro motivo per accelerare verso l’allargamento.

Elementi che possono ingigantire le tensioni all’interno della stessa maggioranza che ieri mattina, stando alle indiscrezioni raccolte dal “Quotidiano”, appariva sorpresa e irritata rispetto alle richieste che sono arrivate dal sindaco.

Oggi di fatto c’è un sindaco nel pieno dei poteri e una giunta altrettanto pienamente in carica ma indebolita fortemente sotto un profilo politico da dimissioni già in campo e che lo stesso Nicoletti deciderà quando rendere effettive. Insomma una giunta “sfiduciata” dall’interno.

C’è una maggioranza di 17 consiglieri con tanti distinguo al suo interno e tensioni crescenti e dei numeri da rafforzare senza rischiare di allargarla da un lato e restringerla da un altro. Insomma una condizione davvero poco invidiabile.