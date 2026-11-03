Matera, Giunta, dimissioni nel silenzio

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Matera, il sindaco ha ottenuto e congelato le dimissioni della Giunta. Ma maggioranza e opposizione tacciono perché trattano? L’ipotesi di un cambio di assetto politico e di “ribaltone” sempre più concreti

Aria di ribaltone con maggioranza e opposizione che trattano per la creazione di una nuova maggioranza? È una delle sensazioni che emergono nelle ultime ore in una città che attende di capire le evoluzioni politiche.

È un silenzio che fa rumore quello della politica materana rispetto agli ultimi avvenimenti dei giorni passati.

La volontà del sindaco di chiedere sostanzialmente delle dimissioni “in bianco” dei propri 9 assessori da tenere nelle proprie mani e da utilizzare se si concretizzeranno nuovi scenari politici non è elemento di poco conto.

MATERA, LE DIMISSIONI IN BIANCO DELLA GIUNTA

Tra l’altro un elemento che ha scatenato malumori e tensioni all’interno della stessa maggioranza e che ha di fatto reso ancor più complicato il cammino.

Una situazione che richiederebbe delle reazioni in un senso o nell’altro all’interno della maggioranza ma anche dalla stessa minoranza rispetto ad una situazione che di fatto si complica e non poco.

Insomma a chi interessa comprendere cosa sta succedendo?

Al momento a farla da padrone è il silenzio segno probabilmente che ci sono trattative in corso per dei cambi di maggioranza veri e propri?

COSA STA SUCCEDENDO IN COMUNE?

Un silenzio che sembra essere un messaggio ben preciso che qualcosa può succedere.

Ma se così fosse sarebbe un cambio a 360 gradi che cambierebbe e non poco la geografia politica cittadina per cui i malesseri delle ore passate sarebbero solo il sentore di un avvicendamento di maggioranza.

L’idea che però si farebbe spazio non sarebbe quella di un allargamento come fino ad ora si è potuto pensare ma di una sorta di vero e proprio cambio di direzione politica.

Nei numeri però l’equilibrio sarebbe comunque complesso e difficile perchè richiederebbe non solo l’aggiunta di un diverso sostegno ma anche qualche inevitabile perdita.

IL DATO DEI NUMERI

Con un punto d’arrivo numerico che rimane imprevedibile e che molto difficilmente consentirà di avere i 22 voti necessari per eleggere il presidente del Consiglio.

Al momento stando agli umori delle diverse forze politiche il sentore di un’operazione e di un accordo trasversale non c’è ma di fatto alcune scelte e comportamenti danno l’idea che forse qualcosa molto presto potrebbe anche succedere.

Portando avanti un’ipotesi che si è fatta spazio a lungo in apertura di consiliatura ma che non è mai stata veramente praticabile.

Un’idea che potrebbe andare oltre il governissimo per cui non paiono esserci le condizioni ancora adesso.

IL GOVERNISSIMO

Infatti ci sono pezzi dell’attuale maggioranza poco compatibili con un qualche allargamento.

Ad esempio non è realistico pensare che, malgrado la presa di posizione molto netta dei consiglieri Bigherati e Lisurici, che una qualche rappresentanza nell’esecutivo possa essere riconosciuta a Futuro Nazionale.

Sarebbe un unicum negli equilibri politici italiani e nei rapporti tra il centrodestra e il partito di Vannacci.

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Sarebbe ancora più complesso di fronte a pezzi di centrosinistra che se dovessero accettare un qualche accordo per il governo della città difficilmente potrebbero voler fare un pezzo di strada anche con Futuro Nazionale.

Ma questo evidentemente è solo un esempio di come la prospettiva di un allargamento sembra lasciare spazio a quella di un cambio completo di maggioranza e di come pezzi interi dell’attuale maggioranza (non solo Futuro Nazionale) sarebbero per scelta non compatibili e non disponibili a questo tipo di evoluzione.

L’ASSORDANTE SILENZIO DELL’OPPOSIZIONE

Le prossime ore chiariranno dunque l’evoluzione. Ma i malesseri, le irritazioni, le preoccupazioni di veti reali o presunti della maggioranza e il silenzio assordante e rumoroso dell’opposizione sembrano delineare un quadro ben preciso. Anche per dare un senso alla mossa del sindaco di richiedere le dimissioni in bianco agli assessori avendo, evidentemente, un obiettivo ben preciso da portare avanti.