Matera, il giallo delle dimissioni degli assessori

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Matera, il sindaco Nicoletti ha nel cassetto le dimissioni degli assessori ma nessuno ne parla, neanche l’opposizione. Finché non vengono ritirate sono efficaci? È il punto di domanda leggendo lo statuto. La Giunta non può riunirsi (secondo la statuto), la città rischia un inquietante stallo

Come una soap opera di cui si riesce a vedere una puntata alla volta il caso delle dimissioni “in bianco” della giunta Nicoletti si compone di un nuovo tassello. Stavolta di carattere regolamentare che cambierebbe però non poco la situazione.

Facciamo una precisazione a scanso di equivoci. Ufficialmente nessuno ha confermato ma neanche mai smentito l’esistenza di queste dimissioni. Ufficiosamente sono arrivate diverse conferme e si sono alzate diverse tensioni. In mancanza di smentite e con le notizie che ci sono è lecito pensare che queste dimissioni ci siano. E dunque ragioniamo su questo presupposto.

LA SOAP OPERA DELLE DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA NICOLETTI

Quello che fino ad ora sembrava essere solo un atto politico che non produceva effetti concreti ma dava un messaggio a maggioranza e opposizione, potrebbe diventare un atto amministrativo vero e proprio.

Un atto che rischierebbe di bloccare l’attività di una giunta completamente dimissionaria in attesa di una decisione sulle dimissioni da parte del sindaco e un’eventuale decisione di protocollare le dimissioni stesse.

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MATERA, AMMINISTRAZIONE “APPESA”

Insomma un’Amministrazione “appesa” in attesa di capire che fine fanno queste dimissioni.

Ma andiamo con ordine partendo dall’articolo 27 dello statuto del Comune di Matera che spiega al comma 5 come: «Gli assessori cessano dalla carica per revoca, decadenza e rimozione».

Ma ciò che più interessa «Per dimissioni che vanno presentate per iscritto al sindaco e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo generale dell’ente».

Stando a questo articolo dello Statuto comunale dunque il sindaco riceve le dimissioni per iscritto. Può decidere se accoglierle e come (in un tempo che non è definito) ma nel mentre decide quelle dimissioni evidentemente producono i loro effetti finchè non vengono ritirate o accolte e poi di fatto protocollate. Questo è quanto si legge.

DIMISSIONI PROTOCOLLATE?

Al momento non risulta che le dimissioni date per iscritto al sindaco siano state protocollate (dunque accolte irrevocabilmente) ma nemmeno ritirate. E dunque dando per buono che ci siano, la situazione è in stand by. Ma se le dimissioni non vengono ritirate producono dunque i loro effetti e restano valide? In questo caso non ci sarebbe più una giunta con pieni poteri per il sindaco? In questo caso la giunta potrebbe con 9 assessori dimissionari riunirsi validamente? E la giunta che c’è già stata dopo le dimissioni produce i suoi atti?

LE DOMANDE SUL CASO

Insomma le domande che nascono da una semplice lettura dello statuto comunale sono queste.

Se le dimissioni producono effetti finché non vengono ritirate o accettate ed allora quelle dimissioni ad oggi restano valide, concrete. E siccome non c’è un solo assessore dimissionario ma sono tutti e 9 ed allora anche la validità delle sedute, collegiali, della giunta può essere messa in discussione? Sono interrogativi che vengono fuori nelle ultime ore rispetto a quanto sta avvenendo. Anche perchè se questo tipo di interpretazione fosse corretta ed allora la giunta finirebbe per paralizzarsi di fronte a queste dimissioni e la scelta politica diventerebbe un autogol amministrativo.

IL SILENZIO DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

La questione si sviluppa ancora nel silenzio assordante di maggioranza e opposizione. Nessuno che dice che le dimissioni non ci sono (sarebbe complesso farlo dopo 5 giorni) nè che ci sono e producono effetti. Insomma si fa finta di nulla. La questione politica rispetto alla necessità di scegliere una maggioranza più solida attraverso un allargamento o addirittura un cambio di maggioranza, rientrano nell’ambito di una sorta di normalità.

Meno normale evidentemente risulterebbe il rischio di una frenata dell’azione amministrativa in virtù di queste dimissioni. Al momento non si sa se questo articolo dello statuto e il suo contenuto siano stati valutati con attenzione.

MATERA, RISCHIO IMPASSE

Il rischio che si possa creare ancora un’impasse come quella arrivata a sorpresa interpretando lo statuto sull’elezione del presidente del Consiglio comunale, può diventare concreto. Risposte e certezze si attendono. Ma di dimissioni sospese lo statuto non parla. O ci sono o non ci sono. La necessità di protocollarle le rende solo irrevocabili ma gli effetti rimangono prodotti comunque?

Se così fosse sarebbe complicato immaginare un’azione amministrativa con 9 assessori dimissionari.