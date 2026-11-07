Matera, Nicoletti: «Le dimissioni c’erano ma respinte»

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Caso dimissioni a Matera, Nicoletti dopo una settimana rompe il silenzio e precisa: «Giunta operativa». Il sindaco ammette: «Ho chiesto agli assessori tangibili dimostrazioni di fiducia»

Le dimissioni degli assessori della giunta Nicoletti ci sono state ed il sindaco le ha respinte. È stato lo stesso primo cittadino a chiudere ieri con una nota una settimana di autentica passione in cui le voci sulla sua giunta, sugli assessori dimissionari e sull’operatività dell’esecutivo hanno continuato a rincorrersi.

CASO DIMISSIONI A MATERA, NICOLETTI ROMPE IL SILENZIO

Nicoletti ha chiarito anche che la giunta è sempre stata pienamente operativa. Non è entrata nei dettagli di quando le dimissioni sono state presentate e se tra la presentazione e la scelta di respingere le dimissioni si sono tenute delle giunte. Di certo per arrivare a pronunciare parole chiare sulla questione è servita più di una settimana ed una vasta serie di incontri e di confronti. Di certo a scuotere la situazione ci sarebbe stato il rischio che un’interpretazione dello statuto potesse rendere quelle dimissioni un ostacolo all’operatività della stessa giunta e non un semplice atto politico come era probabilmente nelle intenzioni. Il sindaco infine conferma un’apertura all’opposizione, parla della volontà di definire un programma condiviso con obiettivi chiari ed azioni concrete. Lasciando evidentemente ancora una volta una mano tesa e dando un messaggio anche a quella che fino ad ora è stata la sua maggioranza.

LE PAROLE DI NICOLETTI

«In questi giorni si è parlato molto della giunta. Sgomberiamo subito il dubbio amministrativo: la giunta è pienamente in carica e operativa.

Siamo in una fase delicata, con decisioni importanti per la città. Con gli assessori abbiamo lavorato bene insieme, in un periodo importante e difficile» scrive il primo cittadino.

«Li considero la mia squadra: per questo ho chiesto loro una tangibile dimostrazione di fiducia; hanno rimesso il mandato nelle mie mani, e io ho respinto le loro dimissioni, che non si sono mai perfezionate né sono state mai protocollate.

È stato un gesto politico per confermare, davanti alla città, un rapporto che non è mai venuto meno.

Questo gesto ha anche un altro significato: non ci sono assessori di serie A e di serie B.

Considero tutti gli assessori assessori del sindaco, e come il sindaco sono al servizio della città e di tutti i cittadini».

LA FIDUCIA

Questa fiducia serve a guardare avanti.

Da tempo con le forze politiche è in corso un confronto per ripartire, di cui abbiamo parlato con chiarezza anche in Consiglio comunale: un confronto che serve a chiarire le priorità dei prossimi anni per Matera.

Riguarda la maggioranza, ma anche tutte le forze del Consiglio che vogliono contribuire alle scelte per il futuro della città» continua lo stesso Nicoletti.

«Il confronto non si è fermato e proseguirà nei prossimi giorni. Le priorità che ne usciranno le porterò in Consiglio comunale, a partire dalle proposte per il Piano strategico della città.

È lo stesso metodo che stiamo già seguendo nel lavoro condiviso sugli indirizzi per il nuovo bando dei rifiuti, dove abbiamo concordato di attendere un’iniziativa delle forze di opposizione, per valutarne insieme gli esiti.

Voglio che questo confronto si chiuda con un programma condiviso, obiettivi chiari e azioni concrete.

Al di là delle aspirazioni dei singoli gruppi, per tutti resta necessario non perdere di vista il motivo del nostro impegno: dare risposte alle necessità della gente e alle aspettative della nostra città, e su questo non farò mai un passo indietro.

NICOLETTI E LE DIMISSIONI: «CONTINUO A LAVORARE PER MATERA»

Io continuo a lavorare per Matera» conclude il sindaco.

Le parole di Nicoletti sembrano chiudere di fatto un caso anche se rimangono evidentemente tanti punti di domanda sulla vicenda e sugli obiettivi. Rimane anche una ribadita apertura all’opposizione e la possibilità concreta che la maggioranza prima e la giunta poi possano presto subire delle novità e delle modifiche. Un obiettivo da tanto tempo perseguito ma che non sembra evidentemente di difficile realizzazione. Anche se l’approvazione degli indirizzi sul bando per la raccolta rifiuti e poi la scadenza naturale dei termini per l’approvazione del bilancio rendono evidentemente necessario capire o ribadire politicamente quali sono le forze in campo per andare avanti.