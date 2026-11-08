Matera, stadio XXI Settembre: lavori entro il 2027

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L’assessore Paterino fa il punto sui lavori allo stadio XXI Settembre di Matera, ritardi recuperabili, conclusione nel 2027. Nessuna data certa per la Curva Sud

«Ritardi assorbibili nel corso dei lavori dovuti a sorprese geologiche e comunque un completamento dell’intervento allo stadio entro i tempi previsti cioè per il 2027». L’assessore comunale Giuliano Paterino insieme al sindaco Nicoletti ha spiegato ieri, sabato 7 novembre 2026, lo stato dell’arte della situazione dei lavori allo stadio XXI Settembre, i problemi che sono stati incontrati e i successivi momenti di intervento che vengono definiti passo per passo. Anche per dare aggiornamenti su quello che si sta facendo. Si verificherà la possibilità di consentire la consegna almeno di parti dello stato prima del termine dei lavori con particolare riferimento alla Curva Sud.

STADIO DI MATERA, INCONTRO CON SINDACO E ASSESSORE

Nel corso dell’incontro di ieri, sabato 7 novembre 2026, è stato ribadito in conferenza stampa dal primo cittadino che è stato scelto di conciliare il cantiere e i lavori allo stadio con la disputa delle partite della squadra di calcio. «Abbiamo fatto questa scelta. Chiedo: era meglio giocare a Gravina o al XXI Settembre con un piccolo sacrificio per riappropriarsi della propria curva» ha spiegato Nicoletti.

Qual è la situazione oggi dello stadio, assessore Paterino?

«I ritardi sono stati dovuti a delle sorprese geologiche, quindi ad una quota di affioramento del calcarenite in posizione più elevata rispetto al piano di sedime e questo ha comportato anche, aggravata dalla presenza di acqua, dei ritardi proprio sull’emungimento, sull’aggottamento dell’acqua dagli scavi».

Quali sono adesso le prossime tappe e l’ordine di intervento dei lavori per le diverse zone dello stadio. Si partirà dalla Curva Sud?

«La curva Sud è ferma perché si è in attesa della produzione dei solai prefabbricati che chiuderanno il graticcio delle travi di fondazione. Poi si monteranno sui pilastri già elevati le gradonate e i sistemi di completamento dei tamponamenti che rappresenteranno l’involucro della curva a sud».

Qual è la previsione per cui almeno la curva a sud possa essere utilizzabile, agibile?

«Non mi sento in questo momento di fare previsioni. L’agibilità sottende ad una procedura amministrativa, prima però i lavori dovranno essere completati e collaudati. Sul collaudo almeno della Curva Sud non mi sento di dare delle date certe perché possono sempre sopraggiungere questioni tecnico-amministrative non prevedibili».

Da settembre potrebbe essere pronto lo stadio o una gran parte di esso?



«Ci potrebbe essere una condizione differente e sarà valutata nel momento in cui le opere saranno riconsegnate all’amministrazione. Se ci sono le condizioni per poter fare dei collaudi anche solo parziali e la fruibilità di determinati spazi diventa compatibile con le prescrizioni di ordine pubblico lavoreremo per restituire anche porzioni parziali».

Quale sarà la capienza certificata dello stadio?

«In un documento del CONI del 2025 del 2 luglio del 2025 si parla di una capienza di 7.224».

Qual è la cosa che preoccupa rispetto anche a tutte le questioni le discussioni, le polemiche, le recriminazioni?

«La cosa che dispiace è che pur partendo da una condizione di uno stadio ridotto per problemi legati anche alla statica di vecchie porzioni immobiliari che avevano avuto come dire delle interdizioni la precedente amministrazione ha avuto la capacità di trovare un finanziamento per restituire alla comunità sportiva uno spazio idoneo. E oggi la comunità sportiva non vive questo evento come un evento favorevole di miglioramento della situazione ma la sta vivendo con una forma di disagio che è però solo momentaneo».

Questo progetto nasce non solo per lo stadio ma anche per il Parco. Adesso però le strade degli interventi e dei finanziamenti si sono divaricate?

«Sulla zona dello stadio 21 settembre sono essenzialmente tre i finanziamenti che come amministrazione stiamo portando avanti il primo è quello noto che è oggetto dell’affidamento principale e che riguarda lo stadio e poi ci sono state altre due linee di finanziamento dedicata una per il recupero della parte legata ai giardini quelli su via Marconi e quindi con l’ingresso monumentale e l’altra parte che riguarderà la sistemazione a verde all’esterno del perimetro delle tribune dello stadio 21 settembre. Noi abbiamo approvato il progetto esecutivo con la delibera di giunta numero 216 del 26 ottobre, riguarderà tutta la parte esterna di verde di comunità nell’ambito dell’intervento verde di quartiere -verde di comunità-Villa Piccianello e poi invece l’altra parte quella legata alla sistemazione esterna è stata approvata con la delibera di giunta del 9 ottobre 2026».

Ci sarà la possibilità di avere ulteriori aggiornamenti nel tempo rispetto all’evolversi dei lavori allo stadio?

«Sin dall’inizio del mandato abbiamo provato ad attivare una comunicazione costante, poi però ci siamo resi conto che c’era il rischio di strumentalizzazioni sull’argomento. Più volte ho letto notizie su una perdita del finanziamento o su volontà di realizzare palazzine in quell’area che non hanno attinenza con la realtà».

Parliamo un attimo delle condizioni del manto erboso e della possibilità di passare al sintetico una volta completati i lavori: sono questioni che torneranno d’attualità?

«La germinazione necessaria alla trasemina ha condizionato il manto erboso durante l’ultima partita di domenica. Abbiamo effettuato questo intervento per passare da un’essenza estiva a una invernale più idonea e oggi il prato mostra un netto miglioramento. Valuteremo invece insieme alla società e alle associazioni se sostituire l’erba naturale con quella sintetica».

Infine per quanto riguarda la palestra dello stadio XXI Settembre che doveva essere interessata da interventi che invece non sono più previsti. C’è la necessità di intervenire su quella struttura e dunque di ricercare nuovi finanziamenti per farlo?

«Al momento l’utilizzabilità di quello spazio viene condizionato anche dai lavori che sono in corso e dalla disponibilità dei locali spogliatoi perché durante il periodo domenicale la struttura diventa non più fruibile. Una volta completato il parco del campo potremo avviare delle valutazioni su quei volumi».