Matera, Nicoletti non ha più la maggioranza

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Comune di Matera, Nicoletti non ha più i numeri. Si materializza lo strappo con Bigherati e Lisurici. In bilico il bando rifiuti. I 2 futuristi: «Per il sindaco i consiglieri di Futuro Nazionale non sono parte della maggioranza»

Uno strappo tra Nicoletti e i due consiglieri di Futuro Nazionale sgretola la maggioranza consiliare che ad oggi non c’è più. Le difficoltà a concedere un posto in giunta a Futuro Nazionale erano chiare e poggiano su equilibri politici nazionali e rapporti tra il centrodestra e il partito di Vannacci. Che però la situazione esplodesse in maniera quasi irreparabile era meno prevedibile. L’idea di prendere ancora tempo per cercare soluzioni mediane sembrava quella percorribile ma ieri, stando ad un comunicato dei due consiglieri comunali Bigherati e Lisurici dal primo cittadino è arrivata una porta chiusa in maniera pressocchè irreparabile. “Per Futuro Nazionale in maggioranza non c’è spazio”.

MATERA, NICOLETTI SENZA MAGGIORANZA, LO STRAPPO CON I VANNACCIANI

Una posizione senza vie d’uscita che di fatto priva, ad oggi il primo cittadino di una maggioranza. Bigherati e Lisurici hanno rinviato qualsiasi decisione ad un confronto interno al partito ed alle prossime ore ma la distanza con il primo cittadino è evidentemente crescente e quasi incolmabile.

«Durante l’incontro di questo pomeriggio, il sindaco Antonio Nicoletti ci ha comunicato che, a seguito delle interlocuzioni con altre forze politiche della coalizione, i consiglieri di Futuro Nazionale non possono essere considerati, per il momento, parte della maggioranza che sostiene il governo cittadino» si legge nella nota di ieri dei due consiglieri comunali.

LE PAROLE DEI CONSIGLIERI DI FUTURO NAZIONALE

«Prendiamo atto di quanto riferito. Il sindaco, tuttavia, non ha indicato motivazioni precise né assunto una chiara responsabilità politica rispetto a questa posizione, limitandosi a richiamare le interlocuzioni con gli altri partiti. Avevamo chiesto un confronto pubblico sui fatti e sulle condizioni per proseguire insieme. Siamo stati invece convocati a porte chiuse, senza ottenere risposte chiare alle questioni poste. Ribadiamo un principio, il destino di Matera deve essere deciso a Matera, nel rispetto del mandato degli elettori. Se dietro questa posizione vi sono veti ideologici provenienti da Roma o da Potenza, il sindaco lo chiarisca apertamente e dica se intende accettarli. L’autonomia politica della città merita di essere difesa. Matera ai materani significa questo con scelte assunte sul territorio, nell’interesse della comunità e con responsabilità verso i cittadini.

In questi mesi abbiamo sostenuto con responsabilità provvedimenti importanti per Matera e chiesto pari dignità politica. Valuteremo quanto emerso nelle sedi del partito» la conclusione amara di Bigherati e Lisurici.

A RISCHIO INDIRIZZI SUI RIFIUTI

Oggi, venerdì 13 novembre 2026, in Consiglio comunale arrivano anche gli indirizzi sul bando rifiuti. Fino a ieri sembrava che maggioranza e una gran parte dell’opposizione potessero trovare un testo condiviso con il recepimento di una serie di proposte di modifica. Oggi però si apre un problema politico e con l’assenza (a questo punto molto, molto probabile) dei due consiglieri di Futuro Nazionale la maggioranza non ha i numeri per votare gli indirizzi e la minoranza potrebbe evidenziarne i limiti. Anche gli indirizzi sui rifiuti dunque sono fortemente a rischio e Nicoletti vede sgretolarsi il castello di “carte” finora costruito con non poca fatica.