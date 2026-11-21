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Caso a Matera, Materia futura: «L’incontro col sindaco Nicoletti è durato meno di un caffè. Confermata la nostra posizione». «Non vediamo soluzioni di comodo per allungare questa agonia»

«In questi giorni il Sindaco Nicoletti ha invitato i gruppi dell’opposizione in consultazioni singole per fornire la sua visione dell’attuale situazione politica e cercare qualche punto di appiglio per portare avanti questa esperienza amministrativa.

Non è come andare dal presidente della Repubblica, ma noi abbiamo deciso comunque di partecipare per rispetto istituzionale e stamattina (giovedì 20 novembre 2026, nd.r) l’abbiamo incontrato».

MATERIA FUTURA E L’INCONTRO CON NICOLETTI

Si apre così la nota pubblicata sui social da Materia Futura che entra nel merito del confronto con Nicoletti. «L’incontro è durato nemmeno il tempo di un caffè: sono mesi che siamo testimoni di una situazione di totale stallo, frutto di chiare scelte politiche derivate dal risultato elettorale – proseguono – Noi non vediamo soluzioni di comodo, ogni scelta serve solo a rendere più lunga questa agonia amministrativa. Per ogni pallina che si aggiunge sul pallottoliere, ne escono due. Questo incontro non avrebbe potuto cambiare le nostre prospettive e la nostra posizione, ormai chiara da tempo».

MATERA, LA POSIZIONE DI MATERIA FUTURA

Il centrodestra materano ha fallito, con grande gioia di chi tira i fili a Potenza. Gli abbiamo ribadito che, a nostro avviso, è stata profondamente sbagliata la scelta di costruire una maggioranza posticcia. Non entreremo mai in questa maggioranza, né in qualsiasi altra maggioranza. Continueremo però a lavorare, come abbiamo sempre fatto e con lo stesso spirito costruttivo, per ciò che riteniamo possa contribuire alla crescita della città. Purtroppo – conclude il post – la situazione politica degli ultimi mesi non ha consentito di lavorare in questa direzione: ha prodotto ritardi, rinvii e una grave mancanza di programmazione. Gli abbiamo detto con chiarezza che, a nostro giudizio, finora si è fatto poco o nulla di davvero importante per Matera e per il suo futuro. E quindi… in bocca al lupo per la ricerca dell’ennesima nuova maggioranza. Ci auguriamo che i tempi siano brevi. Altrimenti, come diciamo ormai da tempo, restituiamo urgentemente la parola alla comunità».