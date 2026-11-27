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Comune di Matera, nuova nota dei due consiglieri di Futuro Nazionale: «Pari dignità politica e rappresentanza nell’esecutivo». Quasi dieci giorni fa il sindaco aveva risposto: «Non mi faccio ricattare»

C’è qualcosa di curioso nella nota che ieri, giovedì 26 novembre 2026, di primo mattino, ha raggiunto le redazioni dai due consiglieri di Futuro Nazionale, Bigherati e Lisurici. «Crediamo sia necessario ripartire dai 17 consiglieri che hanno sostenuto l’amministrazione Nicoletti. Per farlo occorre un confronto che riconosca tutte le componenti della maggioranza e porti a un rinnovamento della Giunta – scrivono, sostenendo ancora una volta – Futuro Nazionale chiede pari dignità politica e una rappresentanza nell’esecutivo coerente con il proprio peso consiliare. Il sindaco dovrebbe lavorare per una Giunta nella quale tutti i consiglieri di maggioranza possano sentirsi rappresentati, senza privilegiare alcuni a scapito di altri. È anche da questo equilibrio che dipendono la fiducia e la possibilità di andare avanti insieme».

MATERA, LA NOTA DEI CONSIGLIERI DI FUTURO NAZIONALE

I due esponenti aggiungono: «Per quanto ci risulta, da parte degli altri consiglieri comunali del centrodestra materano non ci sono preclusioni nei nostri confronti. Chiediamo quindi a Nicoletti di spiegare da dove arrivino gli ostacoli al riconoscimento di Futuro Nazionale e quali ragioni impediscano di ricomporre la maggioranza. Se il problema dipendesse da indicazioni o veti provenienti da fuori Matera, sarebbe inevitabile interrogarsi sull’autonomia politica di questa città». Il sindaco dal canto suo, il 19 novembre in consiglio comunale aveva chiarito subito la sua posizione.

LA POSIZIONE DEL SINDACO NICOLETTI

«Ci sono stati gruppi consiliari che nascono all’improvviso e reclamano una dignità politica ovvero una posizione in giunta con tempi dettati non dal sindaco e non dalle esigenze della città ma con le esigenze di questo cosiddetto gruppo politico consiliare. Dico cosiddetto perchè non è un gruppo ma sono due consiglieri. oi avete deciso di chiamarvi nuovo gruppo ma in realtà siete nel gruppo misto con Toto, con Cifarelli. I gruppi sono quelli usciti dalla campagna elettorale. Bigherati è stato il capogruppo della lista “Nicoletti sindaco” che all’improvviso decide senza dire nulla al sindaco, a proposito di amore e rispetto, di fare scelte diverse – aveva detto – Voi avete deciso di aprire un tavolo di discussione e di abbandonare il tavolo facendo un comunicato stampa e comunicando anche a me la situazione. Io le mie responsabilità me le prendo. Voi starete dove volete collocarvi, se volete stare in maggioranza siete i benvenuti ma io ricatti non ne accetto». Si prevede una seconda puntata?