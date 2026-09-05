Meloni a Policoro per un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo

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POLICORO (MATERA) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Policoro, in provincia di Matera, per un sopralluogo nelle aree maggiormente colpite dalla violenta tromba d’aria che nei giorni scorsi ha interessato il territorio.

«Se siamo qui – ha evidenziato la presidente del Consiglio – è anche per fare i complimenti a questo territorio perché immediatamente c’è stata una grande voglia, una grande capacità di rimboccarsi le maniche, di riaprire, continuare a lavorare, fare quello che era possibile fare. Non si registra sempre».

In particolare, la presidente del consiglio Giorgia Meloni è andata questa mattina a Policoro, in provincia di Matera, la città colpita nei giorni scorsi da una violenta tromba d’aria. La premier – si spiega – ha espresso la vicinanza del Governo alla comunità locale, alle attività produttive e alla Regione Basilicata. Con lei il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato e il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

“Esprimo la mia piena solidarietà alle comunità della Basilicata, territorio unito alla Puglia da un profondo legame culturale, territoriale e umano. In momenti come questi, la coesione tra istituzioni e cittadini è decisiva: il Governo è al fianco delle popolazioni colpite e continuerà a garantire ogni supporto necessario», ha detto il sottosegretario Marcello Gemmato.

“Ho sentito il ministro Musumeci, ho sentito la Protezione civile. Credo che verrà chiesto lo stato di emergenza, a quel punto il Governo può intervenire”. Così la premier Giorgia Meloni, a Policoro (Matera), parlando con i cronisti sull’impegno del Governo per l’emergenza determinata dalla tromba d’aria di tre giorni fa nella città jonica. Per la risposta immediata e tempestiva all’evento meteorologico violento, Meloni ha rivolto “un plauso alla cittadinanza, a tutti i funzionari dello Stato che in questo caso fanno la differenza a partire dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dalle forze dell’ordine, dalle amministrazioni pubbliche. C’è sempre qualcuno che nelle emergenze – ha detto – fa immediatamente la sua parte”.

“Un grazie sincero alla Presidente Giorgia Meloni per aver voluto toccare con mano la ferita del nostro territorio. La sua presenza oggi a Policoro è la dimostrazione di un governo che non si limita alle promesse, ma risponde presente nei momenti di emergenza con rapidità, vicinanza e azioni concrete”. Con queste parole il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha accolto, la premier Meloni durante il sopralluogo nei luoghi colpiti dal violento nubifragio dello scorso 2 settembre. “Vedere la premier qui, tra la nostra gente, gli agricoltori e i sindaci, trasmette una grande forza a tutta la comunità lucana – ha detto -. Sentiamo la vicinanza delle istituzioni nazionali e questo ci dà la certezza che la ricostruzione avverrà nei tempi più rapidi possibili. I lucani sono un popolo forte e dignitoso, che non si piega. Con il sostegno diretto del Governo Meloni e il lavoro instancabile della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, dei sindaci e dei tanti volontari, faremo ripartire subito il nostro comparto produttivo, agricolo e turistico”.