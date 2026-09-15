Maltempo, tromba d’aria a Policoro, danni per 5 milioni

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Danni per cinque milioni a Policoro per la tromba d’aria. Cicala punta su interventi e prevenzione. L’opposizione: «Servono risposte celeri e di qualità, non è il momento delle divisioni»

«La priorità è trasformare rapidamente la ricognizione dei danni in atti concreti che consentano alle aziende di ripartire». È quanto ha dichiarato l’assessore Cicala, nella seduta straordinaria del Consiglio regionale di ieri dedicata alle conseguenze della tromba d’aria del 2 settembre scorso. Attualmente risultano presentate 38 segnalazioni, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Circa il 95% del valore riguarda le colture, per una superficie complessiva indicata di 155 ettari. Tra le superfici 78 ettari di fragola, con danni per circa 2 milioni di euro, 17 ettari di kiwi, 12 ettari di colture ortive e 9 ettari di arance. La distribuzione territoriale per 130 ettari è a Policoro, 10 a Scanzano Jonico e 10 a Tursi. Le strutture danneggiate interessano attualmente circa 5 mila metri quadrati.

TROMBA D’ARIA A POLICORO, CICALA: «DALLA RICOGNIZIONE AGLI ATTI CONCRETI»

«Questi numeri – ha ripreso l’assessore – dovranno essere verificati e distinti tra danni alle produzioni, alle strutture, agli impianti irrigui, ai fabbricati e alla viabilità aziendale. Dalla corretta classificazione dipende l’individuazione degli strumenti realmente utilizzabili. Per le produzioni, l’eventuale accesso al Fondo nazionale AgriCat dovrà essere verificato rispetto alla causa del danno e all’esito dell’istruttoria. Per serre, tunnel, reti, armature e fabbricati, non coperti da AgriCat, una possibile strada è l’intervento del Complemento regionale per lo sviluppo rurale. L’azione dedicata alla prevenzione dispone di 1 milione e 544 mila euro ed è di prossima pubblicazione. Per quella destinata al ripristino c’è una dotazione di 3 milioni e 600 mila euro. È inoltre in valutazione uno strumento rotativo per sostenere la liquidità delle imprese nella ripartenza. Il Consorzio di Bonifica ha disposto la sospensione per sessanta giorni dei pagamenti correnti e delle riscossioni coattive del canone irriguo per le aziende consorziate di Policoro. Il valore complessivo delle quote è tra 1 milione e mezzo e 2 milioni di euro. Dal 4 settembre il Consorzio opera inoltre a Policoro con quattro squadre, ventiquattro lavoratori e sei mezzi.

INTERVENTI DI BONIFICA DELL’ALSIA

«L’Alsia ha autorizzato interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza. L’assessore ha infine indicato la necessità di affiancare agli strumenti emergenziali una strategia strutturale fondata su prevenzione, strutture serricole più resistenti, gestione delle acque e della viabilità rurale, agricoltura di precisione, reti agrometeorologiche, sistemi di allerta e strumenti assicurativi e mutualistici.

LA NOTA DELLE OPPOSIZIONI

Dal consiglio regionale arriva anche una nota dei consiglieri di centrosinistra Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Marrese, Lacorazza, Verri, Vizziello) che scrivono: «Di fronte a eventi di questa natura non servono divisioni politiche né una competizione tra istituzioni, ma serve fare presto e fare bene. Serve una pianificazione che guardi ai prossimi anni e affronti il tema della mitigazione del rischio e dell’adattamento climatico. Dobbiamo ragionare su una prospettiva di dieci o vent’anni. Anche sulla sospensione dei tributi occorre guardare oltre e valutare ristori totali o parziali. Allo stesso modo riteniamo necessario che, a partire dall’assestamento di bilancio, sia previsto un capitolo e siano messi a disposizione fondi rotativi e strumenti per intervenire nell’emergenza».