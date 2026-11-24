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Matera, negli esiti del bando sugli eventi culturali della Fondazione Matera Basilicata 2019 solo numeri di protocollo. Vincitori sconosciuti. Confapi chiede accesso agli atti sui 39 progetti finanziati. Materdomini : «Trasparenza evita sospetti»

MATERA – Sono stati pubblicati gli esiti del bando sugli eventi culturali pubblicato nel luglio scorso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 per un totale finanziato di circa 920mila euro.

Molte in totale tra le diverse voci e categorie della sezione A (divise in 4 macroaree) e la sezione B (una sostanzialmente la macroarea finanziata) le domande presentate che arrivano a 137 totali di cui solo 39 finanziate e 45 ammesse ma non finanziate.

MATERA, EVENTI CULTURALI, RISULTATI IN “CODICE”

Ma la questione è che a definire le diverse proposte sono solo dei numeri di protocollo mentre le domande nell’esito finale non sono in nessun altro modo individuate e quindi nemmeno individuabili. Una questione che ha creato più di una polemica e di una discussione rispetto alla caratteristica della trasparenza degli atti e della loro completa conoscibilità anche per provare a conoscere chi ha partecipato e a chi ha ottenuto il finanziamento.

MATERDOMINI: «DOVE SONO I NOMI DEI BENEFICIARI?»

Sui propri canali social, l’ex assessore e consigliere comunale del M5S Antonio Materdomini aveva chiesto chiarezza e invitato direttamente i consiglieri a presentare un’interrogazione: «Il Comune di Matera ha trasferito queste risorse alla Fondazione con una precisa scelta politica di questa amministrazione: perché la Fondazione non pubblica i nomi dei beneficiari? Addirittura alcuni hanno ottenuto il 100% del contributo richiesto per i propri eventi! E, soprattutto, perché la Fondazione non rende note le tipologie di eventi che ha finanziato, tra mostre, festival, rassegne ed eventi culturali?», aveva attaccato Materdomini.

LA RICHIESTA DI TRASPARENZA

«La trasparenza è uno strumento fondamentale per evitare sospetti, dubbi e cattivi pensieri da parte dei cittadini.

Se fossi un consigliere comunale, non fa differenza se di maggioranza o opposizione, farei immediatamente un accesso agli atti per capire quali siano questi eventi premiati con il 100% dell’importo richiesto. Chiederei inoltre la rendicontazione, per sapere come sono stati spesi questi fondi pubblici».

LA PRESA DI POSIZIONE DI RUGGIERI

A rincarare la dose Francesco Ruggieri alla guida della sezione Turismo e Cultura di Confapi Matera: «noi abbiamo fatto immediatamente un accesso agli atti perchè riteniamo come associazioni che ci sia la necessità di garantire la trasparenza che invece in questo modo non vediamo garantita. Tutti devono poter conoscere chi riceve il contributo, quali criteri hanno guidato la valutazione dei progetti presentati e quali benefici e ricadute queste proposte porteranno al territorio di Matera, considerando che comprendono non solo eventi ancora da realizzare, ma anche eventi già svolti».

EVENTI CULTURALI, SERVE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Più in generale, Ruggieri ha spiegato: «Abbiamo inoltre ribadito all’amministrazione la necessità di programmare gli eventi su base triennale, per evitare di ritrovarci ancora in queste situazioni, con tempi strettissimi per organizzare le iniziative e con finanziamenti che arrivano solo dopo il loro svolgimento».

MATERA, RISCHIO PIOGGIA DI RICORSI

In questa situazione, in cui l’esaurimento delle risorse ha impedito di finanziare molte delle domande ammesse, emerge la volontà di conoscere i criteri con cui i responsabili hanno scelto le aziende da finanziare. E c’è il rischio in mancanza di una piena conoscibilità degli atti esaminati che ci si ritrovi di fronte ad una vera e propria pioggia di ricorsi che al di là dell’esito finale certamente non agevolerebbe l’esito del bando stesso.

Insomma una situazione poco comprensibile quando sarebbe bastato rendere noti i nomi dei vincitori del bando in maniera chiara e pubblica e a tutti conoscibile.