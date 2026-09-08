Matera, il cardinale Pizzaballa nella diocesi di Tursi-Lagonegro

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TURSI (MATERA) – Una visita attesa, speciale, da celebrare congiuntamente alla ragione che l’ha mossa. La Diocesi di Tursi-Lagonegro celebra i cinquant’anni dall’avvio del nuovo percorso avviato nel segno dell’identità, della corresponsabilità e della missione. La celebrazione eucaristica nella solennità di Maria Santissima Regina di Anglona, patrona di Tursi, sarà affidata al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.

Presso la Basilica Santuario della città, il porporato presiederà quindi la Santa Messa alle ore 18, concelebrata dai vescovi lucani e dal Clero diocesano.

«Alla Vergine Santa – ha spiegato la Diocesi – si intende affidare anche la speranza della pace nella Terra Santa. Una terra scelta da Dio Trinità perché, attraverso l’incarnazione di Gesù Cristo, manifestasse la sua gloria a ogni creatura. Occasione di grazia per leggere, nel segno della memoria, ciò che il Signore ha fatto insieme a quanti ne hanno mediato l’opera in questi anni. E per guardare avanti con fiducia, con la generosità di chi intende continuare a costruire la Chiesa perché risplenda Cristo, luce delle genti».

La Festa della Madonna di Anglona, come prospettato dal vescovo di Tursi-Lagonegro, monsignor Vincenzo Orofino, sarà dunque l’occasione per il «rilancio dell’impegno pastorale. In diocesi, nelle zone, nelle parrocchie, con le associazioni e i movimenti, tutti a servizio del Popolo di Dio e del territorio. Una terra genuina, feconda di vocazioni e prospera di doni celesti. In maniera corale si vuole rendere grazie a Dio per i benefici vissuti nei cinque decenni di storia dalla nuova configurazione», nel 1976.

Quello con il cardinal Pizzaballa, tuttavia, non sarà solo un incontro per la condivisione della preghiera. Il patriarca latino sarà infatti protagonista, nella giornata di domani, 9 settembre, di una testimonianza destinata ai giovani, alle “sentinelle del mattino e speranza della comunità cristiana”, che lo accoglieranno nel Santuario Diocesano “Beato Domenico Lentini” di Lauria: «Ci si ritroverà per vivere questo momento anzitutto nel segno della gioia dell’ascolto e del dialogo».

Il cardinale sarà «poi in cammino verso il Santuario dell’Assunta ove sarà allestita una mostra a cura di Gioventù Studentesca dal titolo “Profezie di Pace”».

Il vescovo Orofino, ha invitato i fedeli della Diocesi «a unirsi nella lode a Dio e nella gioia di ritrovarsi di fronte all’effige della Beata Vergine Maria, tanto cara a tutto il popolo di questo territorio lucano, perché, nella luce della maternità della Madonna, possa riscoprire le radici della fede, della speranza e della carità, per vivere in maniera lieta e feconda l’appartenza alla Chiesa, sacramento di Cristo nel mondo. La testimonianza nasce dall’incontro con Gesù vivo, presente e all’opera anche nel nostro tempo. E mentre ai giovani ripete: “Voi siete l’oggi di Dio” (Papa Francesco), a tutti rivolge l’augurio perché si possa ripartire, con cuore rimotivato, nell’opera di evangelizzazione e di servizio a ogni uomo, con la Chiesa, nella Chiesa, senza timore ma con rinnovato coraggio evangelico».

Lo stesso Pizzaballa, parlando del conflitto in Medio Oriente al recente Meeting di Rimini, aveva esortato: «Abbiamo bisogno di gesti che riportino fiducia nella popolazione che adesso credo sia una delle principali vittime di questa guerra».