Matera capitale del Cinema con il Mediterranean Audiovisual & Cinema Summit

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A Matera il Mediterranean Audiovisual & Cinema Summit: terminata la due giorni di incontri di produzione tra Italia e Marocco, Tunisia, Libano, Giordania ed Egitto. Al centro modelli di sviluppo, nuove tecnologie, opportunità di coproduzione, offerta delle film commission italiane

È terminato con una ‘foto di gruppo operativa’ il primo Mediterranean Audiovisual & Cinema Summit appuntamento internazionale dedicato al rafforzamento delle relazioni tra l’industria audiovisiva italiana e quelle di Marocco, Tunisia, Libano, Giordania ed Egitto.

Ideato e realizzato in occasione di Matera – Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, da Cinecittà, nell’ambito delle attività realizzate per conto del Comune di Matera e della Fondazione Matera Basilicata 2019, con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’Agenzia ICE, il Summit ha riunito decine di operatori dell’audiovisivo provenienti da paesi del Mediterraneo allargato. Un meeting, un laboratorio, un hub industriale concreto che ha visto il 7 e 8 novembre un programma di incontri, panel tra istituzioni e realtà produttive dei diversi paesi, momenti informali di business e think tank condivisi per tracciare nuovi progetti comuni di sviluppo dell’audiovisivo tra le due sponde del Mediterraneo.

Protagonisti per i paesi ospiti, rappresentanti delle istituzioni pubbliche culturali, produttori, registi, broadcaster, con percorsi ed esperienze di primo livello.

L’Italia è stata rappresentata da Massimo Osanna, Capo del Dipartimento per le attività culturali del MiC, Giorgio Carlo Brugnoni, Direttore generale cinema e audiovisivo – Vice capo di Gabinetto del MiC, Antonio Saccone Presidente Cinecittà e Roberto Stabile Direttore Internazionalizzazione Cinecittà.

Con loro i rappresentanti delle Film Commission Luca Ardenti (Calabria Film Commission), Maurizio Gemma (Campania FC), Francesco Porcari (Lucana FC); e Benedetto Habib per Indiana Production.

DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti

“Questo summit è frutto di un lavoro progettuale congiunto con tutti i soggetti istituzionali, il Comune, la Regione, la Fondazione Matera Basilicata 2019, il Mic. Quando si lavora molto tempo su tanti livelli arrivare al momento di apertura è un onore, e l’esito di un grande lavoro. Mi auguro che il summit possa avere un seguito, in un percorso che attraverso la cultura crea uno spazio di dialogo tra i popoli che si affacciano sul Mare Nostrum, un bacino che in questo momento ha bisogno di legami forti. Matera ci sta lavorando con convinzione grazie alla collaborazione di coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso”.

Professor Massimo Osanna, Capo del Dipartimento per le attività culturali

«Da oltre settant’anni Matera offre al cinema la propria storia e i propri paesaggi, nei quali possono ritrovarsi anche luoghi lontani, come accade in molte località del Marocco e della Tunisia: terre che, sullo schermo, rivelano quanto siano vicine le sponde del Mediterraneo. Oggi questa prossimità passa attraverso le coproduzioni, che mettono in relazione risorse, competenze e sistemi di lavoro, ma possono incidere anche sulle scelte artistiche: sulla scrittura, sulla rappresentazione dei luoghi, sulle prospettive attraverso cui si costruiscono un racconto e una visione.

Perché queste esperienze si consolidino servono strumenti adeguati e relazioni continuative fra istituzioni e operatori, e il Ministero della Cultura vi concorre con il Premio Mattei per la cooperazione culturale, che sostiene fra l’altro progetti cinematografici nati dalla collaborazione fra l’Italia e i Paesi africani. Sono certo che fra Tétouan e Matera si svilupperanno collaborazioni durature, capaci di arricchire la ricerca artistica, alimentare nuove produzioni e raggiungere pubblici sempre più ampi e diversi».

Giorgio Carlo Brugnoni, Direttore Generale Cinema e Audiovisivo, Vice capo gabinetto MiC

“Il Mediterraneo è un luogo di ricchezza, di diversità linguistiche, culturali, di storia, con radici comuni. Il cinema rappresenta un potentissimo strumento di diplomazia culturale, capace di superare le barriere, creare contaminazioni creative e valorizzare questa straordinaria pluralità di identità. Il Summit di Matera, realizzato da Cinecittà con il sostegno del Ministero della cultura, in linea con il Piano Mattei per l’Africa del Governo italiano, è stato un’occasione di incontro e dialogo tra istituzioni e operatori di Egitto, Giordania, Italia, Libano, Marocco e Tunisia. Al centro del confronto, le possibilità di rafforzare la collaborazione tra le rispettive industrie cinematografiche e audiovisive e di favorire concretamente le coproduzioni, la circolazione e la promozione delle opere, la formazione e gli scambi professionali. Paesi con identità differenti, ma accomunati da legami profondi: uniti, non separati, dal Mediterraneo”.

Antonio Saccone, Presidente Cinecittà

“Il summit organizzato da Cinecittà con Matera, il Mic, l’Agenzia ICE, si pone come un’avanguardia, un laboratorio coproduttivo, creativo, istituzionale, basato su dialogo e contaminazione. E pone l’Italia all’avanguardia di un percorso comune con i paesi del Mediterraneo, e Cinecittà, l’hub leader dell’audiovisivo europeo, come connettore ideale di realtà avanzatissime e vivaci, ognuna con la sua specificità, la sua storia e i suoi talenti. Matera come luogo simbolo e Cinecittà come centro dell’audiovisivo hanno proposto l’immagine di un cinema mediterraneo che sarà il futuro delle nostre convivenze. Una via d’acqua ideale e concreta, che ci potrà portare interesse comune e valore economico e culturale”.

Roberto Stabile, Direttore Internazionalizzazione Cinecittà

“Il Summit di Matera è stato una sfida superata, e vinta. Non siamo al termine di un evento ma all’inizio di un percorso, che ci dà un’Italia protagonista reale dei rapporti con i paesi del Mediterraneo allargato, e la creazione di una piattaforma di collaborazioni promettenti, industriali e culturali. Soddisfazione anche per l’esito degli Italian Screens per la prima volta in Italia, e per la collaborazione con il Festival di Matera, una realtà importante locale e non solo. Voglio sottolineare l’ottima sinergia con Comune e Fondazione Matera Basilicata 2019. Siamo pronti a impegnarci per portare avanti nuovi impegni e responsabilità, le basi ci sono per un percorso nuovo dalle grandi potenzialità”.

I PANEL

Di particolare impatto il primo panel con quattro produttrici dell’area mediterranea – Nada Mezni Hafaiedeh, Myriam Sassine, Dana Sayyagh, Jumana Sharbin – che hanno dato un quadro particolarmente dinamico e sollecitante delle possibilità coproduttive per cinema, documentari e tv. Così come il panel su come coprodurre tra Europa e paesi della sponda mediterranea, con Benedetto Habib, Mourad Ben Cheikh, Badi Chouka, Rachida Saadi e Mohamed Zineddaine (quest’ultimo e Cheick con una lunga esperienza di lavoro in Italia).

O il panel di particolare vivacità sulle nuove tecnologie, specie l’IA, nel trattamento delle soggettività culturali. E ancora il confronto tra i rappresentanti degli organismi cinematografici di Egitto, Giordania, Italia, Libano, Marocco e Tunisia, dedicato alle possibilità di collaborazione tra le rispettive industrie: dalle coproduzioni alla circolazione e promozione delle opere, dalla formazione agli scambi professionali. Riflessioni operative e scambi oltreconfine riflessi nelle offerte delle film commission del Mezzogiorno, che hanno presentato specificità e capacità di supporto – non solo logistico ma fortemente finanziario e anche creativo – ai partner d’oltremare.

Un successo è stata anche la prima edizione degli Italian Screens in terra italiana. Il progetto di promozione del cinema italiano all’estero, ideato dal MAECI e dalla DGCA-MiC con il coordinamento operativo della Direzione per l’Internazionalizzazione di Cinecittà che porta il meglio della produzione recente italiana in decine di territori del mondo,ha presentato a Matera,in occasione del 7. Matera Film Festivall’anteprima di Le Rose di Marrakech di Ginevra Elkann, con Fanny Ardant e, ospite nella città dei Sassi, una applauditissima Nisrin Erradi.