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A Matera Viva Vittoria espone le 2250 coperte create con 9000 quadrati all’uncinetto per aiutare le donne in difficoltà

Viva Vittoria chiama, Matera risponde. Ieri sera, sabato 21 novembre 2026, erano già state vendute 1200 coperte e oggi, domenica 22 novembre 2026, si proseguirà sempre in piazza con gli esemplari rimasti. Il colpo d’occhio in piazza Vittorio Veneto, ieri mattina, sabato 21 novembre, ha dato voce alle donne maltrattate, picchiate, umiliate, uccise. Un fenomeno che in Italia non conosce sosta e che a Matera, grazie al progetto Viva Vittoria con l’associazione T-essere e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, donerà fondi a Pangea che gestisce lo Sportello Antiviolenza e la Casa Rifugio “Isabella Morra” con la vendita delle coperte (al costo minimo di 20 euro).

LE COPERTE PER LE DONNE IN DIFFICOLTÀ DI VIVA VITTORIA

La distesa colorata è nata dal lavoro, da febbraio a oggi, di uomini, donne, esponenti delle forze dell’ordine, detenuti, che hanno creato 9000 quadrati per comporre a loro volta 2250 coperte stese in piazza. Spiega il presidente di T-Essere, Egidio Lacanna: «Quello che è successo è incredibile. Abbiamo visto tanta partecipazione dalla provincia, dalla regione, da tutta Italia, dalla Grecia, dalla Francia e da New Orleans. Chiediamo agli uomini che usino le mani per amare, sostenere, far fiorire e mai distruggere».

LE STORIE DIETRO OGNI QUADRATO

Ognuno dei quadrati realizzati parla di una storia, come dimostrano le parole dei detenuti di Matera che hanno realizzato un pannello per il progetto e sono potuti uscire per una volta per questa occasione. «Ringraziamo chi ci ha fatto essere oggi qui donandoci la possibilità di alzare la mano e dire: siamo qui – scrivono nella nota letta da Mariele Di Vincenzo impegnata anche con la struttura e la docente Veronica Scardillo – speriamo che al mondo un giorno esista un solo stendardo: quello dell’abbraccio uno dei gesti più nobili e belli».

La presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni ha aggiunto: «Eravamo certi di questo risultato e ora proseguiremo. Siamo alla 50ma città che sarà Monza nel novembre 2027 e a Lipsia a marzo oltre alla Francia e a Torno. La protesta è anomala ma non meno suggestiva nè forte».

NICOLETTI: «MATERA PROTAGONISTA DI UN PROGETTO IMPORTANTE»

Il sindaco Nicoletti: «Contento di vedere questi colori in piazza; Matera è stata protagonista di questo progetto importante». Per l’assessore Draicchio: «Dietro questi quadrati ci sono uomini e donne che hanno sferruzzato ogni giorno. A chi nega il femminicidio, dico che esiste e viene punito con l’ergastolo» . Per la direttrice della Fondazione, Orlando: «Vogliamo esserci e lavorare con la città. Spero che l’anno prossimo si possa continuare a lavorare su questo tema perchè c’è bisogno di ritrovarsi intorno a obiettivi comuni e a stare insieme». Il Sicomoro ha fornito anche la sede per lavorare sulle coperte da realizzare inpegnando i suoi ragazzi, come ha spiegato Chiara Godani: «Il Sicomoro è un albero sotto il quale si raccolgono le persone, per questo abbiamo partecipato a questo evento condiviso coinvolgendo anche i ragazzi con disabilità di Fermata Sangià; anche la disabilità infatti è coinvolta dalla violenza di genere, un tema su cui non bisogna abbassare l’attenzione».