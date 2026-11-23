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Matera, ha vinto la generosità di tutti. Quasi del tutto venduti i 2250 pezzi di quadrati all’uncinetto per le coperte di Viva Vittoria. Si prosegue anche online. L’impegno di chi ha realizzato i pezzi e di li ha acquistati

Chiunque abbia realizzato anche uno solo dei 9000 quadrati all’uncinetto che hanno composto le 2250 coperte per Viva Vittoria Matera, porterà con sè la consapevolezza di aver contribuito a una battaglia fondamentale del nostro secolo: quella contro la violenza sulle donne.

Il progetto collettivo che sabato e ieri, domenica 22 novembre 2026, ha colorato piazza Vittorio Veneto e animato con una catena umana via del Corso, ha svolto due fondamentali ruoli: sensibilizzare l’opinione pubblica e restituire forza al concetto di partecipazione pubblica a Matera.

VIVA VITTORIA A MATERA, VENDUTI QUASI TUTTI I PEZZI

La vendita delle coperte, che ha lasciato poco meno di 300 esemplari invenduti (per ora) ha consentito di raccogliere circa 40 mila euro a favore della Fondazione Pangea a favore del fondo “Io Posso”, destinato a sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza e nella costruzione della propria autonomia. La Fondazione gestisce per conto del Comune di Matera lo sportello antiviolenza e la Casa rifugio Isabella Morra.

La giornata, ieri, domenica 22 novembre 2026, si è conclusa con la vendita all’asta di tre delle coperte più belle tra cui quella realizzata dalle “Donne in rosa” che riproduce un telefono all’uncinetto e il numero di emergenza a cui rivolgersi.

La vendita, spiega Egidio Lacanna presidente della Associazione T-Essere, organizzatrice dell’evento con Viva Vittoria: «Proseguirà anche sui nostri canali social e rivolgendosi ai riferimenti di Viva Vittoria».

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LE VENDITE ANCHE ONLINE

Nemmeno la pioggia che ieri pomeriggio, domenica 22 novembre 2026, per un po’ ha ridotto le presenze, ha fermato la manifestazione che per un po’ ha riparato le coperte sotto i porti del Palazzo dell’Annunziata davanti al manifesto realizzato dai detenuti della casa Circondariale.

L’esposizione e la vendita sono poi proseguite confermando il grande cuore non solo dei materani ma anche dei moltissimi turisti presenti in città, colpiti dal colpo d’occhio con cui si è presentata sia sabato che ieri la piazza più importante della città, nella quale le oltre 2000 coperte sono state sistemate una accanto all’altra creando un vero e proprio immenso tappeto all’uncinetto.

IL CUORE GRANDE DEI MATERANI

La forza dell’iniziativa sta nella ritrovata condivisione e partecipazione della città, in tutte le sue espressioni: dai cittadini, alle famiglie, alle forze dell’ordine e alle associazioni, ognuno si è messo alla prova con uncinetto e gomitoli per poter dare il proprio contributo.

Quello della violenza sulle donne è purtroppo un fenomeno che sembra non conosce sosta nonostante le campagne di sensibilizzazione e la crescente consapevolezza degli strumenti di supporto e assistenza che hanno le forze dell’ordine hanno progressivamente rafforzato.

Lavorare sul rapporto fra uomo e donna è uno dei passaggi fondamentali, a cominciare dalla più giovane età anche all’interno delle famiglie.

Il cambiamento dell’organizzazione della società deve poter prendere in considerazione un concetto sempre più ampio di affettività e di rispetto reciproco.