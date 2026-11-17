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Basket, la Ondatel Virtus Matera decide di cambiare. Per la successione la società ha ufficializzato l’arrivo di Enzo Patrizio come nuovo allenatore. La quinta sconfitta in otto gare costa cara all’allenatore calabrese

Addio tra Illiano Sant’Ambrogio e la Ondatel Virtus Matera. È arrivata intorno alle 21 l’ufficializzazione della società al termine in una giornata in cui la voce di un cambio di panchina ha preso sempre più consistenza.

La quinta sconfitta in otto gare a Pescara costa cara al tecnico calabrese. Matera ha voluto dare un messaggio concreto anche alla squadra ed avviare una sterzata in un momento fondamentale e alla vigilia di due partite casalinghe consecutive.

BASKET, VIRTUS MATERA DICE ADDIO A SANT’AMBROGIO

«La Ondatel Virtus Matera comunica di aver deciso di interrompere il rapporto di collaborazione tecnica con coach Iliano Sant’Ambrogio, che lascia l’incarico di capo allenatore della prima squadra» si legge nella nota ufficiale della Virtus.

«La società esprime il proprio ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto, la professionalità, l’impegno e la dedizione con cui ha accompagnato la squadra in questa prima parte della stagione.

Con stima la società rivolge a coach Sant’Ambrogio i più sinceri auguri per il suo futuro personale e professionale».

IL SUCCESSORE DEL TECNICO CALABRESE

La società ha ufficializzato nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre 2026, l’arrivo di Enzo Patrizio come nuovo allenatore. Patrizio è un allenatore campano che ha vinto due anni fa il campionato di B d’eccellenza sulla panchina di Piazza Armerina.

Le parti sono al lavoro ancora nella tarda serata di ieri e un via libera ufficiale dovrebbe arrivare già oggi con l’annuncio del nuovo allenatore e il primo allenamento con la squadra. Di alternative realmente sondate in realtà non ce ne sarebbero state anche se il nome di Agostino Origlio è a lungo circolato.

Ma la società avrebbe scelto immediatamente Patrizio come ipotesi di successione per provare a riportare in alto la squadra e memore anche dell’impresa che in condizioni simili gli era riuscita già due anni fa sulla panchina di piazza Armerina.

IL MERCATO

Infine sul fronte mercato c’è da segnalare che la Ondatel era già intenzionata dopo le uscite di Labovic e Balciunas e l’arrivo di Brown a mettere un altro tassello (un’ala o un’ala-pivot) nel proprio motore.

Adesso starà probabilmente al nuovo allenatore dare le indicazioni necessarie per fare la migliore scelta sul mercato.

E’ probabile quindi che a meno che non ci siano occasioni da cogliere al volo la Ondatel rinvii di qualche settimana qualsiasi ulteriore operazione.