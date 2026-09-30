«A Matera non ci sono spazi per allenarsi e giocare»

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MATERA – «Una situazione che sta diventando insostenibile e che rischia di compromettere seriamente l’attività sportiva della nostra società». Lo scrive Sabrina Suglia presidente della Volley Matera. La società partecipa ai campionati di serie D sia maschile sia femminile in Puglia. Al momento è senza un campo di allenamento e anche un campo di gioco omologato da indicare per disputare le partite di campionato.

La società per quanto si sa si allena temporaneamente e parzialmente in una palestra scolastica. Infatti non ha più la possibilità di allenarsi e giocare nella palestra dello stadio XXI Settembre. Oggi attendende di avere conferme circa la disponibilità del palazzetto di Lanera per le gare di campionato. «A pochi giorni dall’inizio del campionato, non disponiamo ancora di un utilizzo regolare e continuativo di palestre che ci consentano di svolgere una preparazione adeguata. Siamo di fatto nell’impossibilità di programmare con serenità gli allenamenti in un momento cruciale della stagione, quando la preparazione atletica, tecnica e tattica dovrebbe essere ormai consolidata. Ad aggravare ulteriormente il quadro, non ci è stato ancora assegnato alcun impianto per disputare le gare casalinghe. Queste prenderanno il via il prossimo 17-18 Ottobre» scrive la Suglia.

UN SOLO IMPIANTO

«Ad oggi, la Volley Matera dispone di un solo impianto utilizzato per tutti gli allenamenti delle nostre squadre, ma che non è omologato per lo svolgimento delle gare ufficiali. Questo significa che mentre ci avviciniamo all’inizio dei campionati, non abbiamo ancora una programmazione certa né per gli allenamenti né per le partite casalinghe. La situazione diventa ancora più urgente considerando che scadono le proroghe attualmente concesse e siamo ancora sprovvisti di palestre assegnate in maniera definitiva adeguate alle esigenze della nostra società».

«Non possiamo inoltre non evidenziare come altre realtà sportive cittadine, anche con un numero più limitato di squadre, dispongano di spazi e orari di utilizzo degli impianti significativamente più ampi e continuativi rispetto a quelli attualmente garantiti alla Volley Matera. Dove sono i criteri di equità e proporzionalità nell’assegnazione delle palestre?» si chiede la società pallavolistica materana.

UNA DISTRIBUZIONE EQUA, TRASPARENTE E PROPORZIONATA

«Non chiediamo privilegi, né intendiamo mettere in discussione il diritto di altre società a svolgere la propria attività. Chiediamo semplicemente che venga garantita una distribuzione equa, trasparente e proporzionata. Questa situazione non danneggia soltanto gli atleti e le atlete ma coinvolge direttamente anche i nostri sponsor. Non possiamo ignorare il danno economico e d’immagine che deriva dal non essere messi nelle condizioni di svolgere regolarmente la nostra attività» conclude la presidente Suglia.

«Chiediamo all’Amministrazione comunale e agli organi competenti un intervento immediato, affinché venga individuata una soluzione concreta che consenta alla Volley Matera di allenarsi con regolarità e di affrontare il campionato nelle condizioni che una competizione di questo livello richiede. Chiediamo inoltre che vengano resi pubblici e chiariti i criteri di assegnazione degli impianti sportivi».