POTENZA – «Se i lucani, in tutti questi anni, si sono sentiti traditi sulle estrazioni petrolifere, alle prossime elezioni regionali potranno scegliere quale presidente dovrà ricontrattare tutto il sistema e per questo noi crediamo molto nel fatto che dopo un Governo del cambiamento a livello nazionale ci possa essere un Governo del cambiamento in Basilicata». Lo ha detto, a Potenza, il vicepremier Luigi Di Maio, che ieri ha visitato il capoluogo lucano partecipando a iniziative a sostegno del candidato M5S Antonio Mattia.

Anche i temi nazionali nelle dichiarazioni del ministro del Lavoro: «Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano. Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché dobbiamo difenderci e dobbiamo reagire, ma soprattutto dobbiamo difendere l'Italia».

Poi il tema delle alleanze: «Ci sono tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, però questi signori, che ogni giorno attaccano l'Italia e questo Governo, stanno riuscendo nel miracolo di farci andare d'accordo sempre di più, ma non c'è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali: questo deve essere chiaro».

Infine un passaggio su vitalizi e rifiuti: «In legge di bilancio ci sarà una norma che dice alle Regioni che se non aboliscono i vitalizi, la quota parte di soldi che spendono per i vitalizi non la trasferiamo più dallo Stato centrale. Questo meccanismo è replicabile in tanti altri strumenti, al netto delle autonomie regionali garantite dal titolo V della Costituzione, che non vogliamo cambiare per non infilarci in riforme monstre. Useremo la leva dei trasferimenti anche per i rifiuti».