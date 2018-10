CONSULTAZIONE ONLINE | Elezioni regionali Basilicata, in quale domenica preferireste votare?

POTENZA – Sulla data delle Regionali in Basilicata è aperto il dibattito: in particolare sull'opportunità di andare al voto domenica 20 gennaio 2019, giorno seguente alla grande cerimonia d'inaugurazione in programma a Matera Capitale europea della Cultura.

La maggioranza che governa la Regione spinge per quella data, ultima domenica utile se si considerano i 60 giorni canonici entro cui votare a scadenza naturale (nel 2013 si votò il 17-18 novembre). E qualche giorno fa, durante in vertice in Prefettura a Potenza, la vice presidente Flavia Franconi ha ribadito che il 20 gennaio resta una delle ipotesi più papabili.

Il rischio – ribatte chi è contrario a questa opzione – è duplice: un "ingorgo" di tipo logistico legato all'organizzazione che vedrebbe accavallarsi due eventi, e un problema più puramente politico in quanto il centrosinistra lucano potrebbe utilizzare la vetrina materana come "spot" proprio nelle ore di silenzio elettorale.

Voi cosa ne pensate? Cliccando QUI trovate 5 opzioni.

Si può partecipare al voto fino alle ore 18 di domenica 21 ottobre.