consultazione online

POTENZA - E’ giusto chiamare i lucani alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale il 20 gennaio, dopo una campagna elettorale “distratta” per le festività natalizie e all’indomani della cerimonia di inaugurazione dell’anno di Matera 2019 Capitale europea della cultura? O sarebbe meglio un’altra data?

E’ il quesito che da mercoledì sottoponiamo ai nostri lettori: chiunque può esprimere la sua opinione sul sito internet del Quotidiano del Sud.

La consultazione resterà aperta fino alle ore 18 di domenica 21 ottobre.

Cinque sono le opzioni possibili (già esclusa domenica 23 dicembre perché per fare in tempo occorrerebbe indire i comizi non più tardi di martedì prossimo).

Si tratta di: domenica 13 gennaio; domenica 20 gennaio; domenica 27 gennaio; domenica 3 febbraio e domenica 10 febbraio (in concomitanza con le elezioni in Abruzzo).