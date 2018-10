VERSO IL VOTO | Speranza apre i giochi delle alleanze e riunisce De Luca e Lasorella

POTENZA - Un «campo civico, ambientalista e progressista», che superi «gli attuali steccati esistenti nella società e nel rapporto fra i corpi intermedi e i partiti politici», e unisca da Sinistra italiana al sindaco di Potenza Dario De Luca, passando per la giornalista Carmen Lasorella, sotto una bandiera e un sogno: “la Basilicata di tutti”.

Ha rotto gli indugi il deputato lucano Roberto Speranza, dopo gli annunci delle scorse settimane su un nuovo progetto politico alternativo al Pd per le prossime elezioni regionali.

Il responsabile nazionale di Articolo 1 - Mdp dovrebbe tornare a Potenza mercoledì per una serie di incontri ravvicinati che dovrebbero propiziare la nascita del nuovo polo. Ma da qualche giorno è già in rete il sito internet www.labasilicataditutti.it per raccogliere idee e contributi per la regione, riscoprendo «le virtù dell’ascolto, della gentilezza e del rispetto di ogni individuo e delle proprie idee, pur se lontane dalle nostre». Proposte che dovrebbero integrare un documento in 10 punti in via di ultimazione anche attraverso assemblee in via di organizzazione in tutta la regione.

L’appuntamento più atteso è quello con la giornalista Lasorella, che da agosto gira la Basilicata col simbolo di Luci (Lucani insieme), e il sindaco De Luca, forte del sostegno trasversale raccolto negli ultimi 4 anni di amministrazione nel capoluogo. Ma nel «campo civico» di Speranza, sembra destinata a ritrovarsi anche Sinistra italiana, ricomponendo lo sfortunato cartello di Liberi e uguali. Con l’obiettivo di intercettare la richiesta di «un cambiamento radicale nella gestione della cosa pubblica» avanzata dai lucani alle politiche del 4 marzo.

La mossa del deputato arriva mentre gli ex compagni del Pd stanno ancora cercando di elaborare il trauma della vicenda giudiziaria che ha travolto la candidatura del governatore uscente Marcello Pittella. Ma nella bozza del documento fondativo del nuovo polo, in cui non si fanno nomi, è evidente la mano tesa nei loro confronti. Ferma restando l’analisi su diverse criticità del governo regionale degli ultimi 5 anni.

«Non ci sono persone da rottamare. Non basta dire “cambiamento”». Sono le parole d’ordine. «Bisogna avere un progetto con al centro l’uguaglianza, la solidarietà, la difesa dei diritti nei luoghi di lavoro e nella società, e ripristinare sedi di confronto ed elaborazione sui temi principali che riguardano la vita quotidiana dei lucani». Quindi una nuova politica «che non cerchi di controllare e determinare tutto per garantirsi il consenso ma che crei e liberi opportunità».

Al primo posto nei 10 punti che serviranno come base alla discussione, nelle prossime settimane, sul programma per la Basilicata, c’è il tema dell’ambiente e delle risorse naturali come il petrolio.

«Prima si costruiscono le condizioni per la tutela dell’ambiente e della salute, poi si programma l’ultima fase delle attività petrolifere». Questa l’idea. «Con una strategia che guardi al domani, quando dovremo uscire dal petrolio». E royalty da destinare a «pochi progetti di sviluppo al servizio del bene comune e delle generazioni che verranno».

Seguono le politiche industriali con l’attenzione alle nuove tecnologie a basso impatto ambientale, al «disinquinamento» e alla «riconversione», contro il «nanismo» d’impresa. Quindi il sostegno all’agricoltura inteso come velocizzazione dell’accesso ai contributi regionali, ricerca, aggregazione ed esportazioni. La lotta al dissesto idrogeologico e all’isolamento infrastrutturale soprattutto delle aree interne. Il contrasto all’«esodo dei docenti» provocato dalla “Buona scuola” e la difesa dell’Università della Basilicata”, alle diseguaglianze e alle politiche del governo sull’immigrazione. Gli incentivi alle strade telematiche per superare l’isolamento e attrarre economia digitale.

Duro il giudizio sulla sanità: «Non è brigando sui primari, commissariando le Asl e penalizzando i medici della continuità assistenziale che si migliora la sanità pubblica». Il nuovo polo intende puntare, invece, su «un servizio di emergenza urgenza efficace e diffuso in tutta la regione, che garantisca il diritto alla salute in tutti i territori, a prescindere dalla distanza dagli ospedali, ben collegato alla rete ospedaliera», e «rivedere in profondità la politica dei ticket, che ha indotto tante persone a rinunciare alle cure».

Altro tema caldo merito e trasparenza: «Per troppo tempo le nomine ai vari livelli sono state utilizzate come una camera di compensazione degli equilibri politici. Tutto ciò non può proseguire. Meritocrazia e competenza devono essere l’unico faro a guidare le nostre scelte».

Del profilo del candidato governatore nel documento in via di ultimazione non c’è traccia, ma è scontato che la ricerca si concentrerà su una personalità esterna alla politica degli ultimi anni, come in tanti ormai sostengono anche all’interno del Pd, per superare lo stallo sul dopo Pittella.

Certo, per vedere i dem al tavolo con Speranza, Lasorella e De Luca ci sono quei punti critici da superare. Ma se il «campo civico» si rafforzerà, un’alleanza potrebbe essere l’unica scelta utile per pensare di rovesciare la sconfitta delle politiche.