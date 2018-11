Terre per il terzo figlio, i lotti lucani: la metà dovrebbe arrivare dalla Banca delle terre (che però rischia di svuotarsi)

POTENZA – C’è l’agrumeto da un milione di euro a Pisticci e il pascolo a San Fele. Assieme al bosco a ridosso del lago Pantano, a Pignola, più vigne e uliveti di Montescaglioso.

Sono solo alcune delle terre che potrebbero finire in dote alle famiglie di agricoltori lucani che nei prossimi mesi festeggeranno l’arrivo del loro terzo figlio.

Mercoledì sera è arrivato in Parlamento il disegno di legge di bilancio che prevede l’affidamento in concessione gratuita per 20 anni del 50% dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato non utilizzabili per altra finalità e del 50% delle aree abbandonate o incolte del Mezzogiorno.

La proposta, pensata per «favorire la crescita demografica», dovrebbe interessare i lotti già raccolti nella Banca delle terre, la sperimentazione partita nel 2017 per la valorizzazione di aree agricole inattive da almeno 10 anni, i terreni di rimboschimento in cui non si erano registrati interventi negli ultimi 15 anni e anche le aree industriali, artigianali, e turistico-ricettive abbandonate da almeno 15 anni.

Quelli lucani sono in tutto 60, ma per 36 di loro è stata già avviata la vendita con prezzi che variano dal milione di euro per i 20 ettari nella piana di San Bonifacio, a Pisticci, ai 2mila per l’ettaro scarso di seminativo e pascolo di Avigliano. Così entro dicembre, quando scadranno i termini per presentare le manifestazioni d’interesse all’acquisto (con una serie di agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli che possono usufruire di mutui trentennali e riavere le somme versate come contributi per primo insediamento, subentro e sviluppo delle giovani imprese) quelli disponibili rischiano di essersi dimezzati. Riducendo la dote per i terzi figli agli appezzamenti meno pregiati. Ferme restando le incertezze sul metodo che verrà escogitato per evitare sperequazioni tra famiglie dal momento che il valore nominale dei terreni varia di non poco a seconda dell’estensione e delle caratteristiche dello stesso.

Il disegno di legge di bilancio che nei prossimi giorni sarà all’esame delle camere, prevede anche la concessione di mutui fino a 200mila euro a tasso zero alle famiglie che acquistino nelle vicinanze dei terreni la prima casa.

I terreni potranno andare anche a società di giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30% alle famiglie col terzo figlio che arriva tra il 2019 e il 2021.

E’ previsto l’accesso prioritario ai benefici per favorire l'imprenditorialità in agricoltura e il ricambio generazionale (da mutui agevolati per gli investimenti fino a un milione e mezzo a contributi a fondo perduto).

Per sostenere i mutui prima casa a tasso zero (di 20 anni di durata) viene creato un apposito fondo al ministero delle Politiche agricole con 5 milioni per il 2019 e 15 milioni per il 2020.

In caso di approvazione del progetto di legge ministeri dell’Agricoltura e della Famiglia dovranno definire «criteri e modalità» di attuazione della misura.