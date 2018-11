MATERA - “Per Matera il 2019 è un punto di partenza e non di arrivo”. L’obiettivo e l’attenzione sul 2019 è a tutto tondo ed è dimostrata anche dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che sarà oggi in visita in città e che ha scelto di parlare con il “Quotidiano del Sud ” di Matera che si appresta a diventare Capitale europea della cultura nel 2019 sintetizzando in quest’intervista i temi e le necessità che saranno al centro dell’agenda politica dei prossimi mesi e della visita di oggi e domani che proverà a mettere a fuoco la situazione a poco meno di 80 giorni dalla cerimonia inaugurale del 19 di gennaio.

Conosce Matera? Come la immagina visto il percorso storico “da vergogna nazionale” a patrimonio Unesco e Capitale europea della cultura?

«Conosco e amo Matera da tanti anni e l’immagine che ne ho ricavato è quella di una “città in cammino”. La crescita socio-economica di questa terra viene da lontano e gli studi effettuati sin dal secondo Dopoguerra dimostrano come sia possibile immaginare e perseguire uno sviluppo sostenibile, basato sulle potenzialità del territorio e dei suoi cittadini. L'iscrizione nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO è stato un giusto riconoscimento per Matera e per il virtuoso percorso di rilancio intrapreso. L'auspicio è che possa essere sempre di più un volano turistico-culturale e quindi l'assegnazione del ruolo di Capitale europea della cultura per il 2019 è un'occasione da non perdere».

Cosa rappresenta per l'Italia una città del Sud, Capitale europea della cultura 2019? E secondo lei è stato fatto il massimo per arrivare pronti a questo evento?

«Per l'intero Paese questo deve essere un momento di responsabilità e di orgoglio. Dobbiamo tutti essere maggiormente consapevoli delle potenzialità e delle unicità italiane ed impegnarci per tutelare e valorizzare un patrimonio culturale che non ha eguali al mondo. E per Matera è certamente questo un punto di partenza e non di arrivo. Quanto ai preparativi, per ora posso dire di aver percepito entusiasmo e concretezza».

Si è molto discusso del percorso di avvicinamento di Matera al 2019. A livello locale ma anche nazionale. Ritardi infrastrutturali storici non paiono recuperati, lei è tranquilla o preoccupata a 80 giorni da un evento che porrà gli occhi dell'Europa sull'Italia e su Matera?

«Nel corso della mia visita avrò una serie di incontri, anche con i rappresentanti delle organizzazioni sociali, proprio per fare il punto sulla situazione. I ritardi nelle infrastrutture sono purtroppo ricorrenti in Italia e, dal mio punto di vista, proprio per questo inaccettabili. E' un tema che riguarda l'intero Paese e che dovrà necessariamente essere centrale nell'agenda dei prossimi mesi perché siano superate tutte le criticità, così che anche Matera e la Basilicata possano costruire la loro identità sociale ed economica futura».

Sarà in città il 19 gennaio per la cerimonia inaugurale?

«Farò di tutto per esserci. Di certo nel corso del 2019 verrò più volte a Matera per sostenere una programmazione ambiziosa e innovativa che può e deve essere un fiore all'occhiello per tutti gli italiani».

Una città come questa, simbolo a 360 gradi della riscossa e delle depressioni storiche del Sud, può essere un modello?

«Assolutamente si. Matera è già un modello di sviluppo e di gestione del patrimonio storico, artistico e antropologico. Con il contributo di tutti potrà essere anche uno straordinario volano per la Basilicata e l'intero Mezzogiorno d'Italia. L'importante è a mio avviso non spegnere i riflettori su questa città dopo il 2019, ma continuare ad investire sulle peculiarità di una terra che ha nella naturale predisposizione all'accoglienza e all'ospitalità dei suoi abitanti un valore aggiunto importante quanto le bellezze architettoniche e archeologiche».

Ai giovani che si affidano a ogni occasione di lavoro e sviluppo per non lasciare questa terra vuol lanciare un messaggio?

«Sinceramente non credo che i giovani abbiano bisogno di messaggi, ma di opportunità. E non è un caso che nel progetto di Matera Capitale Europea della cultura siano stati proprio i giovani ad avere un ruolo centrale. Le intelligenze sono una ricchezza al pari del patrimonio storico e culturale. E allo stesso modo vanno preservate e messe in condizione di esprimersi. Un Paese che da troppi anni assiste alla “Fuga del cervelli” e a un tasso di natalità sempre più negativo sta buttando via le risorse più importanti per il proprio futuro. E deve essere chiaro che non possiamo più permettercelo».

Il 4 novembre è una data simbolica che si lega alla storia e anche alla cultura italiana, quale il monito che arriva da questa giornata?

«Nei 100 anni trascorsi dalla fine della Prima guerra mondiale, questa giornata, dedicata all'Unità nazionale e alle Forze armate, ha saputo esprimere e racchiudere significati profondi e irrinunciabili. Penso al valore della solidarietà nazionale, formatosi tra le trincee della grande guerra dove ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia combatterono fianco a fianco per la Patria e per quell'idea di Italia che ci è stata tramandata. Penso anche alle nostre Forze armate oggi, testimoni di pace e di speranza negli scacchieri internazionali più difficili. Il monito deve essere quindi quello di non dare mai per scontate la libertà, la pace e la democrazia, conquiste non definitive, ma da preservare e difendere ogni giorno».