REGIONALI 2019 | Salta la conferenza stampa unitaria del centrodestra

ROMA – Piccolo intervento chirurgico ieri all’Ospedale San Raffaele per il Presidente Silvio Berlusconi, che è stato sottoposto ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un’ernia inguinale incarcerata.

L’intervento, di cui è stata data notizia in serata, è «perfettamente riuscito» e le condizioni di salute del Presidente Berlusconi sono ottime. Si prevedono un paio di giorni di convalescenza. Il Cav salterà quindi la tappa elettorale in Basilicata prevista per domani (con l'annunciata conferenza stampa) e venerdì.

FOCUS > Tutto quello che c’è da sapere sul voto in Basilicata

«Ho sentito Berlusconi e gli ho augurato una buona guarigione. Rinvieremo la conferenza stampa prevista per giovedì in Basilicata e la faremo più avanti per festeggiare la vittoria» ha commentato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini.

Parole che spengono il fuoco di eventuali polemiche, dopo che già nei giorni scorsi più d'uno aveva notato come la campagna elettorale di Lega e FI, alleati in Basilicata ma non a Roma, era condotta da "separati in casa". Anche nelle tappe dei due leader nazionali. La conferenza unitaria di domani era stata annunciata proprio come occasione di riavvicinamento.