REGIONALI 2019 | Antimafia: 5 impresentabili in Basilicata

ROMA – Sono cinque i cosiddetti impresentabili per la Commissione antimafia alle elezioni regionali in Basilicata di domenica prossima. Tre nominativi di candidati non sono conformi alla disciplina del Codice di regolamentazione varato dalla scorsa legislatura in quanto rinviati a giudizio in fase dibattimentale e due candidati hanno una condanna in primo grado e vedrebbero, da eletti, una sospensione della loro carica dall’Assemblea regionale. Lo ha detto il presidente della Commissione Nicola Morra.

La Commissione parlamentare Antimafia alle ore 14.15 di oggi si è riunita a palazzo San Macuto, a Roma, per la relazione sulle liste elettorali in vista delle elezioni regionali lucane e per comunicare l'esito del lavoro svolto dalla Commissione sulle liste.