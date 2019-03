REGIONALI 2019 | Dal bipolarismo alla prima vittoria del centrodestra, mappa di 50 anni alle urne

LE elezioni regionali in Basilicata hanno prodotto un «risultato storico per il centrodestra»: lo rileva una prima analisi sui voti dell’Istituto Cattaneo. La coalizione ha ottenuto il suo miglior risultato nelle elezioni regionali dal 1995 ad oggi, superando il 42% dei consensi ( LEGGI LA NOTIZIA ). Un successo che va attribuito soprattutto alla crescita della Lega, che cinque anni fa addirittura non si era presentata. Da allora il centrodestra ha raddoppiato i propri consensi.

In maniera speculare, è storico anche il risultato per il centrosinistra che in Basilicata raccoglieva mediamente il 56% dei consensi: in cinque anni li ha praticamente dimezzati passando dal 62,7% al 33,3%: un dato che riflette sia fattori contingenti (legati alle vicissitudini giudiziarie del governatore uscente) sia strutturali, come lo slittamento di un numero consistente di voti verso il centrodestra e il M5s.

Per quanto riguarda il M5s, infine, se è vero che rispetto alle politiche ha perso moltissimi voti, confermando l’andamento «a fisarmonica dell’elettorato cinquestelle», le elezioni di ieri hanno dato anche un segnale positivo, visto che nel 2013 il M5s alle regionali lucane raccolse meno della metà dei voti. «Il che indica – sostiene il Cattaneo, nell’analisi curata da Marco Valbruzzi – non solo una crescita di voti, ma anche un progressivo radicamento del M5s in Basilicata: un fenomeno in controtendenza rispetto a quanto osservato nelle regionali dei mesi scorsi».

L’affluenza – «Le Regionali del 2019 segnano un netto incremento dell’affluenza rispetto alla tornata elettorale precedente (+5,9 punti percentuali), quando soltanto il 47,6% degli elettori lucani si era recato alle urne - si legge nel dossier –. Infatti, nel voto di domenica scorso la partecipazione è stata del 53,5%, corrispondente a 307.188 votanti su un totale complessivo di 573.970 elettori. L’attenzione mediatica sulle elezioni in Basilicata, favorita dalla presenza attiva di alcuni leader nazionali, soprattutto per la coalizione di centrodestra, ha probabilmente contribuito a interrompere una tendenza negativa alla partecipazione elettorale che, a livello regionale, durava dal 1990». C’è un «tuttavia» e cioè che «al di là dell’aumento dell’affluenza registrato in questa occasione, il dato della partecipazione elettorale del 2019 è il secondo più basso nell’intera storia delle elezioni regionali dal 1970 ad oggi. Nel corso di questi cinquant’anni e delle 11 consultazioni regionali che si sono tenute in questo periodo, l’affluenza è diminuita di oltre 30 punti percentuali: fino al 1990, quasi l’85% degli elettori lucani, in media, si recava regolarmente alle urne, mentre nei decenni successivi si osserva un calo progressivo della partecipazione, attestandosi tra il 60 e il 70% fino al 2010, per poi attestarsi sotto il 50% nell’ultimo decennio. La differenza nella partecipazione tra elezioni politiche ed elezioni regionali è andata allargandosi nel corso del tempo, soprattutto a partire dai primi anni duemila».

Il rapporto Lega-M5S – L’analisi di Valbruzzi si concentra anche sulla performance dei due partiti alleati di Governo a Roma ma avversari in Basilicata: se «il principale sconfitto del voto regionale lucano è lo schieramento di centrosinistra che, come nel 2013, si è presentato al voto con un’alleanza “larga” composta in questa occasione da 7 liste», secondo l’Istituto Cattaneo «il voto regionale in Basilicata segnala un incremento dei consensi per il M5s, il quale ha quasi raddoppiato i suoi voti rispetto al 2013 (da 32.919 a 60.070 voti), passando dal 13,2% al 20,3%. Ancor più significativo è il dato della lista del M5s, che nell’arco di cinque anni sul piano regionale ha guadagnato 37.439 voti, corrispondenti a 11,3 punti percentuali. Questi dati confermano, a differenza di quanto osservato nei risultati di altre elezioni regionali, un progressivo radicamento dei consensi a livello territoriale per il M5s in Basilicata».

Mentre è da segnalare «il declino dei principali partiti cosiddetti mainstream, che hanno contrassegnato la storia elettorale degli ultimi venticinque anni: Pd e Forza Italia» (entrambi toccano il loro punto più basso proprio in queste regionali), il partito di Salvini triplica i suoi voti in confronto con le politiche, passando dal 6,3% al 19% e diventando – anche in Basilicata –il primo partito all’interno della coalizione di centrodestra. La Lega, infatti, pur risultando sconfitta nello scontro diretto con l’attuale alleato di governo, «rafforza ulteriormente il suo consenso elettorale in una regione del Sud dove cinque anni fa era completamente assente nella consultazione regionale e, nelle elezioni politiche, aveva raccolto appena lo 0,1% dei voti. Continua, dunque, la mutazione in una Lega nazionale».

Valbruzzi nota poi che «se alle Politiche del 2018 il M5s aveva temporaneamente interrotto la struttura tripolare della competizione, imponendosi come primo partito e raggiungendo un risultato paragonabile, per dimensioni, a quello della Dc fino agli anni 90, con le ultime Regionali è tornato a riproporsi il tripolarismo nel comportamento degli elettori, ma in questo caso fortemente sbilanciato, per la prima volta, a vantaggio dei partiti di centrodestra».

In quest’ottica, il dossier del “Cattaneo” mette infine in evidenza il buon risultato di Fratelli d’Italia (6%).