Amministrative Potenza, 5 candidati a sindaco e 400 aspiranti consiglieri

POTENZA - Sono cinque i candidati alla carica di sindaco a Potenza, tutti per la prima volta aspirano alla fascia tricolore. Non si ricandida l’uscente Dario De Luca, eletto nel 2014 per la prima volta con una coalizione di centrodestra e civica. In tutto sono quattordici le liste a sostegno dei cinque candidati.

In ordine alfabetico sono Bianca Andretta per il centrosinistra (+Europa, Pd, la lista Insieme per Bianca che fa riferimento ad Articolo Uno e la civica La Potenza dei cittadini), Marco Falconeri (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Ferraro (con la civica Potenza nel cuore), Mario Guarente per il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Idea, Lega, Potenza civica - Guarente Sindaco, Per la città) e Valerio Tramutoli (con il movimento Basilicata possibile e la civica Potenza città giardino). Andretta e Guarente sono consiglieri comunali uscenti.

Tramutoli si è candidato anche alle scorse elezioni regionali come presidente con il movimento Basilicata possibile e in continuità si presenta al Comune.

Alle elezioni amministrative del 26 maggio in Basilicata si vota in 54 Comuni. Il principale test elettorale è il capoluogo, fatta eccezione per il quale la partita si deciderà al primo turno poiché tutti i 53 centri restanti hanno popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

In provincia di Potenza si vota in 41 Comuni: oltre al capoluogo, in ordine di popolazione vanno alle urne i cittadini di Venosa, Tito, Picerno, Lagonegro, Marsicovetere, Maratea, Pietragalla, Brienza, Rotonda, Viggiano (il Comune dove ha sede il centro Oli dell’Eni), San Fele, Rivello, Barile, Satriano di Lucania, Chiaromonte, Pescopagano, Laurenzana, Anzi, San Severino Lucano, Roccanova, Nemoli, Spinoso, Sant'Angelo Le Fratte, San Chirico Nuovo, Banzi, Montemurro, Terranova di Pollino, Savoia di Lucania, Rapone, Gallicchio, Brindisi di Montagna, Noepoli, Castelluccio superiore, Castelmezzano, Trivigno, Armento, Missanello, Guardia Perticara, Calvera, San Paolo Albanese (il Comune più piccolo della Basilicata, 260 anime).

In provincia di Matera si vota in 13 Comuni: Bernalda, Nova Siri, Tricarico, Pomarico, Rotondella, Miglionico, Valsinni, San Giorgio Lucano, Garaguso, Gorgoglione, Calciano, Craco e Cirigliano. La popolazione residenti nei 54 Comuni è pari a 206.735 persone e gli elettori sono in tutto 208.499. Il numero degli aventi diritto al voto è superiore alla popolazione residente poiché comprende anche i lucani iscritti all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La Basilicata è stata ed è tuttora una regione di forte emigrazione, soprattutto per la provincia di Potenza.