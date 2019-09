POTENZA - Le notti sono «insonni» e i sentimenti «rimbombano» nella testa. Ma la decisione di lasciare il Pd e seguire Renzi nel suo nuovo partito ormai è presa. Con l’obiettivo di tirare fuori dall’«anonimato» quelle forze «riformiste e liberali» che da sole sono in grado di fare invertire la rotta al Paese, rispetto a «una opaca direzione nazional-sovranista».

Parla così Vito De Filippo all’indomani dall’addio al Partito democratico.

Il 56enne deputato lucano, già presidente della Regione Basilicata dal 2005 al 2013 e sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni, non nasconde un pizzico d’emozione per un passaggio particolarmente delicato nella sua già lunga e ininterrotta carriera politica (a 26 anni è stato eletto per la prima volta consigliere provinciale).

Quanto al presente e al futuro dei rapporti con ex compagni parla di un’interlocuzione «naturale» e «strategica», e mette in guardia il Pd dal privilegiare le suggesioni su un’«amalgama definitivo» col Movimento 5 stelle, alimentate dalla nascita del governo giallo-rosso.

Onorevole, la domanda che si fanno in tanti di fronte a quanto sta accadendo è semplice: perché questa scissione?

«Il dibattito politico all’interno del Pd in questi mesi anche dopo il congresso nazionale è stato ampio e anche molto difficile. Direi un’inquietudine permanente, dovuta ad una linea politica fatta anche con toni moderati, ma non chiara, ripiegata a volte su superficiali profili identitari, altre volte con cadute superate novecentesche come indicare il ceto produttivo come “padroni”. Chi nega questo non è sincero. La nomina del responsabile delle riforme Andrea Giorgis strenuo difensore del no al referendum (la posizione di Zingaretti fu diversa come sappiamo), le plateali, pur se legittime dal suo canto, dichiarazioni del ministro Provenzano sul Jobs Act sono alcuni degli innumerevoli esempi che si possono fare. Un evidente tentativo di dare un messaggio a sinistra. Oggi una parte del gruppo dirigente nazionale, che aveva tentato con Base Riformista o sostenendo la Mozione Martina e quella di Giachetti di cambiare il Pd, ha raggiunto la convinzione che all’interno di quel partito una parte importante del progetto competitivo e di cambiamento, forte e alternativo al fronte sovranista e delle destre non è possibile da costruire. Il blocco che abbiamo di fronte è una novità storica per l’Italia. Inutile richiamare improbabili prospettive maggioritarie del Pd. Serve con coraggio e generosità allargare il campo, non reagire con una debole prospettiva che appare a volte solo di tipo identitaria o di semplice critica ad una stagione di riforme fra le più epocali del nostro paese. Non crediamo sia sufficiente per questa sfida anche la più straordinaria delle capacità espansive del Pd o un amalgama definitivo del Pd e del M5s, tutto da verificare a maggior ragione nei primi giorni di una nuova alleanza. E’ una scissione che accende una nuova scintilla nel campo del centrosinistra che noi vogliamo rafforzare, irrobustire e ampliare. Ci sono forze riformiste e liberali che bisogna reclutare. Fare uscire dall’anonimato di una opaca direzione nazional-sovranista i protagonisti dell’Italia. Renzi ha la forza ed il carisma per farlo. Potrei citare a supporto di questa tesi anche Massimo Cacciari o Goffredo Bettini, e non solo».

Perché proprio De Filippo, il più “fresco” dei renziani lucani, se ne va dal Pd? Colpa della mancata nomina a sottosegretario nel nuovo governo giallo-rosso?

«Guardi questo racconto è platealmente, dico platealmente falso, come sanno bene tutti i vertici nazionali del Pd. Chi dovrebbe dire diversamente, ma non credo ci saranno dichiarazioni in tal senso, potrebbe essere smentito in maniera documentata. Sulle categorie poi di “renziano” eccetera, ovviamente non commento perché provo a stare innanzitutto sulla politica».

Il premier Giuseppe Conte ha evidenziato che a suo avviso sarebbe stato meglio se Renzi avesse quantomeno annunciato il suo proposito durante le recenti consultazioni, per il buon esito di una serie di valutazioni successive, incluse quelle sulla composizione dell’esecutivo. Sa perché è stata rinviata all’indomani del giuramento dei nuovi sottosegretari la decisione di far nascere i nuovi gruppi parlamentari? Mica dobbiamo credere all’amarezza di un gruppo di fedelissimi dell’ex premier per l’assenza di ministri e sottosegretari toscani che scatena la scissione?

«Assolutamente, è proprio il contrario. Farlo prima nella strategia politica avrebbe consentito una trattativa addirittura più produttiva, diciamo, se vogliamo stare sugli assetti e sugli organigrammi visti i numeri che abbiamo in Parlamento. Si fa dopo l’assetto di governo per uscire proprio da questa decadente interpretazione. Renzi è noto che sui sottosegretari non ha partecipato a nessuna discussione».

Lei è tra i “fondatori” di questo nuovo partito e del gruppo omonimo alla Camera dei deputati. Che ruolo avrà a livello regionale, in Basilicata, a livello di rappresentanza e di organizzazione?

«Sono tra i 26 parlamentari che ha aderito con molto coraggio, mi creda. Ci siamo messi in cammino “senza rete”, abbiamo fondato gruppi nuovi in Parlamento, dovremmo nei prossimi mesi costruire un percorso lungo per radicare un nuovo partito sul territorio nazionale con un nuovo modello organizzativo. Sono dentro, intensamente, a questa attività nazionale e regionale».

In quanti l’hanno già chiamata per comunicarle che hanno voglia di imbarcarsi in questa nuova avventura? Luca Braia, consigliere regionale, fa sapere via social che ci sta. Il sindaco di Latronico Fausto De Maria pure. Ci può fare qualche altro nome?

«Potrei rispondere con la solita sicurezza a questa domanda che in questi casi si utilizza, ma le assicuro che il mio telefono è pieno di messaggi e anche di telefonate di personalità, di giovani, di donne e di uomini anche fuori dal circuito della politica e dello stesso Pd che vedono con molto interesse e anche con grande entusiasmo questo progetto. I nomi che lei mi indica sono sicuramente nomi che nell’attività politica in questi anni hanno sempre manifestato una grande propensione a collegarsi alla leadership di Renzi, quindi immagino che il nuovo progetto sia di loro interesse, ma ovviamente sono valutazioni che faranno loro nella assoluta autonomia».

Pittella e Polese sono dei vostri? E’ vero che c’è un “numero chiuso” all’ingresso di chi già riveste incarichi istituzionali per evitare che inizino subito tensioni sull’assegnazione dei posti da capilista in caso di elezioni anticipate?

«Una parte di questa domanda è solita fra i retroscenista che parlano con la politica. Mi sembra assolutamente ridicolo poter pensare oggi a cose che potranno accadere da qui a qualche anno, noi siamo perchè questa legislatura completi il suo percorso anche con l’elezione del Presidente della Repubblica. Non c’è un numero chiuso. Anzi aperti al Paese è il nostro motto, c’è sicuramente la voglia di far partecipare e di coinvolgere anche molte energie nuove anche esterne alla politica e ai partiti».

E tra gli amici di centrodestra ha già sentito qualcuno interessato? Perché in Forza Italia, di fronte alla prospettiva di un disimpegno di Berlusconi, dovrebbero scegliere il Matteo fiorentino, quello dello “stai sereno”, e non il milanese, quello del Papeete?

«Noi immetteremo nel circuito della politica nazionale da qui a qualche settimana un manifesto alto, profondo frutto di un lavoro dove indicheremo la prospettiva del futuro dell’Italia. A queste parole vere della politica molti si potranno collegare, se le valuteranno convincenti».

Nelle prime dichiarazioni da leader del nuovo partito, Renzi ha affermato che questa iniziativa rafforzerà il governo Conte, sebbene in molti pensino che si sia soltanto impossessato del gioco per poter decidere liberamente quando è più conveniente staccare la spina come fatto già in passato col suo amico Enrico Letta. Lei ce lo saprebbe spiegare in che modo questa scissione può favorire il governo? Pensa che riuscirete ad aggregare qualche parlamentare che non ha già votato la fiducia sventando la costituzione di una nuova maggioranza di centrodestra che porti l’Italia al voto o arrivi alla fine della legislatura con un governo Lega-Fi-FdI?

«I numeri in Parlamento a favore di Conte aumenteranno. Ma può mai pensare che chi ha maggiormente contribuito alla nascita di questo governo lo voglia far cadere? Quando non si vuole discutere di quello che abbiamo davanti a noi, i problemi del Paese, si entra nell’ombra del retroscena e del gossip. Saremo leali con Conte. Vedrà».

Dario Franceschini ha evocato uno scenario da brivido, ricordando le divisioni nel centrosinistra che negli anni ‘20 del secolo scorso hanno favorito l’avvento del fascismo. Esagera?

«Si, mi pare assolutamente eccessivo non in linea con il tono misurato che in genere ha Dario Franceschini».

Pare scontato, che una nuova legge elettorale proporzionale sia tra gli obiettivi del nuovo partito, che altrimenti rischia di essere schiacciato dallo schema centrosinistra-M5s-centrodestra ed eleggere pochissimi parlamentari. E’ proprio così?

«Molti di noi erano per il maggioritario, veda il dibattito passato, prendiamo atto che nell’accordo di governo insieme alla riduzione dei parlamentari c’è la legge elettorale di tipo proporzionale».

Lei, per un periodo, è stato anche segretario regionale del Pd, dopo le dimissioni di Roberto Speranza che era appena diventato capogruppo alla Camera del partito. Ce lo lascia lì un pezzettino di cuore, o prevale il sollievo di non convivere più nella stessa casa con gli indisponenti “comunisti”?

«Quando uno se ne va non sbatte la porta ma si gira indietro e dice innanzitutto grazie a chi ti ha sostenuto, collaborato... una comunità di uomini e di donne alla quale mi legano sentimenti profondi e autentici. Non ci lascio soltanto un pezzettino ci lascio una parte importante della mia esperienza, della mia formazione, delle mie relazioni. Sono passaggi delicati dove i sentimenti rimbombano anche nella testa, con molte notti insonni, ma la rotta che la politica deve saper assumere quando c’è una ragione profonda e quando c’è un convincimento alto è purtroppo a prescindere anche da questi umani e necessari sentimenti. La parola comunisti che lei utilizza nella domanda in maniera anche così irriverente non suscita nella mia persona particolari apprensioni e/o reazioni. Sono forze che hanno fatto la storia della democrazia nel nostro Paese, quindi non è questo il punto che ci porta a fare una scelta così radicale e anche così sofferta».

Se lo ricorda quando criticava Renzi, sei anni fa, per le accuse sulla pubblicità della sua Regione Basilicata nell’aeroporto di Shanghai e gli rammentava che un uomo di governo ha il dovere di conoscere tutto il Paese senza farsi condizionare da pregiudizi? E’ sicuro che nel frattempo è cambiato e non commetterà più gli stessi errori?

«La memoria della rete propone questioni molto più dirompenti fra dirigenti dello stesso partito. Renzi con il suo dinamismo ha dato grande attenzione alla Basilicata. Il primo governo Conte è stato assente ora confidiamo in una grande attenzione dell’attuale governo».

L’ex premier ha dichiarato che il suo nuovo partito guarda alle politiche del 2023 e alle europee del 2024. Quanto alle prossime consultazioni amministrative ha parlato della possibilità di liste civiche d’ispirazione senza il suo simbolo. Su Matera farete così?

«Vediamo. Abbiamo una intensa road map, bisogna capire il contesto ed il livello di organizzazione di Italia Viva».

Nei giorni scorsi il senatore Petrocelli ha rilanciato lo schema proposto per le regionali in Umbria che che prevede un candidato sindaco civico dietro il quale M5s e Pd potrebbero schierarsi con liste all’insegna del rinnovamento totale. Pensa che l’Italia viva potrebbe sedersi al tavolo con il Movimento 5 Stelle e il Pd presentando una sua lista totalmente innovativa per competere in coalizione nella corsa al comune di Matera?

«Il nostro primo, naturale interlocutore è il Pd ovviamente. Con il Pd ragioneremo. Ed anche in questo caso sarebbe semplice dimostrare che anche nel Pd una strutturale alleanza sui territori con il M5s non sembra la via strategica».