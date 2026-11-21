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Accordo raggiunto nel Pd lucano per evitare le primarie: spartizione tra Rutigliano e Lacorazza: non solo presidenza e segreteria ma anche le rappresentanze

Praticamente raggiunta ieri l’intesa all’interno del partito Democratico per definire i ruoli ed evitare le primarie. Intanto è slittata ancora la data della presentazione delle liste che è fissata adesso per le ore 12 di oggi (21 novembre 2026).

Anche se non ci sono comunicazioni formali del commissario Manca.

Si tratta evidentemente di un’occasione importante che darà l’impressione plastica dell’accordo tra le diverse parti con la presentazione di una lista unitaria con Rutigliano segretario.

La conferma arriverà solo nella tarda mattinata di oggi ma ieri sera l’accordo appariva fatto.

In realtà però non si tratterebbe solo di avere un segretario Rutigliano e un presidente del partito Lacorazza perchè quello che starebbe venendo fuori su una possibile base di accordo di queste ore sarebbe una vera e propria “co-gestione” del partito con un’assemblea e una direzione regionale che sarebbero ugualmente rappresentate quasi alla pari con 55 per Rutigliano e il 45 per Lacorazza anche se in alcuni momenti ieri si era parlato addirittura di 50 e 50.

Una situazione di divisione degli organismi regionali con un accordo anche sulla provincia di Potenza da definire.

Ma di certo una co-gestione non semplice da portare avanti in un partito che manterrebbe differenze e anime che verrebbero in qualche modo “superate” solo da questa spinta dei vertici nazionali del partito all’intesa.

UN ACCORDO SENZA VINCITORI

Stando alle notizie che abbiamo raccolto le ultime esitazioni vinte in serate proprio quelle dei “sostenitori” di Rutigliano convinti fino a ieri di poter eleggere un proprio segretario e conseguentemente guidare un partito con una maggioranza definita e anche ampia e che invece oggi si troveranno di fronte ad una sorta di convivenza diversa e inattesa che certamente non costituisce un punto di approdo per loro auspicabile.

Resta poi la difficoltà evidente del commissario regionale Manca che in prima battuta aveva lavorato per una convergenza su Rutigliano che oggi si realizza però con condizioni politiche interne imprevedibili e che lasciano parecchio scontenti pezzi importanti del partito impreparati a questo tipo di evoluzione della vicenda malgrado quelle che sono le posizioni finali.

Dal canto suo l’accordo metterà Lacorazza nelle condizioni di rinunciare alle primarie, ad un congresso che metteva in campo un confronto sui programmi e le diverse linee interne al partito ed un voto che avrebbe dovuto scegliere un segretario che sarà invece ancora il frutto di un’intesa tutto interno al Pd.

Insomma c’è ma alla fine potrebbero non esserci alcun vincitore.