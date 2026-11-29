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Basilicata, le primarie (solitarie) del Pd: Mal di pancia diffusi e rischio flop: Il neo segretario e i suoi sostenitori cercano la legittimazione dei militanti.

POTENZA – Inizia con la serrata di alcuni circoli l’era Rutigliano del Pd lucano. Nel solco della tradizione “problematica” del fu partito-regione, su cui ironizzava il suo compianto predecessore, Antonio Luongo. Facendosi fotografare con il camice bianco come un vecchio medico condotto. Per tutta la giornata odierna, infatti, è stato confermato lo svolgimento delle primarie indette all’inizio del congresso regionale, quando i candidati alla guida del partito erano ancora due: lo speranziano Carlo Rutigliano, e il consigliere regionale Piero Lacorazza.

Nessun passo indietro, insomma, dopo l’intesa raggiunta la scorsa settimana tra i due contendenti benedetta dai vertici nazionali del Pd: con la designazione di Lacorazza per la presidenza dell’assemblea regionale, e la formalizzazione della candidatura per la segreteria del solo Rutigliano. A rivendicare la decisione di andare avanti con le primarie con un unico candidato, ieri, è stato ancora una volta il senatore emiliano Daniele Manca, inviato in Basilicata a luglio dell’anno scorso come commissario. Dopo l’ammutinamento di metà partito in occasione delle elezioni comunali di Matera, e le dimissioni dell’ultimo segretario regionale, Giovanni Lettieri.

PRIMARIE PD IN BASILICATA: LA LINEA DEL COMMISSARIO MANCA E LA FRONDA DEI SEGRETARI DI CIRCOLO

Manca ha parlato di «una giornata di consultazione e mobilitazione popolare sul progetto di unità e rilancio del Partito». Un modo elegante per esprimere la volontà di raccogliere la benedizione dell’accordo raggiunto da parte dei militanti. Specie dopo i mal di pancia scatenatisi tra i “falchi” dei due fronti in lotta. Il senatore ha poi definito la candidatura in solitaria di Rutigliano: «una scelta nata dalla ricerca dell’unità e dal riconoscimento del pluralismo e delle diverse sensibilità politiche che vivono nella nostra comunità». Quindi ha invitato la «comunità democratica lucana» a «dire la sua» col voto di oggi, che essendo aperto anche ai non iscritti andrebbe inteso come «un’occasione per incontrare le comunità locali e per rilanciare la presenza e l’organizzazione del Pd nei territori».

Perché per arrivare pronti alle elezioni amministrative del 2027 «servono un partito radicato in ogni comune e un progetto capace di costruire in Basilicata un’alternativa progressista». Fredda la reazione di diversi segretari di circolo che già nei scorsi scorsi avevano scritto al commissario liquidando il voto odierno come «una mera formalità burocratica», e denunciando che «l’istituzione di un passaggio elettorale popolare per una lista senza alternative contravviene allo spirito e alla lettera del regolamento, configurandosi come una forzatura».

«Sottoporre gli elettori a un voto a lista unica – avevano aggiunto i segretari “ribelli” -, è un errore politico che rischia di trasformarsi in un autogol clamoroso: un’affluenza inferiore a quella dei congressi di circolo verrà inevitabilmente letta, dentro e fuori il Partito, come un fallimento e un ridimensionamento del progetto unitario di Rutigliano e Lacorazza proprio nel giorno della sua partenza. Non si può celebrare l’unità e, al tempo stesso, mortificare gli organismi territoriali ignorando il parere di chi presidia quotidianamente i territori».

LE RAGIONI DELLO STOP TRA SAN GIORGIO LUCANO E FERRANDINA

Per rafforzare il messaggio i segretari avevano esplicitato l’intenzione di tenere i circoli chiusi. Fermo restando «che, qualora tra gli iscritti vi sia chi intenda farsi carico di presidiare i seggi, le sedi verranno messe a loro disposizione per garantire la libertà di espressione». Dal circolo di San Giorgio Lucano, con una distinta comunicazione al commissario, era stata espressa la volontà di non «esporre il partito a livello locale al rischio di dover gestire e giustificare una possibile debacle in termini di partecipazione, con il conseguente rischio che un’affluenza estremamente bassa possa trasformarsi in un elemento di delegittimazione politica dello stesso segretario regionale Carlo Rutigliano». Da Manca, però, non sono arrivate le risposte attese. E ieri le ragioni della serrata sono state esplicitate anche sulla pagina Facebook del circolo Pd di Ferrandina.

PRIMARIE PD IN BASILICATA: LA PRESA DI POSIZIONE DEL CIRCOLO DI FERRANDINA E LA SFIDA DEL DOPO-VOTO

«Vogliamo ringraziare – si legge sulla bacheca fb del circolo – anche il lavoro non agevole e non agevolato del commissario senatore Manca che ha contribuito senza riflettori e con tenacia per arrivare ad una composizione del quadro interno senza ulteriori lacerazioni e di questo ne siamo assolutamente contenti, perché di certo di tutto c’è bisogno fuorché di una sterile conta. Noi nel nostro piccolo faremo la nostra parte ma non ci venga chiesto di fare cose che vanno contro il buonsenso della nostra comunità politica».

«Per questo domenica a Ferrandina non prenderemo parte a questa “mobilitazione” e il calendario del nostro circolo è già sul giorno 30 di novembre per contribuire appunto dal giorno dopo, a tutti i livelli, a ricostruire questo partito innanzitutto nella sua dignità partendo dal profondo rispetto per i suoi militanti ed elettori perché la dignità e il rispetto sono la premessa per affrontare tutto il resto. I nuovi vertici del Pd regionale devono sapere che per ripartire serve ascolto e coinvolgimento vero delle persone e delle comunità». Per il 36enne Rutigliano, ad ogni modo, la vera sfida sarà con ogni probabilità la composizione degli organi direttivi della nuova segreteria. Luongo in sedici mesi non ci riuscì. Oggi si spera che la spinta delle “solitarie” gli dia la forza per fare di meglio.