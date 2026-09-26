Il commissario lucano Pd, Manca: «Basilicata tradita dai silenzi di Bardi»

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Intervista a tutto campo con il commissario del Pd lucano Daniele Manca. «C’è il declino e Bardi fugge. I cittadini meritano di più, prima ce ne liberiamo meglio è nell’interesse delle famiglie e delle imprese»

Il futuro della Basilicata tra sanità, campo largo e la crisi di Melfi. In questa intervista esclusiva il senatore Daniele Manca, commissario straordinario del Pd lucano, traccia la rotta per costruire l’alternativa a Bardi. Se da un lato Manca attacca il centrodestra su petrolio, nucleare e infrastrutture mantenendo una postura unitaria in linea con Schlein, cerca l’unità evitando polemiche frontali con potenziali alleati come Azione o Italia Viva, e ponendo l’accento sulla costruzione del campo largo progressista.

Il commissario del Pd lucano, Daniele Manca, su Italia Viva e Azione: «Unire i progressisti senza veti»

Di fronte ai nodi complessi del territorio, come il trasporto locale o le critiche della Cgil sulla scarsa rappresentanza lucana a Roma, il commissario elude i dettagli programmatici. Una strategia che sposta ogni pendenza locale sui fallimenti del governo Meloni, lasciando però all’ombra delle scelte congressuali le soluzioni concrete.

L’elezione di Bardi a segretario lucano di FI apre lo scenario di regionali anticipate. Il PD con Lacorazza dice “prima si vota, meglio è”. Lei concorda o teme la paralisi della regione?

«Credo che sarebbe un danno per la Basilicata e i cittadini lucani. Il presidente ha chiesto di governare sulla base di un programma e per tale obiettivo è stato eletto. Invece, Bardi interpreta tale mandato per comandare anziché per governare. Anziché affrontare i temi caldi del territorio, le problematiche della regione, pensa alla segreteria del partito. Una fuga programmata a tavolino rappresenta una sconfitta. La mia critica a Bardi non è tanto alla scelta di fare il segretario o il candidato alle prossime elezioni, ma di natura politica, non sta affrontando i temi universali per i quali è stato eletto. Siamo dentro ad una situazione di declino. A questo punto, prima ce ne liberiamo meglio è. Di certo non è nelle mani dell’opposizione questa decisione, ma credo che i lucani meritino di più, nell’interesse delle famiglie e delle imprese, costrette a problemi ormai irrisolti da anni. Siamo al secondo mandato di questa maggioranza e ancora aspettiamo soluzioni vere. Siamo di fronte ad una giunta che vive di paralisi, con difficoltà persino ad approvare l’assestamento di bilancio».

Italia Viva e Azione sostengono Bardi, ma a Roma si parla di campo largo. Avvierà un dialogo con Renzi e Calenda o la loro posizione in Basilicata è una contraddizione insanabile?

«Come ha sempre indicato la nostra segretaria nazionale, sono convinto e testardamente unitario, dobbiamo lavorare per recuperare le divisioni. Se il centrosinistra si divide, finiamo per consegnare alla destra il governo della regione, con le conseguenze che vediamo. Come in Puglia e in Campania, dobbiamo lavorare per costruire un campo unico e progressista, una reale alternativa a questa destra, ecco il nostro obiettivo. Chi attualmente sostiene questa maggioranza, dovrà fare una scelta. Il tavolo è aperto e con una linea precisa, nessuna porta chiusa e nessun veto, ma chiarezza su proposte e progetti. Chi vuole cresce con noi deve uscire da responsabilità di governo non compatibili con i nostri valori. Lavoriamo ad un centrosinistra alternativo. Il lavoro unitario dei capigruppo di centrosinistra in consiglio regionale ci dimostra che siamo sulla strada giusta».

Commissario Manca, in attesa di ridefinire i confini e le alleanze della coalizione del centrosinistra lucano, quando partirà ufficialmente la stagione dei congressi in casa PD?

«Si è chiusa la fase inziale del tesseramento, siamo una comunità molto ampia, ora si è aperta la fase successiva delle verifiche, successivamente si procederà con le candidature. Il partito vuole darsi una struttura operativa entro il 2026. Tutto procede regolarmente, ovviamente la fase di discussione interna non ci deve far perdere la sfida complessiva, gli avversari sono a destra non tra di noi»

In Basilicata, su 7 parlamentari 4 non sono lucani e Matera non esprime rappresentanti. Lei che guida il Pd materano come risponde alle critiche della Cgil su un decisionismo calato dall’alto?

«È naturale che se si voglia vincere in trasferta bisogna vincere prima in casa. Il primo obiettivo è costruire l’alternativa a un governo che rischia di non disporre dei numeri, vive una paralisi rilevante, dentro questo ragionamento ci sta la necessità di valorizzare i gruppi dirigenti locali, se vincono e stanno insieme diventeranno un riferimento su base regionale e quindi nazionale. A Matera il centrosinistra deve ricostruire dopo la fine dell’amministrazione. Promuoverà un allargamento strutturale a civici e moderati o sceglierà una linea identitaria? Dobbiamo lavorare al campo progressista. Non c’è una sinistra vincente se si divide preliminarmente. Se la ricostruzione è possibile a livello nazionale, perché non dovrebbe essere possibile anche su base territoriale. Il nostro lavoro è ricostruire con il territorio e raggiungere un livello di affidabilità che ci conduca verso una coalizione alternativa e vincente alle prossime amministrative».

Nel capoluogo la gestione del TPL e delle partecipate registra disservizi e ombre sui conti. Come intende agire il Pd per risanare i servizi senza gravare sui cittadini?

«Occorre innanzitutto che la Regione mantenga gli impegni assunti. Una strategia regionale è fondamentale in questa organizzazione del trasporto così come per tanti servizi. Occorre reciprocità tra istituzioni. Se il governo nazionale e la Regione continuano a tagliare sulla spesa pubblica in favore della privatizzazione, lasciamo le persone nella solitudine. L’amministrazione sta portando avanti un progetto ampio ma non trova disponibilità nella Regione e nel Governo, che continua a tagliare supporto alle città. Nel dialogo tra Bardi e Roma, non si affrontano i nodi veri, i problemi che il governo lascia al territorio, arretrando su tutto ciò che è pubblico. Bardi senza spirito critico e senza voglia di combattere per il territorio e difendere le risorse».

Con migliaia di lucani che rinunciano alle cure e le polemiche sul ticket farmaceutico, quali sono i punti irrinunciabili del Pd per fermare la migrazione sanitaria?

«Dobbiamo prendere atto che la situazione non potrà che peggiorare se il governo continua a dare precedenza alle armi anziché alla sanità pubblica, il futuro della salute dei cittadini è segnato. Di questo passo avremo sempre più cittadini che rinunciano alle cure, agli esami diagnostici, ai controlli. Si rinuncia alla prevenzione e di conseguenza a breve aumenteranno le malattie croniche e di quindi i costi per la sanità. Il governo, anche in questo caso, lavora per la privatizzazione del sistema pubblico e questa gestione fallimentare non la si può scaricare sui cittadini attraverso i ticket. Faremo una battaglia culturale e alternativa a questa destra. E’ assurdo che in Basilicata anziché parlare dei problemi delle famiglie e di salute, si parla del segretario di Forza Italia e della sua candidatura».

Commissario Manca, l’autonomia differenziata rischia di dare il colpo di grazia al Sud. Il Pd pensa di intercettare il forte dissenso presente anche nell’elettorato di centrodestra?

«Siamo di fronte ad un disegno politico della Lega sostenuto dal governo in nome di un baratto per comandare a livello nazionale, che spacca il paese. Questa riforma finirà per ampliare le distanze e le disuguaglianze. Il silenzio di questa giunta è imbarazzante, non si parla mai delle conseguenze territoriali di queste riforme. Anzi, in Basilicata il centrodestra vuole far passare l’autonomia differenziata come occasione di sviluppo per l’intero territorio, nascondendo che questa riforma lo danneggia, è contro le famiglie e le imprese. Occorre collaborazione tra le regioni, non concorrenza. Dobbiamo lavorare per costruire relazioni e non per marcare i confini».

Sono state avviate le procedure per la realizzazione di centrali nucleari in Italia. Dopo l’incontro tra Meloni e Bardi sembra che la Basilicata sia in prima linea per accogliere un impianto atomico. Quale è la posizione del Pd?

«Si tratta di armi di distrazioni di massa per non affrontare i problemi delle famiglie di imprese in Basilicata. Si parla di cosa fare tra quindici, venti anni anziché affrontare il presente, bollette che aumentano, costi dei carburanti sempre più alti, mentre non si fa nulla per le rinnovabili. Parliamo di nucleare ma nessuna riconversione delle risorse in chiave energetica in un territorio a forte vocazione ambientale. La Basilicata si presta ad essere una regione guida per la transizione energetica, invece è lo strumento di propaganda della destra che non riesce a contenere i costi delle bollette, generando ulteriori costi che lascerà sulle spalle dei futuri governi. Senza considerare che ad oggi il governo ancora non ha deciso dove depositare le scorie nucleari, mi auguro che nessuna impresa si offrirà di ospitare tali rifiuti atomici».

Il recente decreto del governo punta a raddoppiare o triplicare le estrazioni. Come si concilia questa notizia con la transizione ecologica sostenuta dal Pd nazionale?

«Questa giunta ci dica la verità, chi ha la responsabilità di governo non può mentire ai cittadini e alle opposizioni. Abbiamo sentito di tutto e il contrario di tutto, per non affrontare i problemi reali. Ci saremmo aspettati un programma teso a contenere il costo delle bollette, verso politiche per lo sviluppo di energie sostenibili, restituendo competitività e credibilità alla Basilicata. Invece, si pensa ad aumentare le estrazioni in attesa di un nucleare che di certo non sembra sostenibile e con costi che ricadranno sullo Stato e quindi sui cittadini».

Le concessioni petrolifere scadono e c’è il caso dei fondi sottratti al bonus gas. Qual è la posizione ufficiale del Pd lucano sulla rinegoziazione con le compagnie?

«Penso che sia in corso una rinegoziazione orientata solo a colmare i buchi di bilancio che questa destra ha creato nella precedente legislatura e durante questo mandato. Se la rinegoziazione deve avvenire, che sia nell’interesse dei cittadini lucani, per compensare la disponibilità di questa terra. Siamo contro a operazioni tese a coprire i fallimenti, celando i conti pubblici regionali. Si lavori per evitare che ci troviamo alla pompa costi più alti che nell’intero Paese. Si aiutino le famiglie, a sostenere chi decide di rimanere ed investire in questo territorio».

Il polo di Melfi affronta una crisi senza precedenti. Commissario Manca come pensa che il Pd debba intervenire a livello regionale e nazionale per salvare i posti ed evitare la desertificazione?

«Il governo Meloni fallisce l’appuntamento della crescita e dello sviluppo economico. In passato il centrodestra aveva sempre dato attenzione a queste tematiche, ma con l’Italia fanalino di coda, rischiamo di piombare in recessione nonostante l’impiego delle risorse Pnrr. Siamo di fronte a un governo che non ha una strategia di crescita e una giunta regionale senza un piano per i distretti. Per rilanciare occupazione e sviluppo bisogna sostenere la competitività e garantire i salari. Serve un processo industriale nei distretti che attragga e lavori allo sviluppo economico. Analogamente si lavori anche sulla dimensione agricola, alle risorse idriche ed energetiche».

Lo sviluppo è ostaggio dei ritardi storici sulla Potenza-Melfi e sulla Ferrandina-Matera. Quali impegni infrastrutturali urgenti intende assumere il Pd?

«Le infrastrutture pensate e sulle quali si sta lavorando sono figlie di soluzioni che avevamo affrontato nei governi precedenti, ora chiediamo che si vada avanti. La Basilicata ha bisogno di connessioni non di barriere, le infrastrutture devono essere pensare come leve per attrarre sviluppo. Ci vuole un piano che preveda questo percorso, accelerando sulle opere previste, dalle ferrovie al sistema stradale, riflettendo sulle priorità. Anche in questo campo, vediamo una giunta regionale che si muove a rilento e con scelte sciagurate».

Partendo dalla questione della stazione sciistica di Sellata – Pierfaone, come ritiene di conciliare lo sviluppo turistico cono la tutela ambientale?

«Anche il turismo beneficerebbe da una connessione ottimale tra le strutture del paese. Oggi il fattore tempo è connesso ad un’idea di futuro. La connettività, materiale e immateriale, è fondamentale e in questa fase, il turismo potrebbe trovare nuova linfa e grandi elementi di crescita. Miliardi di euro sono bloccati per il ponte di Messina, mentre le reti di comunicazione del Mezzogiorno, che necessitano di grandi investimenti, restano ferme. Per questo governo, il problema non sono le risorse ma le priorità».

I sindacati allarmano sullo spopolamento delle aree interne. Forza Italia scommette sull’onda verde dei giovani, commissario Daniele Manca come risponde il Pd per bloccare l’emorragia demografica?

«Ai giovani bisogna garantire speranza e futuro, invece, chi governa li fa scappare gettando ombre sul loro avvenire. Servono investimenti sull’università, percorsi scolastici qualificati. Bisogna ripartire dalle basi di una comunità, tutelando il diritto all’istruzione e alla salute, la famiglia e le imprese, ingredienti decisivi su cui discutere e ripartire. Il presidente Bardi dovrebbe affrontare i temi del territorio e non delle sue candidature. L’immigrazione dovrebbe essere un’opportunità e non un declino del territorio».