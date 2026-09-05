Vannacci al Forum Ambrosetti, Santarsiero: «Non basta il consenso per legittimare»

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Vannacci ospite al Forum Ambrosetti divide e fa discutere Santarsiero: «Non basta il consenso per legittimare». Il caso della partecipazione del generale riaccende il confronto.

Merita una riflessione ed un sincero apprezzamento l’articolo, pubblicato ieri, 4 settembre 2026, sul Quotidiano, di Fabrizio Coscia in ordine alla presenza di Vannacci a Cernobbio. Coscia evidenzia tutti i limiti di una democrazia che arretra pericolosamente allorquando, debole nel difendere i suoi valori e le sue radici più profonde, finisce con il cedere al populismo più becero e pericoloso confondendo, come nel caso di Vannacci ospite al Forum Ambrosetti, il diritto alla parola e alla libertà di espressione con la legittimazione e consacrazione di un interlocutore, espressione di un pensiero alternativo ad ogni principio democratico, presentato in pompa magna come soggetto da ascoltare e con cui confrontarsi.

Non è un caso che sulla stampa un articolo su due in riferimento a tale appuntamento parla di Vannacci. Vi è nell’articolo di Coscia un aspetto particolarmente significativo, e che non deve sfuggirci, allorquando si richiama, accanto al ruolo e alla autorevolezza che spetta alle Istituzioni nel difendere la democrazia, il ruolo che ugualmente spetta alla società civile di “essere sicura dei propri fondamenti e capace di riconoscere un terreno comune su principi basilari” da non far mai mettere in discussione.

VANNACCI OSPITE FORUM AMBROSETTI FA DISCUTERE: IL CONSENSO NON BASTA, SERVE MORALITÀ E CULTURA

Le urne di per sé e il consenso elettorale non sono da soli sufficienti a legittimare chicchessia e garantire la tenuta della democrazia. L’invito a Vannacci è un segno di debolezza culturale e scarso rispetto verso i valori stessi della democrazia, la cui salvaguardia passa attraverso una adeguata partecipazione, cultura politica e rispetto dei valori fondamentali. Le grandi opzioni culturali e le grandi svolte sociali ed amministrative si basano, prima ancora che sul consenso e sulla competenza, sul sostegno morale del pensiero e delle azioni.

Con i partiti, la cui crisi è causa primaria delle difficoltà ed emergenze che vive la politica, le formazioni sociali sono ugualmente chiamate a svolgere un ruolo decisivo per il sano esercizio dell’impegno sociale e politico, nonché per elaborare adeguate strategie e proposte sui grandi problemi del Paese. Lo sviluppo e la crescita di un Paese non può che avvenire nella capacità di saper ascoltare una società complessa e fare sintesi tra interessi contrapposti nella sola prospettiva di costruzione del bene comune.

Francamente mi viene da chiedere a chi invita Vannacci a importanti consessi per guardare al futuro del Paese, come pensa di poter costruire il bene comune con un personaggio che si richiama alla cultura cattolica e a quella greco-romana, facendo strage dei messaggi del Vangelo sui temi della solidarietà e del rispetto della persona umana oltre che degli elementi fondanti del pensiero greco-romano e della straordinaria cultura giuridica che quel passato ci ha lasciato.

DIFENDERE LA DEMOCRAZIA CON LA FORMAZIONE E LA CONSAPEVOLEZZA

In una democrazia Vannacci potrà sempre esprimere il proprio folle pensiero, ma non può e non deve essere legittimato da chi quella democrazia vuole difenderla e rafforzarla, cosa che significherebbe guardare ad altri valori e interessi. Provate solo a pensare se mai Socrate, forte dei suoi valori, avrebbe mai consentito ad un qualsiasi Vannacci di sedersi al proprio fianco ad interloquire con i suoi amici. La democrazia, ci ricorda Platone, ha bisogno di luoghi di pensiero e comunità educanti. Ricordiamo anche Tocqueville quando sottolineava che la democrazia è del popolo informato e consapevole. Abbiamo drammaticamente bisogno di partiti e corpi intermedi che tornino non già a costruire organigrammi e tutela di interessi, ma a formare e accompagnare i cittadini, e soprattutto i giovani, ad essere i veri protagonisti del nostro futuro.