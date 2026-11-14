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Brienza (Cnf): «Bardi chiarisca sugli incarichi legali», sul caso dell’avvocato-acchiappatutto, fedelissimo del governatore.

E’ DI QUESTI giorni la notizia diffusa dal Quotidiano del Sud relativa al conferimento di importanti incarichi professionali da parte della Regione Basilicata. Devo dire che tutto quanto pubblicato ha destato in me non poca meraviglia. In base a quanto riferito dai media, l’Ente Regionale, con l’aggiunta di altri enti infra-regionali facenti capo alla Regione, avrebbe affidato decine di incarichi per compensi milionari – sulla stampa si fa riferimento a trenta cause e alla somma di Euro 1.000.000,00 – all’avvocato e ricercatore universitario di Eboli (Salerno), Vito Iorio. Il tutto con buona pace per i tanti e competenti avvocati lucani.

Oltre alla meraviglia, sorgono in me alcune perplessità. Se non è dubbio che in determinate circostanze debba prevalere il carattere fiduciario nell’incarico difensivo e consulenziale, è altrettanto certo che, ai sensi dell’articolo 49 del vigente Codice dei contratti, approvato con D.lgs. 36/2023, viga il tassativo principio di rotazione. Si tratta di un principio che ha esattamente lo scopo di evitare concentrazioni di commesse e, quindi, i personalismi e i privilegi che per lo più si accompagnano a simili situazioni.

LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI A E LA TUTELA DEI PROFESSIONISTI LUCANI

Se tutto quanto rappresentato dalla stampa corrisponde alla realtà, in Basilicata, a quanto pare, non va così. Nella mia qualità di componente del Consiglio Nazionale Forense del Distretto della Basilicata, mi attendo che il presidente della Giunta Regionale della Basilicata, fornisca chiarimenti su quanto venuto in luce, senza nascondersi dietro risposte meramente formali, che non servirebbero a spiegare le ragioni di una scelta caduta su un unico legale, nemmeno iscritto presso Ordini Forensi della Basilicata, per di più quando la Regione e diversi enti infra-regionali dispongono di risorse umane e professionali proprie. Chiarimenti che non dovrebbero essere forniti solo al sottoscritto, ma anche agli avvocati lucani, ai cittadini della Basilicata e ai giovani nei confronti dei quali – in quest’ultimo caso -, spesso, ci si sofferma con dichiarazioni di facciata, nelle quali si sottolineano il merito e l’esigenza di trattenere nella nostra regione i migliori talenti.

Su chi occupa cariche pubbliche, rappresentando il vertice della più importante istituzione elettiva regionale, grava il dovere di assicurare la massima trasparenza nella propria azione e di fugare ogni possibile sospetto che possa cadere sulle scelte gestionali.

* Giampaolo Brienza, componente del Consiglio Nazionale Forense