L’opposizione a Bardi: «Chiarisca sull’autonomia differenziata»

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La minoranza in Regione chiede al presidente Bardi di prendere posizione sull’autonomia differenziata. Rutigliano: «Un lucano vale quanto un lombardo»

«Le dichiarazioni del ministro Calderoli e dell’assessore Pepe, seguite dalle precisazioni del presidente Bardi, hanno aperto una questione politica e istituzionale che riguarda direttamente il futuro della Basilicata. Per questo abbiamo deciso di sottoscrivere un’interrogazione consiliare a risposta orale. Così chiediamo al presidente della Giunta regionale di chiarire quali iniziative siano state assunte e quali si intendano intraprendere in materia di autonomia differenziata». È una presa di posizione congiunta quella del Centrosinistra lucano che, in una nota co-firmata dai consiglieri Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Giovanni Vizziello e Viviana Verri, ha chiamato in causa sulla questione direttamente la Regione.

Non si placa, infatti, l’ondata di polemica relativa alla posizione della Lega circa la possibilità che la regione abbia avanzato richiesta di figurare tra i territori interessati all’applicazione del meccanismo. Eventualità che da Via Verrastro hanno già smentito, come ricordato anche dalle opposizioni, ma che necessita di un chiarimento ulteriore: «Prendiamo atto della precisazione di Bardi secondo cui la Regione non avrebbe avanzato alcuna richiesta formale al Governo nazionale. Ma questo non chiarisce se siano già intervenute interlocuzioni politiche o istituzionali, quali competenze si intendano eventualmente richiedere e quali benefici concreti ne deriverebbero per i cittadini lucani».

In sostanza, l’obiettivo dell’interrogazione è capire se, eventualmente, un approccio pregresso vi sia stato, oltre che quello di «conoscere, in particolare, le funzioni che la Giunta intenderebbe rivendicare nei settori dell’energia e delle risorse idriche, gli eventuali approfondimenti tecnici già svolti e le conseguenze amministrative e finanziarie di un possibile trasferimento di competenze. La Basilicata ha tutto il diritto di rivendicare maggiori poteri e una più equa distribuzione dei benefici economici derivanti dalle proprie risorse naturali. Ma è necessario chiarire che queste legittime rivendicazioni non possono essere confuse con l’adesione al modello di autonomia differenziata della legge Calderoli, che accentuerebbe i divari territoriali e di compromettere i principi costituzionali di solidarietà, perequazione e uguaglianza dei diritti».

In particolare, si chiede «come si concili l’ipotesi di una maggiore autonomia energetica con le recenti iniziative del Governo nazionale volte a rafforzare i propri poteri nel settore degli idrocarburi e con la dichiarata intenzione di incrementare le estrazioni petrolifere in Basilicata. Vogliamo inoltre sapere se siano state affrontate le questioni relative alle royalties, alle compensazioni ambientali, alla Zona Franca Energetica e a una più equa distribuzione del gettito fiscale prodotto dalle attività estrattive.

Anche sulle risorse idriche occorrono risposte precise. Prima di prospettare nuove competenze, è necessario affrontare il problema del ruolo della Basilicata nella governance di Acque del Sud, dalla quale la Regione è attualmente esclusa».

Altrettanto netta la posizione del candidato alla segreteria regionale del Pd, Carlo Rutigliano: «Un lucano vale quanto un lombardo. È tutta qui la battaglia contro l’autonomia differenziata, e il presidente Bardi deve dire da che parte sta. Nessuno ha detto l’unica parola che i lucani aspettano: no». Già oggi, ha ricordato il dem, «i lucani salgono al Nord per curarsi e i nostri ragazzi partono per studiare e lavorare. L’autonomia differenziata prende questa ingiustizia e la scrive nella legge: cittadini di serie A e cittadini di serie B, a seconda del posto in cui nasci.

Finora Bardi ha scelto la parte sbagliata: il 2 aprile la sua Giunta ha votato sì alle intese con le Regioni del Nord, sanità compresa, mentre Puglia, Campania e Sardegna votavano no». Secondo Rutigliano, «alla Lega serve una Regione del Sud per raccontare che questa riforma va bene a tutti. Nessun’altra, nemmeno tra quelle governate dalla destra, si è fatta avanti. La Basilicata non può fare da foglia di fico. E ci risparmino la promessa sull’energia: negli stessi giorni il Governo si è dato il potere di decidere sul petrolio al posto della Regione e dei Comuni. Ai lucani i pozzi, a Roma le decisioni: sarebbe questa l’autonomia? Il Mezzogiorno non si salva una Regione alla volta, ognuna per conto suo al tavolo di Calderoli».