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Regione Basilicata, basta portavoce abusivi: Bardi ri-allarga lo staff presidenziale. Ripristinato l’ufficio cancellato 7 anni fa per recuperare soldi. Il predestinato ha già un incarico nella sua segreteria particolare

POTENZA – Dopo sette anni tornerà a esserci un portavoce nella stanza affianco a quella del presidente della Regione Basilicata.

Lo ha deciso venerdì scorso il governatore Vito Bardi con un decreto che è andato «integrare» l’organizzazione dei suoi «uffici di diretta collaborazione». Lo stesso Bardi che nel 2019 eliminò la figura del portavoce da quegli uffici, trasferendo il grosso delle sue funzioni al capo ufficio stampa.

Il decreto non spiega le ragioni del dietrofront del generale. Non viene nemmeno indicato quali costi aggiuntivi comporterà, se li comporterà, la reintroduzione della figura del portavoce.

Sette anni orsono, d’altronde, la scelta della sua eliminazione fu dettata dalla necessità di recuperare le risorse economiche per piazzare un dirigente esterno all’ente in più nelle articolazioni della macchina di via Verrastro.

REGIONE BASILICATA, TORNA IL PORTAVOCE PRESIDENZIALE

Il testo pubblicato ieri sul Bollettino ufficiale della Regione spiega soltanto che l’indennità spettante al portavoce verrà determinata al momento dell’incarico «nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per detta finalità». Ovvero «entro i limiti delle risorse stanziate sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli uffici di diretta collaborazione».

Per individuare un eventuale aggravio per le casse della Regione, insomma, toccherebbe aspettare eventuali variazioni negli stanziamenti per gli uffici di diretta collaborazione del governatore.

A semplificare i calcoli, però, potrebbe essere una circostanza molto particolare.

CHI SARÀ IL NUOVO PORTAVOCE

A meno di sorprese, infatti, il nuovo portavoce ufficiale altri non dovrebbe essere che l’attuale portavoce “abusivo” del governatore, Gianmaria Petrone, esperto potentino di marketing e comunicazione che ha affiancato Bardi nella trionfale campagna elettorale per il bis presidenziale.

Nel luglio 2024, due mesi dopo la proclamazione del Bardi bis, Petrone è entrato a far parte degli uffici di diretta collaborazione del governatore come “componente della Segreteria del presidente”, assieme al “segretario particolare del presidente”, Rocco Coviello, e altre 3 persone.

Lui e Coviello, quindi, a tutt’oggi risultano percepire un compenso pari a quello di un funzionario “anziano” della Regione.

L’AGGRAVIO DI SPESA

Se pertanto al nuovo incarico di portavoce verrà associato, come avveniva in passato, un compenso pari a quello di un dirigente, e il trattamento economico degli altri componenti della segreteria resterà inalterato, l’aggravio di spesa sarà evidente.

Un’altra questione che rischia di aprirsi, poi, è quella della sovrapposizione delle mansioni del redivivo portavoce, e del capo ufficio stampa “potenziato” nel 2019.

Basta leggere il testo non modificato dell’ordinamento degli uffici di diretta collaborazione della presidenza per rendersene conto.

REGIONE BASILICATA E PORTAVOCE, LA SOVRAPPOSIZIONE DELLE MANSIONI

Tra i compiti dell’ufficio stampa e comunicazione resta la «cura dei rapporti del presidente e della giunta regionale con il sistema dei media locali, nazionali ed internazionali per la realizzazione e la diffusione dell’informazione sull’attività della Regione Basilicata». Mentre il nuovo portavoce dovrebbe occuparsi della «cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione», oltre che del «perseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati dal presidente medesimo».

Il portavoce dovrebbe anche curare «il necessario coordinamento dei flussi comunicativi istituzionali riguardanti l’attività del Presidente con l’ufficio stampa». Necessario da domani, s’intende. Perché negli ultimi sette anni non pare essercene stato grande bisogno.