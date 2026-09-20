Bardi eletto segretario lucano FI, in Regione ipotesi di elezioni anticipate

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Bardi, eletto segretario lucano di Fi, verso la candidatura al Parlamento, in Regione si insinua l’ipotesi di elezioni anticipate. Eletto per acclamazione: «Farò quello che il partito riterrà opportuno che io faccia»

“Io lascio aperte tutte le soluzioni. Non ho mai nella mia vita, e ormai ho qualche anno, chiesto cose in particolare. Farò quello che il partito riterrà opportuno che io faccia”.

Nel giorno in cui il governatore Vito Bardi è eletto segretario lucano di Forza Italia spunta l’ipotesi, anzi ben più di una ipotesi, di una sua candidatura alle elezioni politiche del prossimo anno. In poche parole, in caso di elezione Bardi lascerebbe la guida della Regione e la Basilicata si ritroverebbe a recarsi alle urne con due anni d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato prevista nella primavera del 2029. Una notizia che rimette in gioco gli equilibri politici nei prossimi mesi.

UN RAFFORZAMENTO DEL PARTITO SUL TERRITORIO

Il clamoroso retroscena arriva nel corso del congresso del partito presso il Grande Albergo di Potenza, presieduto dal vicesegretario nazionale Alberto Cirio, che ha sancito l’elezione per acclamazione del Presidente della Regione. Un passaggio che apre una nuova fase per Forza Italia in Basilicata, forte di 11 mila adesioni e chiamata ora a trasformare la grande partecipazione registrata nel tesseramento in una presenza sempre più attiva e radicata sul territorio. Dopo averlo eletto per la prima volta a governatore lucano nel 2019, i cittadini lo hanno rieletto nel 2024 per la sua seconda legislatura che si concluderà nel 2029. «Io non sono alla ricerca di record – ha detto – – ma sono alla ricerca di portare avanti e di mettere tutto il mio impegno per dare delle risposte concrete al popolo lucano che mi ha eletto due volte».

“Ritengo sia importante dare una scossa in un momento particolarmente difficile – ha aggiunto – anche in previsione dei prossimi appuntamenti”, citando le elezioni politiche e le regionali del 2029. Bardi ha quindi ringraziato il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, “per la fiducia”, annunciando un rafforzamento della presenza del partito sul territorio. “Mi recherò – ha spiegato il governatore – sui territori e parteciperò, non più soltanto da presidente ma anche come segretario, a quella che ritengo una missione importante per il bene dei lucani”. “Noi – ha proseguito il governatore lucano – continueremo nel solco tracciato egregiamente dalla ministra Casellati (che dal 24 marzo 2023 guidava il partito in Basilicata, dove è stata eletta alle Politiche 2022)”.

CASELLATI LASCIA LA GUIDA REGIONALE DI FORZA ITALIA

“E’ sotto gli occhi di tutti che abbiamo una nuova legge elettorale, una legge che si basa sulle preferenze e anche sul fatto di prediligere la territorialità” ha tenuto a spiegare la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, lasciando ieri la guida regionale di Forza Italia in Basilicata in occasione del congresso del partito a Potenza.

“Io ritengo di essere orgogliosamente lucana – ha aggiunto Casellati – e mi hanno definito tutti gli altri lucana, perché non ho mai fatto mancare la mia presenza in questo territorio. Però è giusto, oggi come oggi, lasciare il posto, proprio per quel vincolo che con questa legge elettorale sarà molto più stretto fra elettori ed eletti, a chi alla Lucania appartiene. Sono stati quattro anni di costruzione di un partito che e’ passato dal 9%, con l’elezione di Bardi nel 2019, al 13%. A Potenza siamo il primo partito, abbiamo vinto anche a Matera: lascio quindi un bagaglio di esperienze molto, molto positive e sono contenta”. Alla guida di Forza Italia in Basilicata dal marzo 2023, conclude così il suo incarico regionale lasciando il timone del partito nelle mani di Bardi.