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Primarie Pd in Basilicata: Piero Lacorazza verso la candidatura. Pronto un documento programmatico per puntare «sul destino della Basilicata». Chiesto alla commissione di garanzia nazionale il ripristino dei 2 mesi di congresso.

Un tempo congruo per svolgere il congresso nei circoli tornando ai due mesi tra la presentazione delle candidature e le primarie per la scelta del segretario regionale e un primo documento politico programmatico che indica una strada da percorrere “tenendo presente il destino della Basilicata e non della sua classe dirigente”. E’ questa la linea indicata ieri attraverso un post su facebook da Piero Lacorazza capogruppo del Pd in Consiglio regionale. Indicazioni che sembrano tanto preannunciare la volontà di candidarsi ufficialmente da qui ad una settimana per la segreteria regionale del partito. Lacorazza dunque sembra essere in campo per la segreteria del Pd e sembra anche allontanare l’ipotesi di una sorta di candidato unico che riesca attraverso i circoli a chiudere ogni discorso evitando il passaggio delle primarie che invece diventa sempre più centrale e auspicato.

LA RICHIESTA DI PIETRO LACORAZZA DI RIPRISTINARE I TEMPI CONGRESSUALI E IL NODO DELLE PRIMARIE PD

Lacorazza parla di progetto e di popolo. Parla di popolo con riferimento agli iscritti al Pd che vorranno evidentemente partecipare alle primarie. «Per questo ho formalmente chiesto che un percorso congressuale di due mesi non può essere ridotto ad un mese. Abbiamo bisogno di discutere, anche dialetticamente, e rendere pubblico questo dibattito di idee e di contenuti. Sì ripristini il percorso di regole per il quale circa 6000 cittadine e cittadini hanno aderito al Pd». L’invito del capogruppo regionale Pd prima inviato al commissario Manca è stato adesso anche mandato alla commissione nazionale di garanzia che dovrà dunque valutare questo aspetto procedurale.

La questione posta è semplice e riguarda la modifica delle date previste per i congressi. Inizialmente le candidature andavano presentate entro il 29 settembre e le primarie con la scelta del segretario erano previste per il 29 di novembre. Adesso i termini per le candidature sono slittate in avanti al 29 di ottobre ma le primarie regionali restano fissate al 29 novembre. Per cui se ne chiede, ripristinando due mesi di confronto per partecipare anche al dibattito nei circoli, di riportare il dibattito congressuale a due mesi spostando al 29 dicembre almeno la data delle eventuali primarie.

IL DOCUMENTO POLITICO PROGRAMMATICO E GLI SCENARI SULLE CANDIDATURE

Lacorazza poi si sposta sulla parte progettuale e spiega: «non c’è un dibattito su idee e contenuti, neanche tracce di documenti politici. Anche sulla base del lavoro fatto in questi anni in Consiglio regionale ho promosso assemblee per offrire spazi di confronto. Mi pare siano state le uniche fatte. Nelle prossime ore metterò in circolo una traccia di documento politico programmatico che parli della e alla Basilicata, non di accordi e di organigrammi». Infine Lacorazza parla di «un congresso che dovrebbe provare ad incrociare il destino della Basilicata e non di una sua classe dirigente».

Parole che non sciolgono ufficialmente il nodo candidatura ma che vanno chiaramente in quella direzione con un programma in corso di definizione e la richiesta di tempi per il confronto. L’ipotesi unitaria sempre più lontana. La possibilità concreta che ci sia un secondo candidato alla segreteria che dovrebbe essere Carlo Rutigliano. E forse, ma qui c’è più di un dubbio, anche un terzo che può essere Piero Marrese. La corsa pare iniziata. Lacorazza prova a giocarsi la partita sul tempo. Anche se tra una settimana le forze in campo saranno decisamente chiare.