Formez, selezioni con parenti e politici? Chiorazzo e Vizziello interrogano Bardi

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Basilicata, polemiche sui selezionati da Formez PA per progetti finanziati dalla Regione: Chiorazzo e Vizziello annunciano un’interrogazione a Bardi su trasparenza, punteggi e legami politici

«Troppi parenti e politici nei progetti regionali finanziati col denaro pubblico»: le ombre della politica si allungano sui progetti pubblici in Basilicata, scuotendo via Verrastro. Al centro della bufera finiscono gli elenchi dei professionisti selezionati da Formez PA per conto della Regione. Un caso sollevato dall’opposizione, che punta il dito contro una fitta rete di coincidenze e legami diretti tra i vincitori dei bandi e l’establishment dei partiti e dei consiglieri regionali lucani.

FORMEZ, L’AFFONDO DI CHIORAZZO E VIZZIELLO SU BARDI

L’affondo politico in questione porta la firma di Angelo Chiorazzo, vice presidente del Consiglio regionale, e Giovanni Vizziello, capogruppo di Basilicata Casa Comune. I due esponenti hanno appena annunciato un’interrogazione scritta a Vito Bardi per fare luce sui rapporti tra l’ente e Formez PA. I dubbi sull’effettiva imparzialità delle selezioni sono pesanti e aprono uno scontro totale all’interno dell’emiciclo.

«PARENTI NEI PROGETTI PUBBLICI»

«Collaboratori di consiglieri regionali, persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi politici e, in alcuni casi, nominativi riconducibili agli stessi ambiti familiari. Sono alcune delle circostanze che emergono dagli elenchi dei professionisti selezionati da Formez PA per i progetti finanziati dalla Regione Basilicata. Coincidenze che non costituiscono di per sé irregolarità, ma che sollevano interrogativi sulla trasparenza e sull’effettiva imparzialità delle procedure selettive e sulle quali riteniamo doveroso fare piena luce».

FORMEZ, LE ATTRIBUZIONI DEI PUNTEGGI

Il nucleo dell’atto ispettivo mette sotto accusa i criteri di attribuzione dei punteggi finali, escludendo pregiudizi personali sulle reali competenze dei vincitori. «Non abbiamo alcun pregiudizio nei confronti delle persone selezionate, né intendiamo mettere in discussione le loro competenze professionali. Ma quando tra i beneficiari di incarichi finanziati con risorse pubbliche ricorrono legami diretti con consiglieri regionali, appartenenze politiche e coincidenze familiari, è legittimo chiedersi come siano state effettuate le selezioni, quali punteggi siano stati attribuiti e sulla base di quali valutazioni siano stati individuati i vincitori».

LE CONTESTAZIONI E IL MURO DI GOMMA

I consiglieri contestano fermamente il muro di gomma eretto dai Dipartimenti regionali che, a distanza di oltre quattro mesi dalle richieste di accesso agli atti, tengono i cassetti sigillati. Da anni la Regione Basilicata destina ingenti risorse a Formez PA tramite progetti e continue proroghe. Ora l’opposizione esige che il Governatore chiarisca ogni aspect e che le opportunità siano accessibili a tutti e non solo a chi vanta corsie preferenziali. «Lo dobbiamo soprattutto ai tanti giovani lucani che hanno partecipato a una selezione senza riuscire a superarla, ma anche a quelli che ormai rinunciano persino a candidarsi, scoraggiati dalla convinzione di non avere ‘santi in paradiso’ a cui rivolgersi. È una sfiducia che la politica ha il dovere di contrastare con atti concreti, non con dichiarazioni di principio».

«Merito, competenza e trasparenza devono essere garanzie effettive, non parole buone per i bandi – concludono Chiorazzo e Vizziello -. Bardi risponda e metta il Consiglio regionale nelle condizioni di verificare come vengono spesi i soldi dei lucani e come vengono assegnate queste opportunità professionali».