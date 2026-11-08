Regione Basilicata, l’avvocato acchiappatutto di Bardi

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Il caso, l’avvocato all’inizio era stato presentato come consulente giuridico a titolo gratuito. Trenta cause e un milione di euro di parcelle per il professor Iorio in Basilicata

POTENZA – È entrato in Regione come consulente giuridico a titolo gratuito del governatore Vito Bardi. Poi ha iniziato ad assumere la difesa di Regione ed enti collegati in procedimenti di vario tipo. Così nel giro di 4 anni ne ha collezionati una trentina, con compensi complessivi che si avvicinano a un milione di euro.

Ha trovato il suo Bengodi imboccando il raccordo autostradale Sicignano-Potenza l’avvocato Vito Iorio, nato a Eboli 65 anni orsono, professore di diritto amministrativo dell’Università di Salerno e, soprattutto, legale di fiducia del governatore Bardi.

L’AVVOCATO TITO IORIO, TRENTA CAUSE IN REGIONE E COMPENSI PER UN MILIONE DI EURO

Il direttore generale del dipartimento Presidenza e programmazione strategica della giunta regionale, Donato Del Corso, ha stilato un elenco – parziale – degli incarichi che via Verrastro, Asp e Asm gli hanno affidato.

Ad agosto Del Corso ha risposto per iscritto a un’interrogazione sul tema che i consiglieri regionali d’opposizione Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello (Basilicata casa comune) avevano presentato a maggio. Il capo di gabinetto del governatore, Giampiero Perri, ha poi inoltrato la risposta al presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che l’avrebbe inviata a Chiorazzo. Quindi è finita in rete con cifre e dettagli sulla tipologia degli incarichi che fanno sembrare ben poca cosa i “400mila euro” calcolati dai due consiglieri di opposizione “al netto di ulteriori incarichi per i quali non risultano dati completi o aggiornati”.

GLI INCARICHI DA REGIONE E ACQUEDOTTO LUCANO

Solo da Regione, Acquedotto lucano spa e dalle due aziende sanitarie provinciali, infatti, risultano affidati a Iorio, dal 2022, 26 incarichi per poco meno di 800mila euro. Ma basta fare una ricerca veloce in rete per trovarne un altro paio da parte del Crob. Poi ce n’è un ultimo da parte della Regione Basilicata conferito con delibera della giunta regionale a luglio senza indicare il compenso pattuito. Facendo un semplice richiamo a un preventivo “agli atti dell’Avvocatura”.

L’ELENCO DI DONATO DEL CORSO

Resterebbe fuori dall’elenco stilato da Del Corso, poi, il compenso incassato per aver propiziato la transazione degli 11 milioni di euro pagati nel 2023 dalla Regione al Cotrab, il consorzio di imprese che gestisce dal 2009 gestisce l’appalto da oltre cento milioni di euro all’anno per il trasporto pubblico regionale su gomma. Transazione che aveva per oggetto gli interessi sui ritardi nei pagamenti al consorzio accumulatisi tra il 2009 e il 2019, e che oggi è al centro di un processo per danno erariale a carico di Bardi e dei quattro assessori che l’approvarono.

In precedenza, infatti, il Tribunale di Matera aveva ridotto il dovuto da parte della Regione a 500mila euro, convalidando il criterio di calcolo degli interessi su questi ritardi previsto dai contratti stipulati a dicembre 2008 con le province di Potenza e Matera. E a giugno 2026 la Corte d’appello ha confermato l’infondatezza delle pretese del consorzio.

I CONTENZIOSI

Assai variegate le materie al centro dei contenziosi su sui Regione, Asm, Asp e Acquedotto lucano hanno scelto di farsi assistere da Iorio. A leggere l’oggetto degli incarichi affidati dalle due aziende sanitarie provinciali si va dai contratti per l’assistenza domiciliare integrata con Auxilium, la coop fondata nel 1999 da Chiorazzo, ai primariati.

Acquedotto lucano ha commissionato al professore una consulenza su «redazione e stipula del contratto di fornitura e contratto Eni-Regione-Shell avente ad oggetto la realizzazione di numero 3 impianti fotovoltaici», ma anche la difesa in una causa innanzi al Tribunale di Roma con Mineracqua Federazione italiana delle acque minerali e delle acque di sorgente, più un paio di procedimenti con controparte l’ex casa madre, Acquedotto pugliese.

AVVOCATO DI BARDI, 14 INCARICHI REGIONALI

Tra i 14 incarichi regionali, poi, c’è un po’ di tutto. Incluso il ricorso in Cassazione contro quella sentenza della Corte d’appello di Potenza che ha smentito i presupposti della transazione da 11milioni di euro, da lui stesso propiziata, col Cotrab.

Quanto alle ragioni che hanno spinto via Verrastro a fare ricorso a un avvocato esterno per la propria difesa in giudizio piuttosto che avvalersi di un legale interno, la relazione di Del Corso non fa altro che riprodurre il testo dell’ “Ordinamento amministrativo della giunta regionale della Basilicata” che lo consente. Sebbene solo per «incarichi di rappresentanza o di consulenza legale di particolare complessità, al fine del perseguimento della massima efficacia dell’attività difensiva, o in caso di conflitto di interessi».

LA SCELTA FIDUCIARIA

Il regolamento citato dal direttore generale della presidenza prosegue chiarendo che «la scelta fiduciaria del professionista deve essere motivata sulla base di criteri oggettivi connessi alle precedenti esperienze professionali e ai risultati ottenuti».

Ma il concetto viene ribadito pure dal regolamento per la formazione dell’elenco di avvocati esterni idonei a questo tipo di incarichi, che aggiunge che comunque “la valutazione della particolare complessità” della cause “andrà effettuata anche in termini relativi». Tenendo conto, per esempio, di «straordinari carichi di lavoro dell’avvocatura interna o scadenze processuali urgenti che rendono difficile la trattazione in tempi utili da parte di quest’ultima».



Si rimanda alle singole delibere di incarico, poi, per «evincere il percorso procedurale ed argomentativo del conferimento, dell’oggetto della prestazione, della durata, del compenso e della liquidazione».

Nessun riferimento, invece, al principio di rotazione dei professionisti destinatari di questo tipo di incarichi che pure era stato menzionato da Chiorazzo e Vizziello, e spesso viene invocato dalla classe forense. Obiezione non raccolta.