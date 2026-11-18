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L’intervento del governatore della Basilicata, Vito Bardi, alla Camera sul nodo Autonomia differenziata: prima garantire sanità e diritti

Autonomia differenziata o no, il nodo resta sempre lo stesso: garantire prossimità tra amministrazione e cittadini. E mentre il presidente della Basilicata, Vito Bardi, nel corso del suo intervento in audizione nella Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati (durante la quale si è discusso dei disegni di legge sulle intese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) assicura come l’autonomia sarebbe necessaria in una modalità “temperata”, sindacati e opposizioni mantengono intatte le loro perplessità. Secondo il governatore, adottare una strategia in tal senso significherebbe «valorizzare le differenze senza trasformarle in disuguaglianze, riconoscere maggiori responsabilità alle istituzioni territoriali senza compromettere l’universalità dei diritti».

Il problema, semmai, resta garantire le condizioni base. In sostanza, consegnare ai lucani una gestione territoriale che metta realmente al centro i bisogni primari. E, per far questo, dovrà necessariamente essere adeguato un sistema sanitario che, ancora oggi, presenta delle criticità sostanziali. Lo stesso Bardi ha ricordato come il diritto sancito dall’articolo 32 della Costituzione non può ammettere «differenti gradi di cittadinanza in ragione del territorio di residenza». In questo senso, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) non possono essere considerati un mero adempimento formale, ma devono essere accompagnati dalle risorse necessarie per renderli effettivi. Non solo. In fase di audizione è stato richiesto di superare i criteri basati sulla spesa storica nel riparto del Fondo sanitario nazionale, affiancando la perequazione infrastrutturale a quella finanziaria.

INDISPENSABILE ASSICURARE I PRESUPPOSTI BASILARI

Resta quindi indispensabile assicurare i presupposti basilari per consentire la permanenza sul territorio. E, in questo, l’apporto della sanità locale gioca la parte del leone: «In una regione montana e ricca di piccoli comuni come la Basilicata, i presidi sanitari nelle aree interne rappresentano una condizione essenziale per la permanenza delle comunità e per evitare circoli viziosi di spopolamento, calo dei servizi e riduzione della capacità fiscale, rendendo fondamentale la piena operatività del fondo perequativo ex articolo 119 della Costituzione».

Un aspetto cruciale che, negli ultimi giorni, è stato tuttavia al centro del dibattito proprio in seno alle comunità delle aree interne, alcune delle quali (Bella e Moliterno in primis) alle prese con un complicato adeguamento del personale medico di base a seguito del pensionamento di quello operante. Una sfida cruciale, considerando il prossimo raggiungimento dell’età pensionabile di una larga parte dei medici di base e l’urgenza di garantire il servizio sgonfiando l’emergenza della mobilità sanitaria. Secondo il presidente Bardi, pur riconoscendo le garanzie previste dalle intese sul rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) e degli equilibri finanziari, occorre valutare gli effetti indiretti sul Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la mobilità sanitaria e la competizione per attrarre personale medico.

PROTEZIONE CIVILE: MAGGIORE TEMPESTIVITA’ DECISIONALE

Nel corso dell’audizione, Bardi ha esaminato anche altri ambiti della vita pubblica, a cominciare da una maggiore tempestività decisionale dei territori in materia di protezione civile. Una “procedura” che dovrebbe andare di pari passo con il coordinamento nazionale e la solidarietà interterritoriale, poiché le calamità naturali non conoscono confini amministrativi. Inoltre, sul fronte delle professioni e della previdenza complementare, il Presidente ha richiamato la necessità di preservare l’unitarietà del mercato del lavoro nazionale, la mobilità professionale e la parità di accesso agli strumenti di protezione sociale. In quest’ottica, gli indicatori economici possono costituire un aiuto per assistenza diretta a finalità regionale.

Il peso delle attività estrattive e dei grandi insediamenti sul Pil lucano rischia – secondo il governatore della Basilicata – di penalizzare il territorio con intensità di sostegno inferiori fino a dieci punti percentuali rispetto alle regioni limitrofe. La richiesta avanzata è quella di disporre di strumenti proporzionati alle reali sfide locali, senza rivendicare privilegi: «La forza della Repubblica – ha concluso Bardi – non si misura soltanto dalla capacità delle Regioni più avanzate di progredire, ma dalla capacità delle istituzioni di assicurare a ogni comunità le condizioni per costruire il proprio futuro».