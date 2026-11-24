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Acquedotto lucano, i numeri terribili dell’ente compattano tutte le forze politiche. Il manager, Alfonso Andretta, sotto accusa per la sua gestione. I parlamentari lucani di Fdi: «Davanti a 209 milioni di debiti, serve decisione chiara della maggioranza». L’opposizione: «A rischio il servizio pubblico». Intanto arrivano i rincari

I parlamentari di Fratelli d’Italia chiedono il conto sui debiti di Acquedotto lucano, invocando «una decisione chiara della maggioranza regionale» sui vertici. E l’opposizione di centrosinistra in Regione chiede di non mettere in pericolo la «gestione pubblica dell’acqua» in Basilicata e ricorda a FdI che «non può chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità». Il “caso” Acquedotto lucano (società amministrata da Alfonso Andretta) va oltre le polemiche sull’aumento delle tariffe dell’8,4%, anticipato dal nostro giornale, e il rinvio dell’assemblea dei soci al 9 dicembre prossimo per mettere in discussione la gestione della società dell’acqua.

ACQUEDOTTO LUCANO, BUFERA SU ANDRETTA

«Il rinvio non cancella il problema: lo sposta – scrivono infatti in una nota i parlamentari lucani di Fdi Gianni Rosa e Salvatore Caiata insieme al deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e territorio della Camera -. I soci, cioè la Regione e i Comuni, dovranno prima o poi decidere sul bilancio; non farà differenza se a novembre o dicembre perché, purtroppo, dietro un utile di 72.943 euro c’è una società in affanno».

I NUMERI DELLA SOCIETÀ

Rosa, Caiata e Rotelli citano quindi i preoccupanti numeri della società: «Il bilancio 2025 di Acquedotto lucano certifica debiti per 209.295.128 euro, contro i 186.012.847 del 2024: oltre 23 milioni in più in dodici mesi. E questo nonostante la Corte dei Conti certifichi un aumento dei trasferimenti da parte della Regione Basilicata verso Aql del 214%, da 20.225.933,71 nel 2024 a 63.494.269,56 nel 2025, con un incremento netto di 43.268.335,85 euro. Dobbiamo prendere atto che le scelte compiute non sono state efficaci a mettere in sicurezza una situazione che si aggrava ogni anno di più e che, oggi, porta sia la Società di revisione Bdo Italia S.p.A. che il Collegio sindacale a dichiarare di non potersi esprimere sulla effettività della continuità aziendale».

LA PRESA DI POSIZIONE DI FDI

«Avrebbero potuto essere molto d’aiuto i progetti d’investimenti per rilanciare l’attività e la situazione finanziaria di Aql ma molti sono falliti o in ritardo», proseguono i parlamentari di Fdi, che ricordano, a mo’ di esempio, «i tre impianti Fer, per un investimento stimato di 55 milioni nell’ambito delle compensazioni ambientali da parte di Eni, che comunque avrebbero dovuto abbattere i costi del servizio idrico.

Secondo quanto riportato, il progetto è stato ridimensionato: si andrebbe avanti con il solo impianto di Aliano, che ad oggi è fermo al palo. La mancata attivazione degli impianti ha impedito il risparmio in bolletta e Acquedotto Lucano pare abbia accumulato nel 2026 un debito verso Eni per le forniture ordinarie stimato tra 7 e 9,4 milioni. Anche la revoca di 20 milioni di euro di finanziamenti ministeriali per gli investimenti per la riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell’acqua potabile è sintomo di una gestione poco incisiva».

«CONFRONTO PER SOLUZIONI DEFINITIVE»

Rosa, Caiata e Rotelli, infine, ritengono «che sia serio e doveroso che la maggioranza tutta metta in campo un confronto per porre in essere soluzioni definitive, che siano condivise anche con gli Enti locali soci, per risanare in modo strutturale quella che, in definitiva, è la più grande Spa della Regione Basilicata».

ACQUEDOTTO LUCANO, I CONSIGLIERI DI CENTROSINISTRA

Immediata la reazione dei consiglieri regionali di centrosinistra: «La situazione di Acquedotto Lucano è molto più grave di quanto possa apparire dal confronto politico – hanno scritto -. Se non si riuscisse a superare questa condizione, si potrebbe arrivare a compromettere l’attuale modello di gestione pubblica del servizio idrico integrato, aprendo una fase di incertezza nella quale potrebbe trovare spazio anche l’affidamento a operatori privati. È un rischio che la Regione ha il dovere di scongiurare, assumendo immediatamente le iniziative necessarie».

LE OPPOSIZIONI

Gli esponenti dell’opposizione ricordano quindi ai parlamentari di FdI, che «oltre ai vertici di Acquedotto lucano, le responsabilità vanno ricercate nel governo e nella maggioranza di centro destra che ha condiviso scelte industriali, indirizzi strategici e il controllo sulla gestione della società pubblica». Ma, sottolineano, «la priorità è evitare che la Basilicata perda il proprio gestore pubblico dell’acqua. Subito dopo, e insieme, occorre costruire le condizioni affinché il servizio idrico possa restare pubblico, efficiente, economicamente sostenibile e accessibile a tutti i cittadini anche nei prossimi decenni. È su questi obiettivi che chiediamo alla Regione e all’intero Consiglio regionale un’assunzione di responsabilità».