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Scricchiolii elettorali in Regione, tensioni sulla sanità della Basilicata tra Pittella e Bardi. L’ex governatore denuncia di essere stato avvisato della chiusura del Punto nascite di Melfi soltanto a cose fatte. E sul possibile ingresso di privati in Acquedotto lucano spa minaccia di mettersi alla testa di «una nuova Scanzano»

POTENZA – «L’accordo programmatico fatto con la maggioranza prevede al primo punto la discussione sulla sanità lucana. Il nostro non è un accordo politico. Poi nel tempo chi ha la capacità di tessere la tela può anche trasformare un rapporto da tecnico e programmatico a politico. Ma non mi sembra che questo sia accaduto, almeno in questi due anni».

Suona come un ultimo avvertimento al governatore Bardi quello arrivato ieri dal suo predecessore, Marcello Pittella. Neanche una settimana dopo la minaccia di «promuovere una nuova Scanzano» se si provasse a fare entrare soci privati in Acquedotto lucano spa. Magari con accordi con colossi multi-servizi, a capitale misto pubblico-privato, come la romana Acea e la milanese A2A.

L’occasione è stata la conferenza stampa convocata per la presentazione, con l’altro consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, di una proposta una legge per tenere aperto il “Punto Nascita” di Melfi che va oltre la richiesta di proroga al 31 dicembre, presentata dall’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, al Ministero che ne impone la chiusura per il mancato raggiungimento di 500 parti all’anno.

LA CHIUSURA DEL PUNTO NASCITE A MELFI E L’INGRESSO DI PRIVATI IN ACQUEDOTTO LUCANO

«Siamo un alleato scomodo?» Ha proseguito l’ex governatore. «Sono stato ex presidente della giunta regionale, conosco la sanità come altri settori a menadito, chiediamo un incontro all’assessore per discutere nel merito delle questioni, ma vengo a sapere della chiusura del Punto Nascita di Melfi da una delibera già fatta e dai giornali. Allora discutiamone, non deve dar fastidio essere diversi. Azione le sue idee le mette in campo, le propone e le discute. Ora, io non mi sento uno scomodo, mi sento di fare la nostra azione politico-istituzionale correttamente, lealmente».

Pittella ha ricordato che soltanto lunedì Fratelli d’Italia in un comunicato ha attaccato la gestione di Acquedotto Lucano e «ancora prima un assessore non vota il bilancio».

«Come dovremmo giudicarle queste cose?» Ha proseguito. «Se Azione dice una cosa sulla sanità o su un altro argomento, è lesa maestà. Non funziona così. Noi facciamo politica, chiediamo di metterci intorno a un tavolo e di discutere, soprattutto sui servizi alla persona».

Sul Punto nascite di Melfi, Pittella ha evidenziato la necessità di affrontare la questione non solo sotto il profilo tecnico-sanitario, ma anche attraverso una più ampia riflessione politica e istituzionale sul rapporto tra programmazione nazionale e specificità dei territori.

«Le condizioni delle aree interne e periferiche – ha proseguito -, le difficoltà di viabilità e le distanze non possono essere ricondotte a un ragionamento schematico secondo cui sotto i 500 parti non è possibile mantenere un punto nascita. Naturalmente, il tema della sicurezza delle madri e dei neonati resta centrale, ma occorre considerare anche il contesto».

RAFFORZARE IL GIOCO DI SQUADRA

«Non abbiamo la pretesa di sostituirci a chi governa – ha aggiunto ancora – ma abbiamo il dovere di avanzare proposte e contribuire alla ricerca di soluzioni».

«Non possiamo alimentare contrapposizioni tra le diverse aree della Basilicata». Ha concluso l’ex governatore. «Dobbiamo rafforzare il gioco di squadra tra le istituzioni, ascoltare le comunità e affrontare concretamente i problemi. L’obiettivo è avviare un’interlocuzione istituzionale per individuare soluzioni che tengano conto delle reali esigenze dei territori e garantiscano ai cittadini il diritto alla salute».

«Conosciamo bene le difficoltà del nostro territorio». Gli ha fatto eco Morea. «Non possiamo parlare di tutela delle aree interne e dei territori disagiati e poi consentire che un parametro esclusivamente numerico condizioni le scelte sul futuro della nostra regione. La proposta non introduce deroghe autonome alla normativa nazionale, ma intende promuovere un’interlocuzione con lo Stato per arrivare a una revisione dei criteri che tenga conto delle effettive condizioni territoriali».