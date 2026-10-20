Liste d’attesa in Basilicata, oltre 2 milioni di fondi non utilizzati nel 2024

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La Corte dei Conti segnala il mancato impiego del 44% delle risorse per accorciare le liste d’attesa. Vizziello, Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune, chiede più responsabilità alla Regione

Non è solo questione di conti, certo, ma per arrivare a capire quanto la presenza di liste d’attesa eccessive possa incidere sul welfare generale di un determinato territorio possono essere quantomeno indicativi. Ed è più o meno quanto emerso, in riferimento alla Basilicata, dall’indagine della Corte dei Conti sull’applicazione delle misure destinate a contrastarne l’allungamento: «Nel 2024 la quota di mancato utilizzo da parte della Basilicata delle risorse stanziate dal Governo Meloni per ridurre le liste d’attesa è pari al 44 per cento, vale a dire, in termini assoluti, più di 2 milioni di euro. Una vera e propria tirata d’orecchie da parte della Corte dei Conti all’assessore Latronico reo di tenersi nel cassetto i soldi che avrebbero permesso di ridurre i tempi di accesso alle cure da parte dei cittadini».

LISTE D’ATTESA, LA NOTA DI VIZZIELLO

A dichiararlo, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello, a commento della deliberazione n. 54 della Corte dei Conti in merito alle procedure messe in campo dai vari territori per “L’attuazione delle misure finalizzate a ridurre le liste d’attesa” pubblicata in data 13 ottobre. Un documento che, secondo il consigliere, finirebbe per mettere all’angolo la Basilicata che, dati alla mano, non avrebbe dato giusto seguito a parte delle risorse messe a disposizione.

LISTE D’ATTESA, IL MANCATO IMPIEGO DEI FONDI

Un aspetto tutt’altro che secondario perché, secondo Vizziello, il mancato impiego totale dei fondi destinati alla riduzione delle liste d’attesa finirebbe per limitare anche l’efficacia delle altre misure: «Non sempre – ha spiegato ancora il capogruppo di Basilicata Casa Comune – più risorse o nuove norme, come il decreto-legge n.73 del 2024 dedicato espressamente alle liste d’attesa, riescono a garantire una riduzione dei tempi di erogazione di visite mediche ed accertamenti diagnostici».

Questo perché, ha precisato Vizziello – il risultato finale, cioè garantire ai cittadini di curarsi in tempi compatibili con le proprie esigenze di salute, dipende dalla capacità delle amministrazioni regionali di trasformare le risorse in maggiori servizi sanitari».

CURARSI IN TEMPI COMPATIBILI

Il riferimento temporale della delibera, come detto, è l’anno 2024, durante il quale solo sei territori (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Veneto) hanno fatto registrare l’impiego totale delle risorse. La Basilicata, col suo -44%, assieme a Molise e Friuli-Venezia Giulia (rispettivamente 41% e 39% di risorse inutilizzate), ha fatto registrare una delle percentuali più alte sul fronte dei fondi ancora in cascina.

Anche se, va detto, nel 2024 ben due Regioni (la Sardegna e la Provincia autonoma di Trento) hanno chiuso l’anno a quota zero. Risultati che, in ogni caso, differiscono anche in base alla solerzia delle Regioni nel fornire aggiornamenti adeguati sullo stato di utilizzo delle risorse ma anche sul rapporto diretto col Ministero.: «In particolare per la Sardegna – si precisa nel testo – il Ministero specifica che non sono state fornite informazioni in merito all’utilizzo delle risorse 2024; pertanto nelle Tabelle fornite dal Ministero si riporta una percentuale di mancato utilizzo pari al 100%».

IL CASO LUCANO

Nel caso lucano, tuttavia, la problematica piuttosto radicata delle liste d’attesa troppo lunghe ha finito, secondo Vizziello, per rendere anche il mancato utilizzo parziale una nota di demerito per l’Assessorato di riferimento, anche in presenza di risultati peggiori a livello nazionale: «Benché le liste d’attesa siano il problema dei problemi della sanità lucana, perché pongono i cittadini di fronte all’alternativa, per curarsi, di mettere mano al portafoglio o di rinunciare alle cure degli oltre 4,5 milioni di euro stanziati in favore della nostra regione con la legge di bilancio n.213 del 30 dicembre 2023 l’assessore Latronico ne ha utilizzati solo la metà, nonostante le sollecitazioni provenienti da Basilicata Casa Comune».

LA DESTINAZIONE INTELLIGENTE DEI FONDI

A ogni modo, potrebbe non essere troppo tardi. Secondo Vizziello, infatti, occorre dar seguito all’impiego auspicato di strumenti atti a smaltire le liste d’attesa innanzitutto attraverso nuove procedure di assunzione. In sostanza, il primo obiettivo della Regione, oltre al pieno impiego delle risorse messe a disposizione, dev’essere quello di una destinazione intelligente dei fondi: «Il nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa – ha concluso Vizziello -, il decreto legge Schillaci del 2024, le risorse stanziate per l’assunzione di medici e infermieri nella legge di bilancio 2026 e la riforma della medicina del territorio sono tutti strumenti attraverso i quali si possono garantire risposte appropriate ai cittadini che necessitano di visite ed esami di laboratorio, ma occorre maggiore responsabilizzazione di quanti hanno responsabilità di governo nel dare concreta attuazione a tutte le misure previste».

LA DELIBERA 54

Del resto, una prima avvisaglia è arrivata proprio dalla Delibera 54 (stavolta in riferimento all’annualità 2022) che, pur non inserendo la Basilicata tra le performance peggiori, ha individuato nel territorio lucano degli elementi potenzialmente di instabilità nella fornitura delle prestazioni sanitarie: «Generalmente – si legge – il monitoraggio risulta buono con valori sopra la soglia del 50%. Tuttavia, in alcune Regioni (Basilicata, Emilia-Romagna), si è notato un peggioramento del trend per tutte le prestazioni rispetto al 2021, pur mantenendosi sopra soglia».